Eski Sevgilisinin Kurşunuyla Ağır Yaralanmıştı: Mutlu Kaya Hastaneye Kaldırıldı!
Eski Sevgilisinin Kurşunuyla Ağır Yaralanmıştı: Mutlu Kaya Hastaneye Kaldırıldı!
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2015 yılında yayınlanan "Sesi Çok Güzel" programıyla hayatımıza giren Mutlu Kaya hem güzelliği hem sesiyle büyük beğeni kazanmıştı.
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Yarışmadaki halleri ve yeteneğiyle gözleri üzeri çeken Kaya'dan daha sonra içimizi yakan bir haber almıştık.
Pek çok hayali bulunan Mutlu'nın hayatı eski sevgilisinin kurşunuyla bir anda kabusa dönmüştü.
Takıntılı eski sevgilisi Veysi Ercan'ın dehşetine maruz kalan Kaya sık sık paylaşım yapmaya devam etti.
Sosyal medya hesabından iyileşme süreciyle sevenlerini mutlu eden eski yarışmacı bu kez üzücü bir haberle gündeme geldi.
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Kız kardeşi, Kaya'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla durumu açıklayıp sevenlerinden dua istedi.
Ancak Mutlu Kaya'nın henüz neden hastaneye kaldırıldığına dair bir açıklama yapılmadı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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