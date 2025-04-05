Dev Akvaryumda Balıkları Görmeye Giden Bir Minik Doğanın Acımasız Yüzüyle Tanışınca Neye Uğradığını Şaşırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGpf1M...
Son yıllarda, deniz canlılarını yakından inceleme fırsatı sunan ve aynı zamanda kendinizi onlardan biriymiş gibi hissetmenizi sağlayan tasarımlara sahip dev akvaryumlar oldukça popüler bildiğiniz üzere. Bir aile, çocuklarını su altı dünyası ile tanışmaları için dev akvaryuma götürdü. Çocuklar akvaryumu hayranlıkla incelerken bir köpek balığı, vatozu saniyeler içinde yedi. Neye uğradığını şaşıran minik, gözyaşlarını tutamadı.
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Denizler, kendine özgü bir evreni barındıran, büyüleyici ve sıra dışı bir dünyadır.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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