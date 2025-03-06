onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekran
Dedektif Yapay Zeka Müge Anlı’daki Esrarı Çözüyor: Ece Gürel'e Belgrad Ormanı'nda Ne Olmuş Olabilir?

Dedektif Yapay Zeka Müge Anlı’daki Esrarı Çözüyor: Ece Gürel'e Belgrad Ormanı'nda Ne Olmuş Olabilir?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
06.03.2025 - 17:26

Günlerdir gündemimizden düşmeyen kayıp mimar Ece Gürel sağ salim bulundu. Ancak Gürel'in 5 günlük kaybının ardındaki gizem kendini koruyor. 35 yaşındaki kadını bulmak için Müge Anlı'ya başvuran ailesi oldukça ilginç şeyler anlatmıştı. Yayına bağlanan yakınlarının söyledikleri ve son olarak eşi Sezer Bey'in açıklamaları herkesin ilgisini çekti. Bu süreçte önemli olan Gürel'in sağ şekilde bulunmasıydı. Hepimizin yüreğine su serpen haberin ardından kadına ormanda ne olduğu bilgisi hala yanıt bulamadı. 

Elbette, herkesin kendine göre bazı tahminleri var ancak bir de Anlı'nın tüm yayınına hakim olan ve Gürel ile ilgili dedektif gibi bilgi toplayan yapay zekaya sormak istedik. Bizim için Ece Gürel kaybını ince ayrıntısı ile ele alan dedektif yapay zekanın bazı çıkarımları var. Üstelik psikolojileri de analiz ederek ilginç yorumlarda bulunuyor. 

Hadi gelin, birlikte ne bulduğuna bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

35 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart 2025 tarihinde İstanbul'daki evinden ayrıldıktan sonra Belgrad Ormanı'nda kayboldu. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.

35 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart 2025 tarihinde İstanbul'daki evinden ayrıldıktan sonra Belgrad Ormanı'nda kayboldu. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.

Kendisinden haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, 5 gün sonra orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette bulundu. Bulunduğunda hafif yaralı olan Gürel, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak, tedavi sırasında kalbi durdu ve yeniden hayata döndürüldü.

Gürel'in kaybı Türkiye'yi psikolojik olarak derinden yaralayan bir olaydı.

Gürel'in kaybı Türkiye'yi psikolojik olarak derinden yaralayan bir olaydı.

Bu nedenle hem fiziksel hem de psikolojik açıdan derinlemesine incelenmesi gereken bir olaydı. Olayın detayları, Müge Anlı'nın programında ele alınmış ve çeşitli tartışmalara yol açmıştı.

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, Müge Anlı'nın programına katılarak eşinin kaybolmasıyla ilgili bilgi vermişti.

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, Müge Anlı'nın programına katılarak eşinin kaybolmasıyla ilgili bilgi vermişti.

Sezer Bey, kaybolmadan önceki gece aralarında bir tartışma yaşandığını ve Ece Hanım'ın evden tek başına ayrıldığını belirtmişti. Ayrıca, eşinin korkup kaçmış olabileceğini ifade etmişti.

Gürel'in kafa karıştıran mesajları ve spiritüel olaylara ilgisinin olması.

Gürel'in kafa karıştıran mesajları ve spiritüel olaylara ilgisinin olması.

Ece Gürel'in kaybolmadan önce bir arkadaşına 'Ruhum geride kaldı' şeklinde bir mesaj gönderdiği ve bu ifadenin Kızılderili inanışlarına atıfta bulunduğu belirtilmişti. Bu durum, Ece Hanım'ın spiritüel konulara ilgi duyduğunu ve bu ilginin kaybolmasıyla bir bağlantısı olabileceğini düşündürmekteydi.

Tarot falı detayı...

Tarot falı detayı...

Müge Anlı yayınına kendisine tarot falı baktıran Raziye Hanım bağlanmıştı. Raziye Hanım, 'Ece Gürel'e tarot falı baktırdım. Acaba ormana danışmanlık vermeye mi gitti? Başına birileri bir şey getirmiş olabilir.' demişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Maddi karşılık alarak spiritüel meselelerde hizmet vermesi.

Maddi karşılık alarak spiritüel meselelerde hizmet vermesi.

Eşi Sezer Bey de eşinin böyle hobileri olduğunu doğruladı. Hatta bir miktar maddi karşılığı ya da hediye karşılığı olarak bu hobileri iş olarak da yaptığını söyledi. Ancak danışmanlık için dışarıda biriyle buluşacağına ihtimal vermedi.

