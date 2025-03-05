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Eski Sevgilisinin Kurşunuyla Ağır Yaralanmıştı: Mutlu Kaya Hastaneye Kaldırıldı!

Eski Sevgilisinin Kurşunuyla Ağır Yaralanmıştı: Mutlu Kaya Hastaneye Kaldırıldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
05.03.2025 - 13:48

Mutlu Kaya 2015 yılında NOW/FOX TV'de yayınlanan 'Sesi Çok Güzel' adlı ses yarışmasıyla tanınmıştı. Eski sevgilisinin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanmış ve hayatı altüst olmuştu. Ağır tedaviler geçiren Mutlu Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı haberi ise sevenlerini korkuttu.

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2015 yılında yayınlanan "Sesi Çok Güzel" programıyla hayatımıza giren Mutlu Kaya hem güzelliği hem sesiyle büyük beğeni kazanmıştı.

2015 yılında yayınlanan "Sesi Çok Güzel" programıyla hayatımıza giren Mutlu Kaya hem güzelliği hem sesiyle büyük beğeni kazanmıştı.

Güçlü sesiyle jüri üyelerinin dikkatini çekmiş hatta Sibel Can'ın favorisi olmuştu. Okuduğu şarkılarla büyüleyen Kaya, o dönem diğer yarışmacıların da önüne geçmeyi başarmıştı.

Yarışmadaki halleri ve yeteneğiyle gözleri üzeri çeken Kaya'dan daha sonra içimizi yakan bir haber almıştık.

Yarışmadaki halleri ve yeteneğiyle gözleri üzeri çeken Kaya'dan daha sonra içimizi yakan bir haber almıştık.

Mutlu Kaya 2015'in Mayıs ayında Diyarbakır'a bağlı Ergani ilçesinde bulunan evlerinde silahlı saldırıya uğramıştı.

Pek çok hayali bulunan Mutlu'nın hayatı eski sevgilisinin kurşunuyla bir anda kabusa dönmüştü.

Pek çok hayali bulunan Mutlu'nın hayatı eski sevgilisinin kurşunuyla bir anda kabusa dönmüştü.

Bu korkunç olaydan sonra vücudunun büyük bir bölümünü kullanamadığı için yürüme yetisini kaybeden Kaya, ağır fizik tedavilerden sonra sağlığına kavuşabilmiş ancak eskisi gibi olamamıştı.

Takıntılı eski sevgilisi Veysi Ercan'ın dehşetine maruz kalan Kaya sık sık paylaşım yapmaya devam etti.

Takıntılı eski sevgilisi Veysi Ercan'ın dehşetine maruz kalan Kaya sık sık paylaşım yapmaya devam etti.

'Yürümeyi seviyordum ayaklarımı aldı. Şarkı söylüyordum sesimi aldı. Ellerimle saçlarımla oynamayı severdim. Taramayı severdim. Ellerimi aldı.' sözleriyse yüreklerimizi sızlatmıştı.

Detayları da buradan okuyabilirsiniz:

Sosyal medya hesabından iyileşme süreciyle sevenlerini mutlu eden eski yarışmacı bu kez üzücü bir haberle gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından iyileşme süreciyle sevenlerini mutlu eden eski yarışmacı bu kez üzücü bir haberle gündeme geldi.

Oldukça uzun bir süre hayatta kalma mücadelesi veren Mutlu Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

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Kız kardeşi, Kaya'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla durumu açıklayıp sevenlerinden dua istedi.

Kız kardeşi, Kaya'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla durumu açıklayıp sevenlerinden dua istedi.

'Kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyorum'

Ancak Mutlu Kaya'nın henüz neden hastaneye kaldırıldığına dair bir açıklama yapılmadı.

Ancak Mutlu Kaya'nın henüz neden hastaneye kaldırıldığına dair bir açıklama yapılmadı.

Dileriz ki, bir an önce sağlığına kavuşur...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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