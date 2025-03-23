Oyuncu Giray Altınok Paylaştığı Bir Video ile Yaşananlara Tepkisini Gösterdi

19 Mart günü gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu hakkında geçtiğimiz saatlerde tutuklama kararı verildi. Karara pek çok vatandaştan tepki geldi. Binlerce CHP seçmeni tepkisini ön seçim sandığına giderek gösterdi. Sandığı gidenler arasında ünlü isimler de vardı.

Prens dizisinin senaristi ve başrol oyuncusu Giray Altınok da yaşananlara tepkisini eski bir videosu ile gösterdi. Altınok'un Atatürk'e yer verdiği “Işık hep var” videosu kısa sürede viral oldu.