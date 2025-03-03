Tarihsiz Fragman Kafa Karıştırdı: Şakir Paşa Ailesi RTÜK Cezası Yüzünden Yeniden Yayın Yasağı Yiyebilir
Tarihsiz Fragman Kafa Karıştırdı: Şakir Paşa Ailesi RTÜK Cezası Yüzünden Yeniden Yayın Yasağı Yiyebilir
NOW TV ekranlarında izleyici karşına çıkan Şakir Paşa Ailesi dizisinin başına gelmeyen kalmadı. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının davasıyla uzun süre gündemde kalan yapım durdurma cezası almıştı.
2 Mart günü yeni bölümüyle izleyicisine kavuşan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi yine kafaları karıştıran bir paylaşımla bomba etkisi yarattı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; RTÜK yayın yasağına takılan Şakir Paşa Ailesi dizisi 3 hafta ekranlara gelmeyebilir.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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NOW TV'nin en iddialı dizilerinden 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın başına gelmedik musibet kalmadı.
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Daha sonra Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın yani Halikarnas Balıkçısı'nın torunları Şakir Paşa Ailesi'ne dava açmıştı.
Geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşanmış ve Medyapım ile aile arasında yapılan görüşmeler sonucunda taraflar uzlaşmaya varmıştı.
Tüm bunların ardından Şakir Paşa Ailesi 2 Mart Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Dizinin yeni bölüm tanıtımına tarih konulmaması gözlerden kaçmadı!
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NOW TV'nin bu hafta içerisinde mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı almadığı takdirde Şakir Paşa Ailesi 3 hafta daha ceza nedeniyle yayınlanmayacak.
Fragmanı da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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