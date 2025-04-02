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Bir İçerik Üreticisi Tesla CyberTruck'ın Bagaj Sensörünü Göstermek İsterken Parmağını Sıkıştırdı

Bir İçerik Üreticisi Tesla CyberTruck'ın Bagaj Sensörünü Göstermek İsterken Parmağını Sıkıştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.04.2025 - 16:46

İçerik Devam Ediyor

Günümüzde, sosyal medya platformları, özellikle teknoloji ürünlerinin tanıtım videoları için popüler bir mecra haline geldi. Bu videolar, kullanıcıların yeni teknolojik ürünler hakkında bilgi edinmelerini, özelliklerini ve işlevlerini görmelerini sağlıyor. Bu sayede, potansiyel tüketiciler, ürün hakkında daha fazla bilgi sahibi oluyor ve satın alma kararını daha bilinçli bir şekilde veriyor. Fakat elbette daha fazla izlenme için insanlar bu videolarda farklı denemeler de yapıyor. 

Bir içerik üreticisi CyberTruck'ın sensör sistemini göstermek için bir deney yaptı. Önce muzla gerçekleştirdiği denemeyi bir de parmağıyla yapmaya karar verince iş beklediği gibi gitmedi. O anlar kamerasına anbean yansıdı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Tesla'nın devrim niteliğindeki ürünü olan CyberTruck, otomotiv dünyasında yeni bir çağın kapılarını aralayacağı söyleniyordu. Sıradışı tasarımı ve yüksek performansıyla dikkat çeken bu elektrikli kamyonet, sınıfının en iyisi olma hedefiyle üretildi.

Tesla'nın devrim niteliğindeki ürünü olan CyberTruck, otomotiv dünyasında yeni bir çağın kapılarını aralayacağı söyleniyordu. Sıradışı tasarımı ve yüksek performansıyla dikkat çeken bu elektrikli kamyonet, sınıfının en iyisi olma hedefiyle üretildi.

Fakat Tesla Amerika'da ciddi bir boykot hareketine maruz kaldı.

Çevreci ve yenilikçi ürünlerle öne çıkan Elon Musk'ın Trump'ın yanında yer alması pek çok kişinin tepkisini çekti.

Çevreci ve yenilikçi ürünlerle öne çıkan Elon Musk'ın Trump'ın yanında yer alması pek çok kişinin tepkisini çekti.

Musk, boykotun ardından oldukça ciddi bir kayıp yaşadı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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