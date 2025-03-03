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Tarihsiz Fragman Kafa Karıştırdı: Şakir Paşa Ailesi RTÜK Cezası Yüzünden Yeniden Yayın Yasağı Yiyebilir

Tarihsiz Fragman Kafa Karıştırdı: Şakir Paşa Ailesi RTÜK Cezası Yüzünden Yeniden Yayın Yasağı Yiyebilir

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
03.03.2025 - 09:14

NOW TV ekranlarında izleyici karşına çıkan Şakir Paşa Ailesi dizisinin başına gelmeyen kalmadı. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının davasıyla uzun süre gündemde kalan yapım durdurma cezası almıştı. 

2 Mart günü yeni bölümüyle izleyicisine kavuşan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi yine kafaları karıştıran bir paylaşımla bomba etkisi yarattı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; RTÜK yayın yasağına takılan Şakir Paşa Ailesi dizisi 3 hafta ekranlara gelmeyebilir. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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NOW TV'nin en iddialı dizilerinden 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın başına gelmedik musibet kalmadı.

NOW TV'nin en iddialı dizilerinden 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın başına gelmedik musibet kalmadı.

Önce dizi setinde büyük bir yangın çıkmış ve çekimler yapılamadığı için dizi iki hafta ekranlardan uzak kalmıştı. Ardından da devreye RTÜK cezaları girmişti...

Daha sonra Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın yani Halikarnas Balıkçısı'nın torunları Şakir Paşa Ailesi'ne dava açmıştı.

Daha sonra Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın yani Halikarnas Balıkçısı'nın torunları Şakir Paşa Ailesi'ne dava açmıştı.

Torunların, 'aile itibarlarını zedelediği ve aileleri hakkında yanlış bilgiler yer aldığı' gerekçeleriyle açtığı davayla dizinin yayınının durdurulmasını istemişti.

Devasa bütçeli dizinin eski bölümleri internetten kaldırılmış hatta yayın akışından bile silinmişti.

Geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşanmış ve Medyapım ile aile arasında yapılan görüşmeler sonucunda taraflar uzlaşmaya varmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşanmış ve Medyapım ile aile arasında yapılan görüşmeler sonucunda taraflar uzlaşmaya varmıştı.

Daha önce tedbir davası açan aile üyelerinin davadan feragat etmesiyle birlikte mahkeme, diziye verilen yayın ve çekim yasağı da kaldırılmıştı.

Yasağın kalkması sonrası ilk fragman da gelmişti:

Tüm bunların ardından Şakir Paşa Ailesi 2 Mart Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Tüm bunların ardından Şakir Paşa Ailesi 2 Mart Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Sevenlerin keyifle ekran başına geçtiği dizinin son sahnesinden sonra da yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ancak beklenmedik bir detay da göze çarptı.

Dizinin yeni bölüm tanıtımına tarih konulmaması gözlerden kaçmadı!

Dizinin yeni bölüm tanıtımına tarih konulmaması gözlerden kaçmadı!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; fragmanda yeni bölüm için tarih verilmemesinin nedeni RTÜK yasağının NOW‘a tebliğ edilmesi olduğu ortaya çıktı.

Fragmanda tarih verilmemesi ise final iddialarını bir kez daha alevlendirdi.

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NOW TV'nin bu hafta içerisinde mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı almadığı takdirde Şakir Paşa Ailesi 3 hafta daha ceza nedeniyle yayınlanmayacak.

NOW TV'nin bu hafta içerisinde mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı almadığı takdirde Şakir Paşa Ailesi 3 hafta daha ceza nedeniyle yayınlanmayacak.

Şakir Paşa Ailesi dizisinin yayın yasağı aldığı durumda ise kanalda RTÜK tarafından gönderilen belgeseller izleyiciye sunulacak.

Fragmanı da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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