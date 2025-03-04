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Rekabet Kurumu Başkanı Açıkladı: Sinema ve Dizi Sektörüne Eş Zamanlı Dört Soruşturma!

Rekabet Kurumu Başkanı Açıkladı: Sinema ve Dizi Sektörüne Eş Zamanlı Dört Soruşturma!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
04.03.2025 - 10:22

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, sinema ve dizi sektörü hakkında eş zamanlı dört ayrı soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Dünya gazetesinden Nagihan Kalsın'ın haberine göre; Cast ajanslarıyla ilgili 21 teşebbüsü de soruşturduklarını ifade eden Küle, 'İddialar bu ajansların komisyon oranlarını ve satış koşullarını belirlemek ve bazı yapımcıları boykot ederek piyasanın dışına çıkarmasıyla ilgili' açıklamasında bulundu. 

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Geçtiğimiz yıl Rekabet Kanunu’nu ihlal eden firmalar gündem olmuş ve cezaya çarptırılmıştı.

Geçtiğimiz yıl Rekabet Kanunu’nu ihlal eden firmalar gündem olmuş ve cezaya çarptırılmıştı.

Rekabet Kurumu, söz konusu firmalara 7,7 milyar TL idari para cezası vermişti. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ise konuyla ilgili “Adil rekabeti tam olarak sağlayıncaya kadar, vatandaşın cebine uzanan elleri defedinceye kadar kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

Küle, kırmızı etten çiğ süte kadar gıda sektöründe kurumun radarına takılan ihlallerin yanında, bir de cast ajanslarına yönelik soruşturma yürüttüklerini belirtti.

Küle, kırmızı etten çiğ süte kadar gıda sektöründe kurumun radarına takılan ihlallerin yanında, bir de cast ajanslarına yönelik soruşturma yürüttüklerini belirtti.

Dünya gazetesinden Nagihan Kalsın'ın haberine göre; Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle , cast ajanslarına yönelik soruşturmaların medya ve eğlence sektörü alanında yürütülen 4 incelemeden bir tanesi olduğunu söyledi.

Özellikle son dönemde medyanın gündemine oturan cast ajanslarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar hakkında da önemli ifadelerde bulundu.

Özellikle son dönemde medyanın gündemine oturan cast ajanslarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar hakkında da önemli ifadelerde bulundu.

21 cast ajansına soruşturma başlatıldığının altını çizen Küle 'Bu incelemeler; birbirleriyle içe içe geçmiş alanları kapsıyor' diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyunda çok konuşulan konulardan bir tanesi ve maalesef bu konu hakkında çok sayıda spekülatif haber de çıktı."

“Kamuoyunda çok konuşulan konulardan bir tanesi ve maalesef bu konu hakkında çok sayıda spekülatif haber de çıktı."

'Esasen bu soruşturmamız medya ve eğlence sektörü diyebileceğimiz alanda yürüttüğümüz 4 incelemeden bir tanesi. Bu incelemeler; birbirleriyle içe içe geçmiş alanları kapsıyor. Bunlardan ilki sinema gösterimi ve dağıtımı, ikincisi sinema ve dizi yapımı ile bu yapımların yurt dışı dağıtımı ve YouTube gösterimleri, üçüncüsü abonelik temelli isteğe bağlı video platformlarıve dördüncüsü ise cast direktörlüğü ve cast ajanslığı/menajerliği.'

"Biz saydığım bu 4 inceleme ile sektördeki bütünleşik ve iç içe geçmiş yapıların tamamındaki rekabetçi endişe ve sorunlar mercek altına almayı amaçlıyoruz."

"Biz saydığım bu 4 inceleme ile sektördeki bütünleşik ve iç içe geçmiş yapıların tamamındaki rekabetçi endişe ve sorunlar mercek altına almayı amaçlıyoruz."

'Cast direktörlüğü ve cast ajanslığı/menajerliği konusuna geri dönersek. Burada 21 teşebbüs hakkında yürütülen bir soruşturma var. İddialar söz konusu ajansların komisyon oranlarını ve birtakım satış koşullarını belirlemek ve bazı yapımcıları boykot ederek piyasanın dışına çıkarma ile ilgili. Buna ek olarak cast direktörlüğü ve ajans işini birlikte yapan bazı teşebbüsler var.'

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"Bu dikey bütünleşik yapıların sektörde yol açtığı bir takım rekabet karşıtı endişeler mevcut."

"Bu dikey bütünleşik yapıların sektörde yol açtığı bir takım rekabet karşıtı endişeler mevcut."

'Şu anda arkadaşlarımız çok geniş bir kapsamda paydaşlardan bilgi ve belge talep ettiler. Gerekirse bir takım davranışsal ya da yapısal tedbirler ile sektörün daha nasıl rekabetçi olabileceği üzerinde bir çalışmayı çok detaylı bir şekilde yürüttüğümüzü tüm kamuoyu ile paylaşmak isterim.'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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