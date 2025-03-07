Ece Gürel’in Sosyal Medya Paylaşımları Ortaya Çıktı: “Hep Doğayla İç İçeymişim, Hep Doğada Olmak Dileğiyle”
Ece Gürel’in Sosyal Medya Paylaşımları Ortaya Çıktı: “Hep Doğayla İç İçeymişim, Hep Doğada Olmak Dileğiyle”
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra sağ olarak bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mimar Ece Gürel’in sosyal medyada yıllar önce yaptığı ‘doğa ile iç içe’ paylaşımı ve son yaptığı paylaşımları dikkat çekti.
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Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının 4. gününde sevinçli haber geldi.
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Şimdi ise Ece Gürel’in sosyal medya hesabından yıllar önce yaptığı ve en son 1 Mart tarihinde yaptığı paylaşımları ortaya çıktı.
Ece Gürel uzun süre önce yaptığı bir paylaşımda da Hep doğayla iç içeymişim, hep doğada olmak dileğiyle" ifadelerini kullanmış.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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