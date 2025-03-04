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Kendi Sesiymiş: Meryem Uzerli'nin Şakir Paşa Ailesi'nde Fransızca Şarkı Söylediği Anlar Övgü Topladı!

Kendi Sesiymiş: Meryem Uzerli'nin Şakir Paşa Ailesi'nde Fransızca Şarkı Söylediği Anlar Övgü Topladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
04.03.2025 - 11:30

Son günlerde yaşadığı sorunlar nedeniyle gündemden düşmeyen Şakir Paşa Ailesi, yeni bölüm fragmanının tarihsiz şekilde paylaşılmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Pazar akşamı yayınlanan son bölümüyle de sosyal medyanın trendleri arasına giren Şakir Paşa'ya Meryem Uzerli damga vurdu. 'Rozali' karakteriyle sahneye çıkan Uzerli'nin Fransızca şarkı performansı övgü yağmuruna tutuldu.

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NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi başına gelen dertlerle gündemde kalmaya devam ediyor.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi başına gelen dertlerle gündemde kalmaya devam ediyor.

Seti küle çeviren yangın ve RTÜK cezaları derken uzun süre çekimleri ve yayınları sekteye uğrayan popüler dizinin başı bir de mahkeme süreciyle derde girmişti.

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları dizi yayınlanır yayınlanmaz yapıma dava açmıştı.

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları dizi yayınlanır yayınlanmaz yapıma dava açmıştı.

'Aile itibarlarını zedelediği' ve 'aileleri hakkında yanlış bilgiler yer aldığı' gerekçesiyle dizinin durdurulması için harekete geçmişlerdi.

Ardından yeni bir gelişme yaşanmış ve aileyle yapım şirketi arasında anlaşma sağlanmıştı.

Ardından yeni bir gelişme yaşanmış ve aileyle yapım şirketi arasında anlaşma sağlanmıştı.

Aile üyelerinin davadan feragat etmesiyle birlikte yeni kararını açıklayan mahkeme, diziye verilen yayın ve çekim yasağını kaldırılmıştı.

Ancak geçtiğimiz pazar günü ekrana gelen bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki bir detay ayrı bir gündem yaratmıştı:

Öte yandan Şakir Paşa Ailesi'nin son bölümüne 'Rozali' karakterine hayat veren Meryem Uzerli damga vurdu.

Öte yandan Şakir Paşa Ailesi'nin son bölümüne 'Rozali' karakterine hayat veren Meryem Uzerli damga vurdu.

'Rozali'nin sahneye çıktığı anlar izleyicinin ilgisini çekti.

Fransızca bir şarkı söyleyen Meryem Uzerli'nin o anlardaki sesinin kendisine ait olup olmadığı merak edildi. .

Fransızca bir şarkı söyleyen Meryem Uzerli'nin o anlardaki sesinin kendisine ait olup olmadığı merak edildi. .

Gerçekler de şarkı sahnesinin arka plan görüntülerinin paylaşılmasıyla birlikte ortaya çıktı. Meryem Uzerli şarkıyı gerçekten kendisi söylemiş...

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O anları da buradan izleyebilirsiniz:

Sesin gerçekten ünlü oyuncuya ait olduğunu öğrenenler övgü yağdırmaktan da kendini alamadı...

Sesin gerçekten ünlü oyuncuya ait olduğunu öğrenenler övgü yağdırmaktan da kendini alamadı...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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