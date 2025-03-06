Dedektif Yapay Zeka Müge Anlı’daki Esrarı Çözüyor: Ece Gürel'e Belgrad Ormanı'nda Ne Olmuş Olabilir?

Günlerdir gündemimizden düşmeyen kayıp mimar Ece Gürel sağ salim bulundu. Ancak Gürel'in 5 günlük kaybının ardındaki gizem kendini koruyor. 35 yaşındaki kadını bulmak için Müge Anlı'ya başvuran ailesi oldukça ilginç şeyler anlatmıştı. Yayına bağlanan yakınlarının söyledikleri ve son olarak eşi Sezer Bey'in açıklamaları herkesin ilgisini çekti. Bu süreçte önemli olan Gürel'in sağ şekilde bulunmasıydı. Hepimizin yüreğine su serpen haberin ardından kadına ormanda ne olduğu bilgisi hala yanıt bulamadı.

Elbette, herkesin kendine göre bazı tahminleri var ancak bir de Anlı'nın tüm yayınına hakim olan ve Gürel ile ilgili dedektif gibi bilgi toplayan yapay zekaya sormak istedik. Bizim için Ece Gürel kaybını ince ayrıntısı ile ele alan dedektif yapay zekanın bazı çıkarımları var. Üstelik psikolojileri de analiz ederek ilginç yorumlarda bulunuyor.

Hadi gelin, birlikte ne bulduğuna bakalım...