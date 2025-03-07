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Ece Gürel’in Sosyal Medya Paylaşımları Ortaya Çıktı: “Hep Doğayla İç İçeymişim, Hep Doğada Olmak Dileğiyle”

Ece Gürel’in Sosyal Medya Paylaşımları Ortaya Çıktı: “Hep Doğayla İç İçeymişim, Hep Doğada Olmak Dileğiyle”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.03.2025 - 10:51 Son Güncelleme: 07.03.2025 - 11:22

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra sağ olarak bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mimar Ece Gürel’in sosyal medyada yıllar önce yaptığı ‘doğa ile iç içe’ paylaşımı ve son yaptığı paylaşımları dikkat çekti. 

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Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının 4. gününde sevinçli haber geldi.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının 4. gününde sevinçli haber geldi.

Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te uyur halde buldu. Bir süre sonra uyandırılan Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi. Eşi Sezer Gürel'le telefonda görüştürülen kadın, daha sonra ambulansa alındı. Hafif yaralı olduğu tespit edilen Gürel'e, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı müdahale edildi daha sonrasında da hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu. Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Krizden bir süre sonra da Ece Gürel yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şimdi ise Ece Gürel’in sosyal medya hesabından yıllar önce yaptığı ve en son 1 Mart tarihinde yaptığı paylaşımları ortaya çıktı.

Şimdi ise Ece Gürel’in sosyal medya hesabından yıllar önce yaptığı ve en son 1 Mart tarihinde yaptığı paylaşımları ortaya çıktı.

Ece Gürel kaybolmadan 1 gün önce 1 Mart'ta sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Kendini sevmeyi öğrenen insan kendi çabalarının değerini bilirse çok daha dengeli bir hayat yaşar. Herkesin belirli sınırları vardır ve saygıyı hak eder' ifadelerine yer vermiş.

Ece Gürel uzun süre önce yaptığı bir paylaşımda da Hep doğayla iç içeymişim, hep doğada olmak dileğiyle" ifadelerini kullanmış.

Ece Gürel uzun süre önce yaptığı bir paylaşımda da Hep doğayla iç içeymişim, hep doğada olmak dileğiyle" ifadelerini kullanmış.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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