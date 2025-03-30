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Bir Kadın "Hükümetin Yaptığı Marmaray'la Muhalif Olmaya Gidiyorsunuz" Diyenlere Yanıt Verdi

Bir Kadın "Hükümetin Yaptığı Marmaray'la Muhalif Olmaya Gidiyorsunuz" Diyenlere Yanıt Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.03.2025 - 22:42

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Cumhuriyet Halk Partisi geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'na destek için Maltepe'de bir miting düzenledi. Mitinge ciddi bir katılım oldu. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden itibaren yapılan protestoların en büyüğü gerçekleştirilmiş oldu. 

Mitinge gidenler için, 'İktidarın yaptırdığı araçlarla mitinge gidiyorsunuz' eleştirileri gelmişti. 'userrnergis' isimli TikTok kullanıcısı bu eleştirilere yanıt verdiği bir video çekti.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@userrnergis/v...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Çektiği videoda metroları iktidarın değil devletin yaptığını, devletin verilen vergilerle halkına bakmak zorunda olduğunu vurguladı.

Çektiği videoda metroları iktidarın değil devletin yaptığını, devletin verilen vergilerle halkına bakmak zorunda olduğunu vurguladı.

Ayrıca devlet büyüğü diye bir şeyin olmadığını söyleyen kadın, "Devlet görevlisi vardır. Devlet görevlisinden hesap sorulur, hak aranır" dedi.

Ayrıca devlet büyüğü diye bir şeyin olmadığını söyleyen kadın, "Devlet görevlisi vardır. Devlet görevlisinden hesap sorulur, hak aranır" dedi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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