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Dr. Gülcan Özer Duyarsızlaşma Üzerine Konuştu: "Ne Kadar Duyarsızlaşırsak O Kadar İyi Yaşarız"

Dr. Gülcan Özer Duyarsızlaşma Üzerine Konuştu: "Ne Kadar Duyarsızlaşırsak O Kadar İyi Yaşarız"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.03.2025 - 18:19

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Ülkemizdeki her toplumsal sorunun ardından, 'duyarsızlık' meselesi tekrar tartışma konusu oluyor. Bu durum, toplumumuzun hassasiyetlerini ve sorunlarına olan duyarlılığını sorgulamamıza sebep oluyor. Her seferinde yeniden gündeme gelen bu konu, toplumsal meselelerin çözümünde ne kadar aktif olduğumuzun ve bu konulara ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi oluyor. 

Dr. Gülcan Özer'den duyarsızlaşma meselesi üzerine konuştu. 'Ne kadar duyarsızlaşırsak o kadar iyi yaşarız, uzunlamasına o kadar kötü yaşarız.' diyen Özer'in sözleri uzun uzun düşündürdü.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Duyarsızlaşma, modern dünyanın kaçınılmaz bir parçasıdır.

Duyarsızlaşma, modern dünyanın kaçınılmaz bir parçasıdır.

Teknoloji, sosyal medya ve hızlı bilgi akışı, insanların sürekli olarak çeşitli duygusal ve zihinsel uyarılara maruz kalmasına neden olur. Bu durum, insanların zamanla belirli uyarılara karşı duyarlılıklarını yitirmelerine, yani duyarsızlaşmalarına yol açar.

Duyarsızlaşma, bireylerin belirli bir durum veya olay karşısında duygusal veya zihinsel tepkilerini kaybetmeleri durumudur.

Duyarsızlaşma, bireylerin belirli bir durum veya olay karşısında duygusal veya zihinsel tepkilerini kaybetmeleri durumudur.

Bu durum, özellikle travmatik olaylara maruz kalan kişilerde yaygın olarak görülür. Duyarsızlaşma, bireyin duygusal tepkisini azaltarak, travmatik bir olayın olumsuz etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Ancak, duyarsızlaşma aynı zamanda bireyin duygusal sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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