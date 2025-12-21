Kahvaltıdan Akşam Yemeğine: Gün Boyu Sağlıklı Beslenmenin 10 Pratik Yolu

Akşam yemeği ve uyku arası süreç, günün en tehlikeli anlarındandır. Çünkü duygusal açlığın zirvede olduğu bu anlarda, bazen her şeyi yemeye hazır olursun. Bu durumu önlemek için sadece su içmen bile yeter de artar. Ama eğer kendini çok aç hissedersen bir parça meyve yiyebilir ya da rahatlatıcı bitki çayı içebilirsin. Böylece hem beslenmen hem uykun daha düzenli olur.