İstanbul’da Kaybolan ve Üç Gündür Aranan Mimar Ece Gürel’in Patronu Belgrad Ormanı’nda Gezmeye Geldi!
İstanbul’da Kaybolan ve Üç Gündür Aranan Mimar Ece Gürel’in Patronu Belgrad Ormanı’nda Gezmeye Geldi!
Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/gundem/mobb...
Belgrad Ormanı'na yürüyüşe giden ve 3 gündür bulunamayan peyzaj mimarı Ece Gürel'in ailesi iş yerinde problemleri olduğunu ve mobbinge uğradığını iddia etmişti. Ece Gürel’in patronu sürpriz bir şekilde Belgrad Ormanı’na geldi. EKOL TV’nin röportaj yaptığı patron “Birbirimize zaman verelim dedik. Henüz iş akdi sonlandırılmadı. Ece geçici süre için imza attı” dedi.
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İstanbul Kağıthane'de oturan peyzaj mimarı Ece Gürel, hafta sonu eşine Belgrad Ormanı'na yürüyüşe gideceğini söyledi bir daha da dönmedi.
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Arama çalışmalarını yakından takip eden bir akrabası Ece Gürel’in iş yerinde mobbinge uğradığını iddia ederek yaşadıkları hakkında şunları söylemişti:
Arama çalışmaları b bugün de tüm hızıyla devam ederken Belgrad Ormanı’na sürpriz bir isim geldi.
İŞTE EKOL TV'NİN ÖZEL RÖPORTAJININ TAMAMI...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Bir insan eski çalışanın kayıp olduğu ve muhtemelen ölmüş olabileceği yeri neden gezmeye gider ki???
çok iyi niyetli biri gibi gelmedi bana