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Bir Sağlık Çalışanı Cumhurbaşkanının Atamalarla İlgili Açıklamasını Dinlerken Gözyaşlarını Tutamadı

Bir Sağlık Çalışanı Cumhurbaşkanının Atamalarla İlgili Açıklamasını Dinlerken Gözyaşlarını Tutamadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.03.2025 - 17:43 Son Güncelleme: 15.03.2025 - 18:23

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Geçtiğimiz gün iftar programına katılan Erdoğan, programda bir de konuşma yaptı. Konuşmasında sağlık çalışanlarında bir de müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 37 bin hekim dışı yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Fakat bu sayı sağlık çalışanlarını memnun etmedi. Bir kadın o açıklamaları dinlerken gözyaşlarını tutamadı.

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İşte o vidoe;

Ülkemizde sürekli olarak gündemde kalan konuların başında atama meselesi geliyor.

Ülkemizde sürekli olarak gündemde kalan konuların başında atama meselesi geliyor.

Atanamayan pek çok genç hem fiziksel hem de psikolojik olarak oldukça yoruluyor. Kendi meslekleri dışında işler yapmak zorunda kalan gençler, bu duruma isyan etse de yeterli adımlar atılmış değil.

Bu sebeple bu konunun çözümü, hem bireylerin hem de toplumun genelini ilgilendiren bir durum haline geldi.

Bu sebeple bu konunun çözümü, hem bireylerin hem de toplumun genelini ilgilendiren bir durum haline geldi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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