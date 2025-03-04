Rekabet Kurumu Başkanı Açıkladı: Sinema ve Dizi Sektörüne Eş Zamanlı Dört Soruşturma!
Rekabet Kurumu Başkanı Açıkladı: Sinema ve Dizi Sektörüne Eş Zamanlı Dört Soruşturma!
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, sinema ve dizi sektörü hakkında eş zamanlı dört ayrı soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Dünya gazetesinden Nagihan Kalsın'ın haberine göre; Cast ajanslarıyla ilgili 21 teşebbüsü de soruşturduklarını ifade eden Küle, 'İddialar bu ajansların komisyon oranlarını ve satış koşullarını belirlemek ve bazı yapımcıları boykot ederek piyasanın dışına çıkarmasıyla ilgili' açıklamasında bulundu.
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Geçtiğimiz yıl Rekabet Kanunu’nu ihlal eden firmalar gündem olmuş ve cezaya çarptırılmıştı.
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Küle, kırmızı etten çiğ süte kadar gıda sektöründe kurumun radarına takılan ihlallerin yanında, bir de cast ajanslarına yönelik soruşturma yürüttüklerini belirtti.
Özellikle son dönemde medyanın gündemine oturan cast ajanslarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar hakkında da önemli ifadelerde bulundu.
“Kamuoyunda çok konuşulan konulardan bir tanesi ve maalesef bu konu hakkında çok sayıda spekülatif haber de çıktı."
"Biz saydığım bu 4 inceleme ile sektördeki bütünleşik ve iç içe geçmiş yapıların tamamındaki rekabetçi endişe ve sorunlar mercek altına almayı amaçlıyoruz."
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"Bu dikey bütünleşik yapıların sektörde yol açtığı bir takım rekabet karşıtı endişeler mevcut."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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