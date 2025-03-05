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İstanbul’da Kaybolan ve Üç Gündür Aranan Mimar Ece Gürel’in Patronu Belgrad Ormanı’nda Gezmeye Geldi!

İstanbul’da Kaybolan ve Üç Gündür Aranan Mimar Ece Gürel’in Patronu Belgrad Ormanı’nda Gezmeye Geldi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.03.2025 - 15:44

Belgrad Ormanı'na yürüyüşe giden ve 3 gündür bulunamayan peyzaj mimarı Ece Gürel'in ailesi iş yerinde problemleri olduğunu ve mobbinge uğradığını iddia etmişti. Ece Gürel’in patronu sürpriz bir şekilde Belgrad Ormanı’na geldi. EKOL TV’nin röportaj yaptığı patron “Birbirimize zaman verelim dedik. Henüz iş akdi sonlandırılmadı. Ece geçici süre için imza attı” dedi. 

Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/gundem/mobb...
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İstanbul Kağıthane'de oturan peyzaj mimarı Ece Gürel, hafta sonu eşine Belgrad Ormanı'na yürüyüşe gideceğini söyledi bir daha da dönmedi.

İstanbul Kağıthane'de oturan peyzaj mimarı Ece Gürel, hafta sonu eşine Belgrad Ormanı'na yürüyüşe gideceğini söyledi bir daha da dönmedi.

Yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Son görüldüğü Belgrad Ormanı'nda polisAFAD, UMKE, AKUT, PAK ekipleri detaylı aramalarına devam ediyor. İBB’ye bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibinin göletteki çalışmalarına ağırlık verdiği belirtildi. Aramalar sırasında bir gelişme yaşandı ve ormanın iç kısımlarından Ece Gürel'in çantası, montu ve cep telefonu bulundu. Deliller polis ekipleri tarafından incelenmek üzere götürüldü.

Arama çalışmalarını yakından takip eden bir akrabası Ece Gürel’in iş yerinde mobbinge uğradığını iddia ederek yaşadıkları hakkında şunları söylemişti:

Arama çalışmalarını yakından takip eden bir akrabası Ece Gürel’in iş yerinde mobbinge uğradığını iddia ederek yaşadıkları hakkında şunları söylemişti:

“İş yerinde mobbing uygulanmış 10 yıllık tazminatını yakmış. Bir belgeye imza atıyor. Sadece ailesi ve eşi bu belgeye niye imza attın emeğin boşa gitti demiş o kadar. Herhangi bir gelişme yok.”

Arama çalışmaları b bugün de tüm hızıyla devam ederken Belgrad Ormanı’na sürpriz bir isim geldi.

Arama çalışmaları b bugün de tüm hızıyla devam ederken Belgrad Ormanı’na sürpriz bir isim geldi.

Olay yerini gezmeye Ece Gürel’in patronu geldi. EKOL TV’nin röportaj yaptığı isim şu açıklamaları yaptı: “Ece'nin kaybolmasının iş yeri ile hiçbir ilgisi yok. Bunu inanın samimi olarak söylüyorum. Ece çalışıyordu; henüz çıkarılmadı. Birbirimize zaman verelim dedik. Henüz iş akdi sonlandırılmadı. Ece geçici süre için imza attı.”

İŞTE EKOL TV'NİN ÖZEL RÖPORTAJININ TAMAMI...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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maestro__

Bir insan eski çalışanın kayıp olduğu ve muhtemelen ölmüş olabileceği yeri neden gezmeye gider ki???

mutant gelin

çok iyi niyetli biri gibi gelmedi bana