Hastanelerin hayati öneme sahip birimi olan acil servisler, zaman zaman gereksiz durumlarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu durum, acil servislerin asıl görevini yerine getirmesini zorlaştırıyor ve gereksiz yere meşgul olmalarına neden oluyor.

3 hekim, acil servislerin gereksiz yere meşgul edilmesi meselesine dikkat çekmek için 'Bu vaka acile gelsin mi gelmesin mi?' sorusunu yanıtladıkları bir video paylaştı. Özellikle, ailelerin panik halinde ne yapacaklarını bilmemeleri sebebiyle daha büyük karmaşaya sebep olan 'çocuk acil' vakalarına odaklanan doktorların videosu pek çok kişi için fikir oldu.