Bir Kadın "Hükümetin Yaptığı Marmaray'la Muhalif Olmaya Gidiyorsunuz" Diyenlere Yanıt Verdi

Cumhuriyet Halk Partisi geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'na destek için Maltepe'de bir miting düzenledi. Mitinge ciddi bir katılım oldu. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden itibaren yapılan protestoların en büyüğü gerçekleştirilmiş oldu.

Mitinge gidenler için, 'İktidarın yaptırdığı araçlarla mitinge gidiyorsunuz' eleştirileri gelmişti. 'userrnergis' isimli TikTok kullanıcısı bu eleştirilere yanıt verdiği bir video çekti.