Kazakistan Başkonsolosu Sordu: Gürkan Uygun 'Kurtlar Vadisi' Hakkında Net Bir Açıklama Yaptı!

Başarılı sanatçı Gürkan Uygun ise bu soruya, 'Büyük bütçeler ve emek lazım. Şimdiden sonra yapılacağını düşünmüyorum. Zaten o dönemin ayrı bir büyüsü vardı, yapılmamışı yapmış, değişik bir senaryoyla çıkmıştık izleyici karşısına. O da karşılık buldu. Tekrarına gerek olduğunu düşünmüyorum.' diyerek net bir cevap verdi.