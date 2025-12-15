onedio
2025 Yılında Kahkaha Krizine Sokan Videolar

2025 Yılında Kahkaha Krizine Sokan Videolar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.12.2025

Koskoca bir yılı daha geride bıraktık. Bu sene de sosyal medya birbirinden ilginç video içerikleriyle dolup taştı. Kimileri bir şeyler öğretti, kimileri hüzünlendirdi kimileri ise kahkahaya boğdu. Biz de 2025'i geride bırakırken, bu yıl her birimizi kahkahaya boğan videoları bir araya getirdik. Hep birlikte 2026'ya yüzümüde bir tebessümle girelim

Yeni yılda kahkahalarınızın eksik olmaması dileğiyle.

Keman çalmaya yeni başlayan bir minik ailesine unutulmaz bir konser vermişti;

Kadıköy'de denize düşen vatandaş çok konuşulmuştu;

Anneler ile ilgili videolar her zaman güldürüyor;

Çocukların gerçekçiliği;

Doğanın acımasız yüzüyle beklenmedik bir anda karşılaşan minik;

Hayvanlar aleminin en şapşal hayvanı pandaların güldüren anları;

İngilizce öğrenmeye çalışan Çinli çocuk hepimizi ilkokul yıllarımıza götürmüştü;

Biz Çinli çocuğa gülerken Türkçe de birilerini gözyaşlarına boğdu;

Bir turist, hamam deneyimini paylaştı;

Türkiye'yi ziyaret eden IShowSpeed meşhur çaydanlık şakasından nasibini aldı;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
