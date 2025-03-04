Rekabet Kurumu Başkanı Açıkladı: Sinema ve Dizi Sektörüne Eş Zamanlı Dört Soruşturma!

'Cast direktörlüğü ve cast ajanslığı/menajerliği konusuna geri dönersek. Burada 21 teşebbüs hakkında yürütülen bir soruşturma var. İddialar söz konusu ajansların komisyon oranlarını ve birtakım satış koşullarını belirlemek ve bazı yapımcıları boykot ederek piyasanın dışına çıkarma ile ilgili. Buna ek olarak cast direktörlüğü ve ajans işini birlikte yapan bazı teşebbüsler var.'