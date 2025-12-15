2025 Yılında Kahkaha Krizine Sokan Videolar

Koskoca bir yılı daha geride bıraktık. Bu sene de sosyal medya birbirinden ilginç video içerikleriyle dolup taştı. Kimileri bir şeyler öğretti, kimileri hüzünlendirdi kimileri ise kahkahaya boğdu. Biz de 2025'i geride bırakırken, bu yıl her birimizi kahkahaya boğan videoları bir araya getirdik. Hep birlikte 2026'ya yüzümüde bir tebessümle girelim
Yeni yılda kahkahalarınızın eksik olmaması dileğiyle.
Keman çalmaya yeni başlayan bir minik ailesine unutulmaz bir konser vermişti;
Kadıköy'de denize düşen vatandaş çok konuşulmuştu;
Anneler ile ilgili videolar her zaman güldürüyor;
Çocukların gerçekçiliği;
Doğanın acımasız yüzüyle beklenmedik bir anda karşılaşan minik;
Hayvanlar aleminin en şapşal hayvanı pandaların güldüren anları;
İngilizce öğrenmeye çalışan Çinli çocuk hepimizi ilkokul yıllarımıza götürmüştü;
Biz Çinli çocuğa gülerken Türkçe de birilerini gözyaşlarına boğdu;
Bir turist, hamam deneyimini paylaştı;
Türkiye'yi ziyaret eden IShowSpeed meşhur çaydanlık şakasından nasibini aldı;
