'Cadılık' ile İlgili Akademik Araştırmaları Olan Tarihçi Ceren Sungur "Cadılık Eğitimi" Hakkında Konuştu

Geçtiğimiz günlerde Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve kaybından günler sonra ormanda yaşıyor halde bulunan Ece Gürel'in ölümü tüm ülkenin gündeminde bildiğiniz üzere. Ece Gürel bulunduğunda hipotermi gerçirdiği tespit edildi. Hastanede tedavi altına alınan Gürel ne yazık ki yaşamını yitirdi.

Kayıp haberi alındığında iş yerinde yaşadığı 'mobbing' meselesi üzerinde durulurken, Gürel'in tarot baktığı ve kurşun döktüğünün öğrenilmesi üzerine mobbing meselesi unutuldu ve Gürel'in bir ritüel ya da büyü için ormana gittiği konuşulmaya başlandı. Ece Gürel'in 'Cadılık Zanaatı' eğitimi aldığını açıklayan hocası, bu açıklamasının ardından gözaltına alınınca cadılık eğitimi diye bir şeyin olmadığını açıklamıştı.