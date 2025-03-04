Kazakistan Başkonsolosu Sordu: Gürkan Uygun 'Kurtlar Vadisi' Hakkında Net Bir Açıklama Yaptı!
Kazakistan Başkonsolosu Sordu: Gürkan Uygun 'Kurtlar Vadisi' Hakkında Net Bir Açıklama Yaptı!
Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Konusu ve karakterleriyle unutulmaz olan yapımın finali üzerinden yıllar geçti ancak popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Dizide 'Memati' karakterine hayat veren Gürkan Uygun, Kazakistan Cumhuriyeti Başkonsolosu Nuriddin Amankul'la bir araya geldi.
Akşam'ın haberine göre, Başkonsolos Amankul'un 'Kurtlar Vadisi tekrar çekilir mi?' sorusuna Gürkan Uygun'dan net bir cevap geldi.
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2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi dizisi o dönem inanılmaz bir izleyici kitlesi elde etmişti.
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Pek çok kişiyi 'derin devlet' kavramıyla tanıştıran ikonik dizi adeta ülkemizin efsane yapımları arasında girmişti.
Kurtlar Vadisi'nin en sevilen karakterlerinden biri de Gürkan Uygun'un hayat verdiği 'Memati Baş' olmuştu.
Gürkan Uygun, geçtiğimiz gün Kazakistan Cumhuriyeti Başkonsolosu Nuriddin Amankul ile bir araya geldi.
Başkonsolos Nuriddin Amankul ise görüşme sırasında milyonlarca kişinin merak ettiği ‘Kurtlar Vadisi tekrar çekilir mi?’ sorusunu sordu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Hep merak etmişimdir, Sayın Başkonsolos Nuriddin Bey'den bağımsız olarak söylüyorum. Bu doğulu bürokratlar, (bizimkiler de dahil) neden üstlerine tam oturan ... Devamını Gör
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