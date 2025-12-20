onedio
Korku Filmi Gibi: Bebeğini Balkona Koyan Minik Kız Tüm Sitenin Aklını Aldı

Pelin Yelda Göktepe
20.12.2025 - 21:58

Chucky filmi ilk çıktığında bir süre herkes oyuncak bebeklerden korktu hatırlarsanız. Sadece bir çocuk oyuncağı olan bebekler, bu film sayesinde birer korku unsuru haline geldi. Pek çok kişi, çocuğunun oyuncaklarını çaktırmadan çöpe atarken, filmi izlemiş olan çocuklar bir daha onlara el sürmedi. Hatta bir nesilde bu korku hala devam ediyor. 

'lenamarinozdemir' isimli minik kız, oyuncak bebeği hava alsın diye balkona yerleştirdi. Fakat dışardan görünen görüntü, komşularını biraz ürküttü.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DSIWu...
Buradan izleyebilirsiniz;

Çocukların nerede ne yapacağı belli olmuyor.

Çocukların hayal dünyası oldukça geniş ve sınırsız. Bu yüzden özellikle ebeveynlerin her an bir sürprize açık olmaları gerekiyor. Çocuklarla geçirilen her gün yeni bir macera demek. Bu yüzden anne babalar için her yeni gün, hazırlanılması gereken bir sınav olabiliyor. Her şeye rağmen her gün oldukça renkli ve keyifli elbette.

