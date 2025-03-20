6 Şubat Depreminde Bir Kolunu Kaybeden Genç Yaşadığı Süreci Tüm Detaylarıyla Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DHHOoK...
6 Şubat günü ülkemiz büyük bir felaketi yaşamıştı. Binlerce canımızı kaybettiğimiz felaketin üzerinden 2 yıl geçse de bazı yaralar hala taze. Depremde en büyük zorluğu yaşayanların başında da felaketten yaralı kurtulanlar geliyor elbette. Özellikle felakette uzuvlarını kaybedenler, bambaşka bir hayata başladı.
Onlardan biri de Fatih Temizkan isimli gençti. Fatih yaşadığı sürecin tüm detaylarını anlattığı bir video paylaştı. Gencin hayat enerjisi ve motivasyonu ise izleyenlere de enerji verdi.
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6 Şubat 2023'te bir kara haberle uyandık. Kahramanmaraş'da meydana gelen depremlerden 11 ilimiz birden etkilendi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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