Günümüzde, sosyal medya platformları, özellikle teknoloji ürünlerinin tanıtım videoları için popüler bir mecra haline geldi. Bu videolar, kullanıcıların yeni teknolojik ürünler hakkında bilgi edinmelerini, özelliklerini ve işlevlerini görmelerini sağlıyor. Bu sayede, potansiyel tüketiciler, ürün hakkında daha fazla bilgi sahibi oluyor ve satın alma kararını daha bilinçli bir şekilde veriyor. Fakat elbette daha fazla izlenme için insanlar bu videolarda farklı denemeler de yapıyor.
Bir içerik üreticisi CyberTruck'ın sensör sistemini göstermek için bir deney yaptı. Önce muzla gerçekleştirdiği denemeyi bir de parmağıyla yapmaya karar verince iş beklediği gibi gitmedi. O anlar kamerasına anbean yansıdı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Tesla'nın devrim niteliğindeki ürünü olan CyberTruck, otomotiv dünyasında yeni bir çağın kapılarını aralayacağı söyleniyordu. Sıradışı tasarımı ve yüksek performansıyla dikkat çeken bu elektrikli kamyonet, sınıfının en iyisi olma hedefiyle üretildi.
Çevreci ve yenilikçi ürünlerle öne çıkan Elon Musk'ın Trump'ın yanında yer alması pek çok kişinin tepkisini çekti.
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