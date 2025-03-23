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Oyuncu Giray Altınok Paylaştığı Bir Video ile Yaşananlara Tepkisini Gösterdi

Oyuncu Giray Altınok Paylaştığı Bir Video ile Yaşananlara Tepkisini Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.03.2025 - 14:48 Son Güncelleme: 23.03.2025 - 15:39

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19 Mart günü gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu hakkında geçtiğimiz saatlerde tutuklama kararı verildi. Karara pek çok vatandaştan tepki geldi. Binlerce CHP seçmeni tepkisini ön seçim sandığına giderek gösterdi. Sandığı gidenler arasında ünlü isimler de vardı. 

Prens dizisinin senaristi ve başrol oyuncusu Giray Altınok da yaşananlara tepkisini eski bir videosu ile gösterdi. Altınok'un Atatürk'e yer verdiği “Işık hep var” videosu kısa sürede viral oldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının ardından önce diploması iptal edildi, ardından gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının ardından önce diploması iptal edildi, ardından gözaltına alındı.

Bugün yapılan cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için hazırlıklar yapan Ekrem İmamoğlu seçim sürecine dahil olmadı.

Ülkenin dört bir yanında CHP seçmeni sandık başında yerini aldı.

Ülkenin dört bir yanında CHP seçmeni sandık başında yerini aldı.

Ünlü isimlerden de sürece tepki paylaşımları gelirken bazıları ise sandık başından pozlarını paylaştı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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