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Kazakistan Başkonsolosu Sordu: Gürkan Uygun 'Kurtlar Vadisi' Hakkında Net Bir Açıklama Yaptı!

Kazakistan Başkonsolosu Sordu: Gürkan Uygun 'Kurtlar Vadisi' Hakkında Net Bir Açıklama Yaptı!

Kurtlar Vadisi
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
04.03.2025 - 14:43

Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Konusu ve karakterleriyle unutulmaz olan yapımın finali üzerinden yıllar geçti ancak popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Dizide 'Memati' karakterine hayat veren Gürkan Uygun, Kazakistan Cumhuriyeti Başkonsolosu Nuriddin Amankul'la bir araya geldi. 

Akşam'ın haberine göre, Başkonsolos Amankul'un 'Kurtlar Vadisi tekrar çekilir mi?' sorusuna Gürkan Uygun'dan net bir cevap geldi.

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2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi dizisi o dönem inanılmaz bir izleyici kitlesi elde etmişti.

2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi dizisi o dönem inanılmaz bir izleyici kitlesi elde etmişti.

'Bu bir mafya dizisidir' sloganıyla ekranlara gelen yapım 29 Aralık 2005 tarihinde final yaparak sona ermişti. 4 sezon boyunca konusu ve karakterleriyle gönüllere taht kurmuştu.

Pek çok kişiyi 'derin devlet' kavramıyla tanıştıran ikonik dizi adeta ülkemizin efsane yapımları arasında girmişti.

Pek çok kişiyi 'derin devlet' kavramıyla tanıştıran ikonik dizi adeta ülkemizin efsane yapımları arasında girmişti.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Zafer Ergin, Gürkan Uygun gibi birbirinden başarılı ismin yer aldığı dizinin finali üzerinden yıllar geçse de pek çok repliği ve sahnesiyle akıllarda kaldı. Hatta zaman zaman sevenlerine 'yeniden çekilir mi?' diye de düşündürttü.

Kurtlar Vadisi'nin en sevilen karakterlerinden biri de Gürkan Uygun'un hayat verdiği 'Memati Baş' olmuştu.

Kurtlar Vadisi'nin en sevilen karakterlerinden biri de Gürkan Uygun'un hayat verdiği 'Memati Baş' olmuştu.

'Polat Alemdar'ın sağ kolu olan Memati hem sert tavırları hem de güçlü duruşuyla büyük bir ilgi toplamıştı.

Gürkan Uygun, geçtiğimiz gün Kazakistan Cumhuriyeti Başkonsolosu Nuriddin Amankul ile bir araya geldi.

Gürkan Uygun, geçtiğimiz gün Kazakistan Cumhuriyeti Başkonsolosu Nuriddin Amankul ile bir araya geldi.

Akşam'ın haberine göre, Türkiye ve Kazakistan arasında sanatsal anlamda ne tarz projelerin geliştirilebileceği konusunda fikir alışverişleri yapıldı.

Başkonsolos Nuriddin Amankul ise görüşme sırasında milyonlarca kişinin merak ettiği ‘Kurtlar Vadisi tekrar çekilir mi?’ sorusunu sordu.

Başkonsolos Nuriddin Amankul ise görüşme sırasında milyonlarca kişinin merak ettiği ‘Kurtlar Vadisi tekrar çekilir mi?’ sorusunu sordu.

Başarılı sanatçı Gürkan Uygun ise bu soruya, 'Büyük bütçeler ve emek lazım. Şimdiden sonra yapılacağını düşünmüyorum. Zaten o dönemin ayrı bir büyüsü vardı, yapılmamışı yapmış, değişik bir senaryoyla çıkmıştık izleyici karşısına. O da karşılık buldu. Tekrarına gerek olduğunu düşünmüyorum.' diyerek net bir cevap verdi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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