"Benim Adım Cafer, Boyum 1.10" Videosu ile Hafızalarımıza Kazınan Cafer Şimdi Ne Yapıyor?

Bir dönem internet alemini ele geçiren 'Cafer'i hatırlarsınız. 'Benim adım Cafer, boyum 1.10' dediği video ile fenomen haline gelmiş, videoda söyledikleri de hepimizin diline dolanmıştı.

Bir dönemin sosyal medya fenomenleri ile röportaj gerçekleştiren 'gizembilig' isimli içerik üreticisi Cafer'e de ulaştı. Kendisiyle röportaj gerçekleştiren gizembilig merak edilen pek çok soruyu sordu.