Hakan Ural Programında Ece Gürel'in Spiritüel Eğitim Aldığı Kişinin Telkinlerini Açıkladı!

Genç kadının başına ne geldiği merak ediliyordu. Gürel'in sağlık durumu iyi gitseydi polis ekipleri ifadesini almak üzere hastane nöbetindeydi. Ancak ne yazık ki genç kadın ölümünün ardında bir sır perdesi bıraktı.

Herkesin merak ettiği sorulardan biri de ormana neden gittiğiydi...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan ailesi Ece'nin iş yerinde mobbinge uğradığını ve eşiyle bazı problemleri olduğunu söylemişti. Bu nedenle genç kadının orman yürüyüşünde moralinin bozuk olduğu tahmin edilmişti. Ancak görüntüler hiç öyle demiyordu.

Gürel'in son kamera görüntülerinde ruh halinin iyi olduğu görülüyordu.

Diğer bir soru işareti de Gürel'in spiritüel konulara ilgisiydi.

Arkadaşına son mesajı 'Oturdum, ruhum geride kaldı.' olan Gürel bir Kızılderili sözü yazmıştı. Günlük hayatında olumlama, meditasyon, yoga, astroloji, tarot falı ve kurşun dökme gibi konularla ilgilenen Gürel ile ilgili Hakan Ural bugünkü programında konuştu.