Genç kadının astroloji, tarot falı, kurşun döktürme ve hacamat gibi ilgi alanları olduğu biliniyordu.

Meditasyon ve yoga detayı...

Meditasyon ve yoga detayı...

Aynı zamanda doğa yürüyüşü yapmayı seven, meditasyon ve yoga ile ilgilenen Gürel'in o gün de ormana meditasyon için gittiği annesi tarafından Anlı'da açıklanmıştı. Sezer Bey de ses meditasyonu yapmak içib daha önce ormana gittiği bilgisini vermişti. 

Olumlu düşünce gibi konularla ilgilenen Gürel'in bağırarak meditasyon yaptığını yayında duymuştuk.

Bulunduğu yerle ilgili tartışmalar...

Bulunduğu yerle ilgili tartışmalar...

Ece Gürel'in çantası ve montunun bulunduğu yerin sadece 9 metre ötesinde uyur vaziyette bulunması, dikkat çekici bir detaydı. Müge Anlı, ormanda yürüyen birçok kişinin görebileceği bir noktada bulunmasının, olayın ardındaki soru işaretlerini artırdığını belirtmişti.

Tüm bunları göz önüne alarak, Ece'nin kayboluşu içsel bir arayışın işareti olabilir.

Tüm bunları göz önüne alarak, Ece'nin kayboluşu içsel bir arayışın işareti olabilir.

Spiritüel konulara ilgi duyması ve 'Ruhum geride kaldı' gibi ifadeler kullanması, onun içsel bir yolculuk veya arayış içinde olduğunu gösterebilir. Ayrıca, eşiyle yaşadığı tartışma ve ardından ormana gitmesi, duygusal bir tepki veya kaçış davranışı olarak değerlendirilebilir.

Yalnız kalma isteğiyle evden çıktıktan sonra meditasyon sırasında bilinç kaybı yaşamış olabilir.

Yalnız kalma isteğiyle evden çıktıktan sonra meditasyon sırasında bilinç kaybı yaşamış olabilir.

Meditasyon yapan kişilerin uzun sessizlik ve derin düşünce içerisinde bilinci kapanabilir. Bu da bir tür uykuya sebebiyet verebilir. Eğer Gürel, ormana meditasyon için gittiyse eylem sırasında kendini kaybetmiş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaybolma durumunda kişi panikleyebilir, bu da mantıklı düşünme yetisini azaltarak yanlış kararlar almasına neden olabilir.

Kaybolma durumunda kişi panikleyebilir, bu da mantıklı düşünme yetisini azaltarak yanlış kararlar almasına neden olabilir.

Uzun süre yardım gelmemesi, kişinin umutsuzluğa kapılmasına ve hayatta kalma mücadelesini bırakmasına yol açabilir.

Ayrıca Ece'nin ses meditasyonu için seçtiği ormanlık alanda bir hayvan saldırısına uğramış olabilmesi de olasıdır.

Ayrıca Ece'nin ses meditasyonu için seçtiği ormanlık alanda bir hayvan saldırısına uğramış olabilmesi de olasıdır.

Ek olarak kaybın ardında yayında konuşulan spiritüel olaylar da olabilir. Ece kendisine danışmanlık verdiği biriyle karşılaşmış olabilir. Olumlu vaat verdiği ancak gerçekleşmediği bir ihtimalde karşı tarafta öfkeye sebebiyet vermiş olabilir. Bu kaybın ardında intikam güdüsü de olabilir.

Ece'nin hayatta kalmasının tek nedeni hareket etmesi.

Ece'nin hayatta kalmasının tek nedeni hareket etmesi.

Genç kadın yayında da bahsedildiği üzere, eşyalarının bulunduğu noktaya yeniden gelmiş. Bu ya gerçekten kaybolup panikle yürüdüğünü ya da bir şekilde oraya geri getirildiğini gösterebilir. 5 günlük süreçte hareket halinde olması her ne kadar onu canlı tutsa da sağlık sorunlarını önleyemez.

Kaybolduğunda oruç olan genç kadın muhtemelen hiçbir şey yiyemedi. Ormanda günlerce süren kaybolma durumu, ciddi fiziksel yorgunluğa ve su kaybına yol açabilir. Bu durum, bilincin bulanıklaşmasına ve yön duygusunun kaybolmasına neden olabilir.

Gece sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, uygun giysi ve barınak olmadan geçirilen geceler, vücut ısısının tehlikeli seviyelere düşmesine (hipotermi) yol açabilir. Hipotermi, bilinç kaybına ve kalp durmasına neden olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın