SpaceX Uzay Aracı Dünya'nın Buzla Kaplı Kutuplarını Uzaydan İlk Kez Görüntüledi

Uzaydan çekilen fotoğraflar, mavi gezegenimizin eşsiz güzelliğini ve karmaşıklığını gözler önüne seriyor. Bu görüntüler, dünyamızın eşsizliğini gözler önüne sererken, aynı zamanda evrenin sınırsızlığını da hatırlatıyor. Bu görüntülere bir yenisi daha eklendi. Buzla kaplı kutupları ilk kez uzaydan görüntülendi.
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SpaceX, uzay seyahatlerini herkes için erişilebilir kılmayı hedeflediğini söyleyen bir Amerikan özel uzay taşımacılığı şirketi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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