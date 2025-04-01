onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
SpaceX Uzay Aracı Dünya'nın Buzla Kaplı Kutuplarını Uzaydan İlk Kez Görüntüledi

SpaceX Uzay Aracı Dünya'nın Buzla Kaplı Kutuplarını Uzaydan İlk Kez Görüntüledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.04.2025 - 17:02

İçerik Devam Ediyor

Uzaydan çekilen fotoğraflar, mavi gezegenimizin eşsiz güzelliğini ve karmaşıklığını gözler önüne seriyor. Bu görüntüler, dünyamızın eşsizliğini gözler önüne sererken, aynı zamanda evrenin sınırsızlığını da hatırlatıyor. Bu görüntülere bir yenisi daha eklendi. Buzla kaplı kutupları ilk kez uzaydan görüntülendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

SpaceX, uzay seyahatlerini herkes için erişilebilir kılmayı hedeflediğini söyleyen bir Amerikan özel uzay taşımacılığı şirketi.

SpaceX, uzay seyahatlerini herkes için erişilebilir kılmayı hedeflediğini söyleyen bir Amerikan özel uzay taşımacılığı şirketi.

Elon Musk tarafından 2002 yılında kurulan bu şirket, dünya dışı yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Mars'a insanlı uçuşlar düzenliyor. Şirket, bu sayede uzay seyahatlerinin maliyetini önemli ölçüde azaltmayı ve uzayın keşfini daha geniş kitlelere açmayı hedefliyor. Şirketin projeleri dünyanın pek çok yerinde ilgi çekici bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın