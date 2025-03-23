Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklandığı Gün Sandık Başına Giden Ünlülerin Paylaşımları
Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklandığı Gün Sandık Başına Giden Ünlülerin Paylaşımları
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla siyasette tansiyon iyice yükseldi. Ancak CHP seçmeni geri adım atmadı. Bugün partili belediyelerde kurulan sandıklara büyük bir ilgi vardı. Ünlü isimler de bu kritik seçim gününe duyarsız kalmadı.
Pek çoğu oy kullanırken çekildikleri fotoğrafları paylaşarak takipçilerini de sandığa davet etti.
İşte detaylar.
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Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı resmiyet kazanmış, seçim çalışmaları kapsamında Türkiye turuna çıkmıştı.
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Şarkıcı Hatice sandık başından paylaşım yaptı ve "Sandıklar dolu adalet tutuklu. Ben oyumu verdim sen de oy ver" notunu düştü.
Can Bonomo ve eşi Öykü Karayel de sandık başından paylaştı.
Danla Bilic
Ayşecan Tatari
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Uğur Dündar
Ceylan Ertem
Öykü Karayel
Yasemin Yürük
Şebnem Bozoklu
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Melikşah Taş
Seren Serengil
Müjde Uzman
Aslı İnandık
Melis İşiten
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Ayşe Özyılmazel
Farah Zeynep Abdullah
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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