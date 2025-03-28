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Aileler Çocuklarının Futbolcularla Birlikte Seremoniye Çıkmaları İçin Kaç Para Ödüyor?

Aileler Çocuklarının Futbolcularla Birlikte Seremoniye Çıkmaları İçin Kaç Para Ödüyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.03.2025 - 16:50

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Özellikle futbol tutkunu her çocuk hayatında bir kere hayran olduğu futbolcu ile birlikte seremoniye çıkmayı hayal etmiştir. Peki bu seremoniye çıkmak için şartlar neler? Pek çoğumuz bunun bir hayır işi olduğunu düşünürüz. Fakat durum pek de öyle değilmiş. Hatta ortada çok ciddi rakamlar da dönüyor. 

'nextsteponemilliondollar' isimli içerik üreticisi, her bir futbol takımı için istenen ücretleri tek tek açıkladı. Ortaya çıkan rakamlar ise dudak uçuklattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DHMQoj...
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Detayları buradan izleyebilirsiniz;

Çocuğunuzun futbolcularla birlikte bu seremoniye çıkmasını istiyorsanız 5 bin TL ile 60 bin TL arasında değişen bir ücret ödemeniz ya da açık artırmaya katılmanız gerekiyor.

Çocuğunuzun futbolcularla birlikte bu seremoniye çıkmasını istiyorsanız 5 bin TL ile 60 bin TL arasında değişen bir ücret ödemeniz ya da açık artırmaya katılmanız gerekiyor.

Takımların talep ettiği ücretler, çıktıkları maça göre de değişiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Futbolcuların kazandığı paralar zaten sıkça konuşulurken, bu olayın da bir gelir kapısına dönüştürülmesi ve yüksek rakamlar çocukları mutlu eden bir organizasyon için gerekli mi?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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