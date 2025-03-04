Kendi Sesiymiş: Meryem Uzerli'nin Şakir Paşa Ailesi'nde Fransızca Şarkı Söylediği Anlar Övgü Topladı!
Kendi Sesiymiş: Meryem Uzerli'nin Şakir Paşa Ailesi'nde Fransızca Şarkı Söylediği Anlar Övgü Topladı!
Son günlerde yaşadığı sorunlar nedeniyle gündemden düşmeyen Şakir Paşa Ailesi, yeni bölüm fragmanının tarihsiz şekilde paylaşılmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Pazar akşamı yayınlanan son bölümüyle de sosyal medyanın trendleri arasına giren Şakir Paşa'ya Meryem Uzerli damga vurdu. 'Rozali' karakteriyle sahneye çıkan Uzerli'nin Fransızca şarkı performansı övgü yağmuruna tutuldu.
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NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi başına gelen dertlerle gündemde kalmaya devam ediyor.
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Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları dizi yayınlanır yayınlanmaz yapıma dava açmıştı.
Ardından yeni bir gelişme yaşanmış ve aileyle yapım şirketi arasında anlaşma sağlanmıştı.
Öte yandan Şakir Paşa Ailesi'nin son bölümüne 'Rozali' karakterine hayat veren Meryem Uzerli damga vurdu.
Fransızca bir şarkı söyleyen Meryem Uzerli'nin o anlardaki sesinin kendisine ait olup olmadığı merak edildi. .
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O anları da buradan izleyebilirsiniz:
Sesin gerçekten ünlü oyuncuya ait olduğunu öğrenenler övgü yağdırmaktan da kendini alamadı...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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