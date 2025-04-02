Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGdffH...
Hastanelerin hayati öneme sahip birimi olan acil servisler, zaman zaman gereksiz durumlarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu durum, acil servislerin asıl görevini yerine getirmesini zorlaştırıyor ve gereksiz yere meşgul olmalarına neden oluyor.
3 hekim, acil servislerin gereksiz yere meşgul edilmesi meselesine dikkat çekmek için 'Bu vaka acile gelsin mi gelmesin mi?' sorusunu yanıtladıkları bir video paylaştı. Özellikle, ailelerin panik halinde ne yapacaklarını bilmemeleri sebebiyle daha büyük karmaşaya sebep olan 'çocuk acil' vakalarına odaklanan doktorların videosu pek çok kişi için fikir oldu.
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İşlevini en iyi şekilde yerine getirebilmek için acil servislerin sadece gerçekten acil durumlar için kullanılması gerektiği unutulmamalı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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