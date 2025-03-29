Dr. Gülcan Özer Duyarsızlaşma Üzerine Konuştu: "Ne Kadar Duyarsızlaşırsak O Kadar İyi Yaşarız"

Ülkemizdeki her toplumsal sorunun ardından, 'duyarsızlık' meselesi tekrar tartışma konusu oluyor. Bu durum, toplumumuzun hassasiyetlerini ve sorunlarına olan duyarlılığını sorgulamamıza sebep oluyor. Her seferinde yeniden gündeme gelen bu konu, toplumsal meselelerin çözümünde ne kadar aktif olduğumuzun ve bu konulara ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi oluyor.

Dr. Gülcan Özer'den duyarsızlaşma meselesi üzerine konuştu. 'Ne kadar duyarsızlaşırsak o kadar iyi yaşarız, uzunlamasına o kadar kötü yaşarız.' diyen Özer'in sözleri uzun uzun düşündürdü.