Hakan Ural Programında Ece Gürel'in Spiritüel Eğitim Aldığı Kişinin Telkinlerini Açıkladı!
Hakan Ural Programında Ece Gürel'in Spiritüel Eğitim Aldığı Kişinin Telkinlerini Açıkladı!
Belgrad Ormanı'nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel, yaşam savaşını kaybetti. 4 gün boyunca ormanda kalan ve bulunduktan sonra bilinci açık olan Gürel için yüreklerimiz ağzımızdaydı. Ancak ne yazık ki oruçlu olması nedeniyle aç ve susuz kalan genç kadın, sağ bulunduktan sonra yoğun bakıma alındı. Kalbi uzun süre durduktan sonra entübe edildi. Ardından hayatını kaybetti.
Hakan Ural, bugünkü 'Neler Oluyor Hayatta?' programında Ece Gürel'in spiritüel konularda eğitim aldığı kişinin telkinlerini açıkladı. Ekip arkadaşlarının ilettiği üzere bu kişi ses terapisi eğitimi alan kişileri ormana gitmesi için teşvik ediyormuş.
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İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti.
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Gürel ardında aralanmamış bir sır perdesi bıraktı.
Gürel'in spiritüel konularda eğitim aldığı kişinin paylaşımlarına ulaşan "Neler Oluyor Hayatta?" sunucusu Ural,
Ural, bu kişilerin paylaşımlarına yalnızca yetişkinlerin ulaşmadığının da altını çizdi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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