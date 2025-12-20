Korku Filmi Gibi: Bebeğini Balkona Koyan Minik Kız Tüm Sitenin Aklını Aldı

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DSIWu...
Chucky filmi ilk çıktığında bir süre herkes oyuncak bebeklerden korktu hatırlarsanız. Sadece bir çocuk oyuncağı olan bebekler, bu film sayesinde birer korku unsuru haline geldi. Pek çok kişi, çocuğunun oyuncaklarını çaktırmadan çöpe atarken, filmi izlemiş olan çocuklar bir daha onlara el sürmedi. Hatta bir nesilde bu korku hala devam ediyor.
'lenamarinozdemir' isimli minik kız, oyuncak bebeği hava alsın diye balkona yerleştirdi. Fakat dışardan görünen görüntü, komşularını biraz ürküttü.
Çocukların nerede ne yapacağı belli olmuyor.
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
