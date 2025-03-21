"Benim Adım Cafer, Boyum 1.10" Videosu ile Hafızalarımıza Kazınan Cafer Şimdi Ne Yapıyor?

Kaynak: https://www.instagram.com/gizembilig/...
Bir dönem internet alemini ele geçiren 'Cafer'i hatırlarsınız. 'Benim adım Cafer, boyum 1.10' dediği video ile fenomen haline gelmiş, videoda söyledikleri de hepimizin diline dolanmıştı.
Bir dönemin sosyal medya fenomenleri ile röportaj gerçekleştiren 'gizembilig' isimli içerik üreticisi Cafer'e de ulaştı. Kendisiyle röportaj gerçekleştiren gizembilig merak edilen pek çok soruyu sordu.
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Kameralı cep telefonları ve video paylaşım platformları hayatımıza yeni yeni girdiği dönemde birbirinden ilginç videolar da hayatımızın tam ortasında girmeye başlamıştı.
"Benim adım Cafer, boyum 1.10" videosu ile tanıdığımız Cafer de onlardan biriydi ve kendisi yıllar sonra ortaya çıktı.
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Röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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