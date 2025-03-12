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'Cadılık' ile İlgili Akademik Araştırmaları Olan Tarihçi Ceren Sungur "Cadılık Eğitimi" Hakkında Konuştu

'Cadılık' ile İlgili Akademik Araştırmaları Olan Tarihçi Ceren Sungur "Cadılık Eğitimi" Hakkında Konuştu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.03.2025 - 16:58 Son Güncelleme: 12.03.2025 - 18:24

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Geçtiğimiz günlerde Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve kaybından günler sonra ormanda yaşıyor halde bulunan Ece Gürel'in ölümü tüm ülkenin gündeminde bildiğiniz üzere. Ece Gürel bulunduğunda hipotermi gerçirdiği tespit edildi. Hastanede tedavi altına alınan Gürel ne yazık ki yaşamını yitirdi. 

Kayıp haberi alındığında iş yerinde yaşadığı 'mobbing' meselesi üzerinde durulurken, Gürel'in tarot baktığı ve kurşun döktüğünün öğrenilmesi üzerine mobbing meselesi unutuldu ve Gürel'in bir ritüel ya da büyü için ormana gittiği konuşulmaya başlandı. Ece Gürel'in 'Cadılık Zanaatı' eğitimi aldığını açıklayan hocası, bu açıklamasının ardından gözaltına alınınca cadılık eğitimi diye bir şeyin olmadığını açıklamıştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DHGDB2...

İlk açıklamasını sizinle burada paylaşmıştık;

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Şamanlık ve Cadılık tarihi üzerine akademik çalışmaları bulunan tarihçi Ceren Sungur da, son dönemde pek çok kişinin merak sardığı "Cadılık Eğitimi" üzerine konuştu.

Şamanlık ve Cadılık tarihi üzerine akademik çalışmaları bulunan tarihçi Ceren Sungur da, son dönemde pek çok kişinin merak sardığı "Cadılık Eğitimi" üzerine konuştu.

Gençliğinden beri bu meseleye ilgisi olduğunu, tarihçi olduktan sonra meseleyi daha doğru kaynaklardan öğrendiğini söyleyen Sungur, tarih boyunca dünyanın her yerinde 'cadılığın' ne demek olduğuna hakim olduğunu belirtti.

Bu bilgiler doğrultusunda cadılık eğitimi diye bir şey olamayacağını vurgulayan Sungur, bu tür eğitimler verdiğini söyleyenlere para kaptırılmaması konusunda uyardı.

Bu bilgiler doğrultusunda cadılık eğitimi diye bir şey olamayacağını vurgulayan Sungur, bu tür eğitimler verdiğini söyleyenlere para kaptırılmaması konusunda uyardı.

'Cadı olmak istiyorsanız doktor olabilirsiniz, ebe olabilirsiniz, hemşire olabilirsiniz, eczacı olabilirsiniz ya da nane-limon kaynatmak gibi kocakarı ilaçlarını öğrenebilirsiniz. Vakti zamanında cadı diye yakılan, öldürülen kadınlar bu tür işlerle uğraşan kadınlardı' dedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Gelen bazı yorumlar;

Gelen bazı yorumlar;
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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