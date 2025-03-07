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Hakan Ural Programında Ece Gürel'in Spiritüel Eğitim Aldığı Kişinin Telkinlerini Açıkladı!

Hakan Ural Programında Ece Gürel'in Spiritüel Eğitim Aldığı Kişinin Telkinlerini Açıkladı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.03.2025 - 10:05

Belgrad Ormanı'nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel, yaşam savaşını kaybetti. 4 gün boyunca ormanda kalan ve bulunduktan sonra bilinci açık olan Gürel için yüreklerimiz ağzımızdaydı. Ancak ne yazık ki oruçlu olması nedeniyle aç ve susuz kalan genç kadın, sağ bulunduktan sonra yoğun bakıma alındı. Kalbi uzun süre durduktan sonra entübe edildi. Ardından hayatını kaybetti.

Hakan Ural, bugünkü 'Neler Oluyor Hayatta?' programında Ece Gürel'in spiritüel konularda eğitim aldığı kişinin telkinlerini açıkladı. Ekip arkadaşlarının ilettiği üzere bu kişi ses terapisi eğitimi alan kişileri ormana gitmesi için teşvik ediyormuş.

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İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti.

Gürel, geçtiğimiz gün mucizevi bir şekilde sağ bulunmuştu. Ancak sağlık durumunun iyi olduğu söylenemezdi. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan genç kadının kalbi uzun süre durduktan sonra entübe edildi.

Acı haber bu sabah geldi. Gürel, tüm çabalara rağmen sabaha karşı saat 03.00’te yaşamını yitirdi.

Gürel ardında aralanmamış bir sır perdesi bıraktı.

Gürel ardında aralanmamış bir sır perdesi bıraktı.

Genç kadının başına ne geldiği merak ediliyordu. Gürel'in sağlık durumu iyi gitseydi polis ekipleri ifadesini almak üzere hastane nöbetindeydi. Ancak ne yazık ki genç kadın ölümünün ardında bir sır perdesi bıraktı.

Herkesin merak ettiği sorulardan biri de ormana neden gittiğiydi...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan ailesi Ece'nin iş yerinde mobbinge uğradığını ve eşiyle bazı problemleri olduğunu söylemişti. Bu nedenle genç kadının orman yürüyüşünde moralinin bozuk olduğu tahmin edilmişti. Ancak görüntüler hiç öyle demiyordu.

Gürel'in son kamera görüntülerinde ruh halinin iyi olduğu görülüyordu.

Diğer bir soru işareti de Gürel'in spiritüel konulara ilgisiydi.

Arkadaşına son mesajı 'Oturdum, ruhum geride kaldı.' olan Gürel bir Kızılderili sözü yazmıştı. Günlük hayatında olumlama, meditasyon, yoga, astroloji, tarot falı ve kurşun dökme gibi konularla ilgilenen Gürel ile ilgili Hakan Ural bugünkü programında konuştu.

Gürel'in spiritüel konularda eğitim aldığı kişinin paylaşımlarına ulaşan "Neler Oluyor Hayatta?" sunucusu Ural,

Gürel'in spiritüel konularda eğitim aldığı kişinin paylaşımlarına ulaşan "Neler Oluyor Hayatta?" sunucusu Ural,

'Bu kişinin derhal durdurulması gerekiyor, bence. Paylaşımlara baktığımda çok şaşırdım. Açıkça meditasyon yapmak için kişileri ormana yönlendiriyorlar.' dedi. Gürel'in eşi Sezer Bey de, karısının zaman zaman ses meditasyonu yapmak için ormana gittiğini Müge Anlı'nın programında doğrulamıştı.

Ural, bu kişilerin paylaşımlarına yalnızca yetişkinlerin ulaşmadığının da altını çizdi.

Ural, bu kişilerin paylaşımlarına yalnızca yetişkinlerin ulaşmadığının da altını çizdi.

'Bu tip paylaşımlar yapan kişilerin mesajlarına yalnızca yetişkinler değil, çocuklar da ulaşabilir. O nedenle büyük tehlike arz ediyor.' diye belirtti.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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