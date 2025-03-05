Spiritüel Konulara İlgisi Varmış: Prof. Dr. Arif Verimli'den Kayıp Ece Gürel Hakkında Dikkat Çeken Paylaşım
Spiritüel Konulara İlgisi Varmış: Prof. Dr. Arif Verimli'den Kayıp Ece Gürel Hakkında Dikkat Çeken Paylaşım
Belgrad Ormanı'na gittiği tespit edilen peyzaj mimarı Ece Gürel'den 3 gündür haber alınamıyor. Birçok ekip tarafından aranan ve dün montu, cüzdanı ve telefonu bulunan kayıp mimarın olayı Müge Anlı'da da işleniyor. Spiritüel olaylarla ilgilendiği belirtilen Gürel'in tarot falı da baktığı ortaya çıktı.
Müge Anlı’dan tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli ise konuya dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
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2 Mart Pazar günü Kağıthane'deki evinden çıkan 35 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel 3 gündür kayıp.
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İBB’ye bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibinin göletteki çalışmalarına ağırlık verdiği belirtildi.
Kayıp mimarın, evden çıkış ve İETT otobüsünün iç kamerasına yansıyan görüntüleri de paylaşıldı.
3 gündür kendisinden hiçbir haber alınamayan Gürel'in ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı.
Bugün yayınlanan bölümde ise yeni bir detay daha öğrenildi. Canlı yayına bağlanan bir kişi Ece'ye tarot falı baktırdığını söyledi.
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Müge Anlı’dan tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli ise X hesabından kayıp peyzaj mimarı hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
"Benim bu olayda kafama takılan bir şey; Ece'nin spiritüel konulara yoğun bir ilgisi var..."
"Bir de bu son zamanlarda inziva odalarına girme modaları çıktı. Yüklerini, eşyalarını, telefonunu bırakıp inzivaya çekiliyor millet, bir acayip"
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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