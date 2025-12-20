Korku Filmi Gibi: Bebeğini Balkona Koyan Minik Kız Tüm Sitenin Aklını Aldı

Chucky filmi ilk çıktığında bir süre herkes oyuncak bebeklerden korktu hatırlarsanız. Sadece bir çocuk oyuncağı olan bebekler, bu film sayesinde birer korku unsuru haline geldi. Pek çok kişi, çocuğunun oyuncaklarını çaktırmadan çöpe atarken, filmi izlemiş olan çocuklar bir daha onlara el sürmedi. Hatta bir nesilde bu korku hala devam ediyor.

'lenamarinozdemir' isimli minik kız, oyuncak bebeği hava alsın diye balkona yerleştirdi. Fakat dışardan görünen görüntü, komşularını biraz ürküttü.