MasterChef Kurgu mu? Şef Mehmet Yalçınkaya Çok Net Bir Cevap Verdi!

'Öyle yarışmacılar var ki, televizyona çok uygun... Bizim programda sadece ve sadece yemekler yapanlar kalabiliyor. Çünkü bizim programımız 7 yıldır var. Halkımız da bir taraftan jüri oluyor. O yüzden başka yerlerde kurgu yapabilirsin ama yemekte kurgu yapamazsın!'