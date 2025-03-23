Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklandığı Gün Sandık Başına Giden Ünlülerin Paylaşımları

Ancak seçim süreci beklenmedik bir gelişmeyle bölündü. 19 Mart sabahı gözaltına alınan İmamoğlu, dört gün sonra 23 Mart sabahı tutuklandı. Tüm bu gelişmelere rağmen CHP ön seçimi iptal etmedi.

Bugün yurt genelindeki CHP’li belediyelerde sandıklar kuruldu, seçmenler cumhurbaşkanı aday adayları için oy kullandı. Katılımın yoğun olduğu seçim gününe sanat ve medya dünyasından da ilgi büyüktü.

Sandık başından fotoğraflar paylaşan ünlü isimler takipçilerini oy kullanmaya çağırdı.