MasterChef Kurgu mu? Şef Mehmet Yalçınkaya Çok Net Bir Cevap Verdi!
MasterChef Kurgu mu? Şef Mehmet Yalçınkaya Çok Net Bir Cevap Verdi!
MasterChef Türkiye ekranların en popüler yarışmalarından biri olmaya devam ediyor. Her sezonuyla izleyenleri etkisi altına alan yemek yarışması sıkça gündem oluyor. Bunlardan bir tanesi de hakkında çıkan 'kurgu' iddiaları. MasterChef'in babacan jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya geçtiğimiz günlerde Ferit Ömeroğlu'nun 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu. Mehmet Şef 'MasterChef Kurgu mu?' sorusuna net bir dille cevap verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye en popüler yarışmalarımızdan biri haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mutfakta birbirinden yetenekli yarışmacıları tezgah başına geçip maharetlerini sergiliyor.
Yarışmanın hem en sert hem de en babacan tavırlı şefi Mehmet Yalçınkaya, Ferit Ömeroğlu'na konuk oldu.
"Hayır. Çok net" diye cevap veren Mehmet Şef "Bu ülkede kurgu olan bir programı 7 yıl yapamazsın. Yemeğin kurgusu olmaz" diyerek net konuştu.
İşte Mehmet Şef'in o açıklamaları...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın