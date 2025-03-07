Ece Gürel’in Hocası Aldığı Eğitim Hakkında Konuştu: "Cadılık Zanaati Eğitimi Alıyordu”

Geçtiğimiz günlerde kaybolan Mimar Ece Gürel, yoğun arama çalışmaları sonucu Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunmuştu. Hipotermi geçirdiği öğrenilen Ece Gürel'in, hastanede kalbi durmuş, ardından da yoğun bakıma alınmıştı. Maalesef Gürel'den acı haber geldi. Fakat ölümünün üzerindeki sır perdesi henüz aralanamadı.
Ece Gürel'in vefatının ardından çeşitli spiritüel detaylar konuşulmaya başladı. Kendisinin bir inziva ya da bir ritüel için ormana gitmiş olabileceği konuşuldu.
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Ece Gürel'in 'Witchcraft' yani "cadılık zanaati" eğitimi aldığı öğrenildi. Gürel'in hocası ise bu konuda bir açıklama yaptı.
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Gürel'in eğitime Eylül ayında başladığını söyleyen Hale Özen, eğitimin detayları hakkında bilgi verdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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