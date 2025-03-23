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Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklandığı Gün Sandık Başına Giden Ünlülerin Paylaşımları

Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklandığı Gün Sandık Başına Giden Ünlülerin Paylaşımları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.03.2025 - 14:06

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla siyasette tansiyon iyice yükseldi. Ancak CHP seçmeni geri adım atmadı. Bugün partili belediyelerde kurulan sandıklara büyük bir ilgi vardı. Ünlü isimler de bu kritik seçim gününe duyarsız kalmadı. 

Pek çoğu oy kullanırken çekildikleri fotoğrafları paylaşarak takipçilerini de sandığa davet etti.

İşte detaylar.

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Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı resmiyet kazanmış, seçim çalışmaları kapsamında Türkiye turuna çıkmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı resmiyet kazanmış, seçim çalışmaları kapsamında Türkiye turuna çıkmıştı.

Ancak seçim süreci beklenmedik bir gelişmeyle bölündü. 19 Mart sabahı gözaltına alınan İmamoğlu, dört gün sonra 23 Mart sabahı tutuklandı. Tüm bu gelişmelere rağmen CHP ön seçimi iptal etmedi. 

Bugün yurt genelindeki CHP’li belediyelerde sandıklar kuruldu, seçmenler cumhurbaşkanı aday adayları için oy kullandı. Katılımın yoğun olduğu seçim gününe sanat ve medya dünyasından da ilgi büyüktü.

Sandık başından fotoğraflar paylaşan ünlü isimler takipçilerini oy kullanmaya çağırdı.

Şarkıcı Hatice sandık başından paylaşım yaptı ve "Sandıklar dolu adalet tutuklu. Ben oyumu verdim sen de oy ver" notunu düştü.

Şarkıcı Hatice sandık başından paylaşım yaptı ve "Sandıklar dolu adalet tutuklu. Ben oyumu verdim sen de oy ver" notunu düştü.

Can Bonomo ve eşi Öykü Karayel de sandık başından paylaştı.

Can Bonomo ve eşi Öykü Karayel de sandık başından paylaştı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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