6 Şubat Depreminde Bir Kolunu Kaybeden Genç Yaşadığı Süreci Tüm Detaylarıyla Anlattı

6 Şubat günü ülkemiz büyük bir felaketi yaşamıştı. Binlerce canımızı kaybettiğimiz felaketin üzerinden 2 yıl geçse de bazı yaralar hala taze. Depremde en büyük zorluğu yaşayanların başında da felaketten yaralı kurtulanlar geliyor elbette. Özellikle felakette uzuvlarını kaybedenler, bambaşka bir hayata başladı.

Onlardan biri de Fatih Temizkan isimli gençti. Fatih yaşadığı sürecin tüm detaylarını anlattığı bir video paylaştı. Gencin hayat enerjisi ve motivasyonu ise izleyenlere de enerji verdi.