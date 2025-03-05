onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekran
MasterChef Kurgu mu? Şef Mehmet Yalçınkaya Çok Net Bir Cevap Verdi!

MasterChef Kurgu mu? Şef Mehmet Yalçınkaya Çok Net Bir Cevap Verdi!

MasterChef Türkiye
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
05.03.2025 - 10:57

MasterChef Türkiye ekranların en popüler yarışmalarından biri olmaya devam ediyor. Her sezonuyla izleyenleri etkisi altına alan yemek yarışması sıkça gündem oluyor. Bunlardan bir tanesi de hakkında çıkan 'kurgu' iddiaları. MasterChef'in babacan jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya geçtiğimiz günlerde Ferit Ömeroğlu'nun 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu. Mehmet Şef 'MasterChef Kurgu mu?' sorusuna net bir dille cevap verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye en popüler yarışmalarımızdan biri haline geldi.

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye en popüler yarışmalarımızdan biri haline geldi.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyesi olduğu yarışma her sezon ekranlara damga vurmayı başarıyor.

Mutfakta birbirinden yetenekli yarışmacıları tezgah başına geçip maharetlerini sergiliyor.

Mutfakta birbirinden yetenekli yarışmacıları tezgah başına geçip maharetlerini sergiliyor.

İzlerken pek çoğumuzu acıktıran MasterChef Türkiye sık sık sosyal medyanın da gündemine oturuyor. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de popüler yarışma hakkında zaman zaman alevlenen 'kurgu' tartışmaları!

Yarışmanın hem en sert hem de en babacan tavırlı şefi Mehmet Yalçınkaya, Ferit Ömeroğlu'na konuk oldu.

Yarışmanın hem en sert hem de en babacan tavırlı şefi Mehmet Yalçınkaya, Ferit Ömeroğlu'na konuk oldu.

Haber Global'de yayınlanan 'Olduğu Gibi' programında Ferit Ömeroğlu'nun sorularına yanıt veren Mehmet Şef'te 'MasterChef kurgu mu?' diye de soruldu elbette.

"Hayır. Çok net" diye cevap veren Mehmet Şef "Bu ülkede kurgu olan bir programı 7 yıl yapamazsın. Yemeğin kurgusu olmaz" diyerek net konuştu.

"Hayır. Çok net" diye cevap veren Mehmet Şef "Bu ülkede kurgu olan bir programı 7 yıl yapamazsın. Yemeğin kurgusu olmaz" diyerek net konuştu.

'Öyle yarışmacılar var ki, televizyona çok uygun... Bizim programda sadece ve sadece yemekler yapanlar kalabiliyor. Çünkü bizim programımız 7 yıldır var. Halkımız da bir taraftan jüri oluyor. O yüzden başka yerlerde kurgu yapabilirsin ama yemekte kurgu yapamazsın!'

İşte Mehmet Şef'in o açıklamaları...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın