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Nilay'ın Kol Askısı Nerede? Kızılcık Şerbeti'nde İfşalanan Çekim Hatası Kullanıcıların Diline Düştü!

Nilay'ın Kol Askısı Nerede? Kızılcık Şerbeti'nde İfşalanan Çekim Hatası Kullanıcıların Diline Düştü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
02.03.2025 - 15:25

Her sezon izleyicisini kendisine daha da bağlamayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisi gündemimizden düşmek bilmiyor. Ekranların olduğu gibi sosyal medyanın da en popüler yapımlarından biri haline gelen dizideki olaylar kadar, çekim hataları da konuşuluyor. Daha önce çok kez örneğini yaşadığımız gibi, bir kullanıcı Kızılcık Şerbeti'ndeki çekim hatasını ifşaladı. Nilay'ın kol askısıyla girdiği sahnede bir askının birkaç saniye içinde yok olması kullanıcıların diline düştü.

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Show TV'nin en popüler yapımlarından olan Kızılcık Şerbeti sosyal medyada da bir fenomen haline geldi.

Show TV'nin en popüler yapımlarından olan Kızılcık Şerbeti sosyal medyada da bir fenomen haline geldi.

İzleyicisini şaşkına çeviren sahneleri, oyuncu kadrosunda zaman zaman yaşanan değişiklikler derken her haliyle gündemimize oturan Kızılcık Şerbeti yıllar içinde inanılmaz bir fan kitlesi elde etti.

Her hafta cuma akşamları ekranlara kilitlenmemize neden olan Şerbo, son bölümüyle yine trendlere oturdu.

Her hafta cuma akşamları ekranlara kilitlenmemize neden olan Şerbo, son bölümüyle yine trendlere oturdu.

Örneğin; Abdullah ve Işıl'ın ilişkisi ortaya çıkmak üzereyken, şans eseri konunun kıyısından dönüldü. İlhami ve Nursema'nın bir otelde organize edilen nişanları ise sürpriz şekilde sona erdi.

90. bölümüyle ekranlara gelen dizinin her konusu heyecan içinde takip edilirken Pembe ve Nilay'ın bir sahnesinde bir çekim hatasına rastlandı.

90. bölümüyle ekranlara gelen dizinin her konusu heyecan içinde takip edilirken Pembe ve Nilay'ın bir sahnesinde bir çekim hatasına rastlandı.

'@nevaben' adlı TikTok kullanıcısı Kızılcık Şerbeti'ndeki bu sahnede yakaladığı çekim hatasını ifşaladı.

Nilay, dizinin henüz ilk dakikalarında Pembe'nin odasına girdi. Sağ kolundaki askı ise dikkatlerden kaçmadı.

Nilay, dizinin henüz ilk dakikalarında Pembe'nin odasına girdi. Sağ kolundaki askı ise dikkatlerden kaçmadı.

Burada Nilay, kendi annesinin yaşattığı sorunlarla ilgili Pembe'yle konuşuyordu. Daha doğrusu Pembe kendisine 'Bizim ailemizde bu durumlar hoş karşılanmaz' ayarı veriyordu.

Pembe'yle konuşması bittikten sonra odadan çıkan Nilay'ın geniş çekime alındığında kolundaki askısının olmadığı fark edildi.

Pembe'yle konuşması bittikten sonra odadan çıkan Nilay'ın geniş çekime alındığında kolundaki askısının olmadığı fark edildi.

Bu durum, Kızılcık Şerbeti'nde daha önce çok kez örneğini gördüğümüz çekim hataları listesine eklenmiş oldu.

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İşte o anlar...

Bu sahneyi gören TikTok kullanıcıları da yorum yapmaktan kendini alamadı...

Bu sahneyi gören TikTok kullanıcıları da yorum yapmaktan kendini alamadı...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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