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Afganistan'ı Gezen Bir Türk Afgan Bir Gence Kız Çocuklarının Eğitim İmkanlarını Sordu

Afganistan'ı Gezen Bir Türk Afgan Bir Gence Kız Çocuklarının Eğitim İmkanlarını Sordu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.04.2025 - 16:45

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Bildiğiniz üzere Afganistan bir süredir Taliban yönetimi altında. Ülkede peş peşe özellikle kadınlar için yeni kurallar ve yasaklar ortaya çıkıyor. Afganistan'ı gezen 'ugurkola' isimli Türk gezgin, Afgan bir gence kız çocuklarının eğitim haklarını sordu. Gelen cevaplar ise 21. yüzyılın dünyasında bu yaşananlar üzerine uzun uzun düşündürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBMg95...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Yıllarca süren iç savaşlar ve dış müdahaleler sonucu büyük bir yıkıma uğrayan Afganistan, Taliban'ın kontrolü altında yeni bir döneme girmiş durumda.

Yıllarca süren iç savaşlar ve dış müdahaleler sonucu büyük bir yıkıma uğrayan Afganistan, Taliban'ın kontrolü altında yeni bir döneme girmiş durumda.

Bu durum, hem Afganistan halkı hem de dünya için birçok belirsizliği ve endişeyi beraberinde getiriyor. Hükümetin kontrolünü tamamen ele geçiren Taliban, ülkenin geleceğini belirleyecek adımlar atarken, özellikle kadınları hedef alan kurallar ve yasaklarla tepki topluyor.

Afgan genç kadınların eskiden her yerde çalışabildiklerini, üniversiteye gidebildiklerini fakat şu an sadece 6. sınıfa kadar öğrenim görebildiklerini anlattı.

Afgan genç kadınların eskiden her yerde çalışabildiklerini, üniversiteye gidebildiklerini fakat şu an sadece 6. sınıfa kadar öğrenim görebildiklerini anlattı.

Yüzlerini örtmelerinin ise zorunlu olmadığını, fakat ailelerinin böyle istediğini söyledi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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