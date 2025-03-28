Aileler Çocuklarının Futbolcularla Birlikte Seremoniye Çıkmaları İçin Kaç Para Ödüyor?

Özellikle futbol tutkunu her çocuk hayatında bir kere hayran olduğu futbolcu ile birlikte seremoniye çıkmayı hayal etmiştir. Peki bu seremoniye çıkmak için şartlar neler? Pek çoğumuz bunun bir hayır işi olduğunu düşünürüz. Fakat durum pek de öyle değilmiş. Hatta ortada çok ciddi rakamlar da dönüyor.

'nextsteponemilliondollar' isimli içerik üreticisi, her bir futbol takımı için istenen ücretleri tek tek açıkladı. Ortaya çıkan rakamlar ise dudak uçuklattı.