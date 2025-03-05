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Spiritüel Konulara İlgisi Varmış: Prof. Dr. Arif Verimli'den Kayıp Ece Gürel Hakkında Dikkat Çeken Paylaşım

Spiritüel Konulara İlgisi Varmış: Prof. Dr. Arif Verimli'den Kayıp Ece Gürel Hakkında Dikkat Çeken Paylaşım

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
05.03.2025 - 14:51

Belgrad Ormanı'na gittiği tespit edilen peyzaj mimarı Ece Gürel'den 3 gündür haber alınamıyor. Birçok ekip tarafından aranan ve dün montu, cüzdanı ve telefonu bulunan kayıp mimarın olayı Müge Anlı'da da işleniyor. Spiritüel olaylarla ilgilendiği belirtilen Gürel'in tarot falı da baktığı ortaya çıktı. 

Müge Anlı’dan tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli ise konuya dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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2 Mart Pazar günü Kağıthane'deki evinden çıkan 35 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel 3 gündür kayıp.

2 Mart Pazar günü Kağıthane'deki evinden çıkan 35 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel 3 gündür kayıp.

Yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Son görüldüğü Belgrad Ormanı'nda polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ekipleri detaylı aramalarına devam ediyor.

İBB’ye bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibinin göletteki çalışmalarına ağırlık verdiği belirtildi.

İBB’ye bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibinin göletteki çalışmalarına ağırlık verdiği belirtildi.

Öte yandan aramalar sırasında bir gelişme yaşandı ve ormanın iç kısımlarından Ece Gürel'in çantası, montu ve cep telefonu bulundu. Deliller polis ekipleri tarafından incelenmek üzere götürüldü.

Kayıp mimarın, evden çıkış ve İETT otobüsünün iç kamerasına yansıyan görüntüleri de paylaşıldı.

Kayıp mimarın, evden çıkış ve İETT otobüsünün iç kamerasına yansıyan görüntüleri de paylaşıldı.

Kızılötesi drone'lar, iz köpekleriyle birlikte yapılan aramalar tam gaz sürerken yeni deliller de aranıyor.

3 gündür kendisinden hiçbir haber alınamayan Gürel'in ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı.

3 gündür kendisinden hiçbir haber alınamayan Gürel'in ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı.

Ne aile üyeleri ne de Ece'nin sekiz yıllık eşi intihar iddiasına hiçbir şekilde ihtimal vermiyor. Kendisinin çok hayat dolu biri olduğunu söylüyorlar.

Müge Anlı, Ece Gürel'in arkadaşına attığı son mesajı da canlı yayında okudu:

Bugün yayınlanan bölümde ise yeni bir detay daha öğrenildi. Canlı yayına bağlanan bir kişi Ece'ye tarot falı baktırdığını söyledi.

Bugün yayınlanan bölümde ise yeni bir detay daha öğrenildi. Canlı yayına bağlanan bir kişi Ece'ye tarot falı baktırdığını söyledi.

Spiritüel olaylara yönelik bir ilgisi olduğu öğrenilen Ece Gürel'in kurşun döktüğü de söylendi. Bunların dışında meditasyon, yoga ve nefes egzersizleri yaptığı da belirtildi.

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Müge Anlı’dan tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli ise X hesabından kayıp peyzaj mimarı hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Müge Anlı’dan tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli ise X hesabından kayıp peyzaj mimarı hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

'Ece Gürel nerede? Umutla beklemeye devam ediyoruz.. Psikiyatrik ve kriminal yorum yapmak istemiyorum, sadece peyzaj mimarı Ece'nin bulunmasını istiyorum...' diyen Verimli sözlerine şöyle devam etti:

"Benim bu olayda kafama takılan bir şey; Ece'nin spiritüel konulara yoğun bir ilgisi var..."

"Benim bu olayda kafama takılan bir şey; Ece'nin spiritüel konulara yoğun bir ilgisi var..."

'Astrolojiyle tarotu bir yere kadar anlarım(?).. Kurşun dökmek uğraşısı garip geliyor bana..'

"Bir de bu son zamanlarda inziva odalarına girme modaları çıktı. Yüklerini, eşyalarını, telefonunu bırakıp inzivaya çekiliyor millet, bir acayip"

"Bir de bu son zamanlarda inziva odalarına girme modaları çıktı. Yüklerini, eşyalarını, telefonunu bırakıp inzivaya çekiliyor millet, bir acayip"
x.com

'Orman Fakültesi Mezunu olduğu için doğada nasıl yaşayacağını biliyor olduğuna inanmak istiyorum... Umarım sağ salim bulunsun...'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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