Aileler Çocuklarının Futbolcularla Birlikte Seremoniye Çıkmaları İçin Kaç Para Ödüyor?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DHMQoj...
Özellikle futbol tutkunu her çocuk hayatında bir kere hayran olduğu futbolcu ile birlikte seremoniye çıkmayı hayal etmiştir. Peki bu seremoniye çıkmak için şartlar neler? Pek çoğumuz bunun bir hayır işi olduğunu düşünürüz. Fakat durum pek de öyle değilmiş. Hatta ortada çok ciddi rakamlar da dönüyor.
'nextsteponemilliondollar' isimli içerik üreticisi, her bir futbol takımı için istenen ücretleri tek tek açıkladı. Ortaya çıkan rakamlar ise dudak uçuklattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Detayları buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocuğunuzun futbolcularla birlikte bu seremoniye çıkmasını istiyorsanız 5 bin TL ile 60 bin TL arasında değişen bir ücret ödemeniz ya da açık artırmaya katılmanız gerekiyor.
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın