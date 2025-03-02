Nilay'ın Kol Askısı Nerede? Kızılcık Şerbeti'nde İfşalanan Çekim Hatası Kullanıcıların Diline Düştü!

Her sezon izleyicisini kendisine daha da bağlamayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisi gündemimizden düşmek bilmiyor. Ekranların olduğu gibi sosyal medyanın da en popüler yapımlarından biri haline gelen dizideki olaylar kadar, çekim hataları da konuşuluyor. Daha önce çok kez örneğini yaşadığımız gibi, bir kullanıcı Kızılcık Şerbeti'ndeki çekim hatasını ifşaladı. Nilay'ın kol askısıyla girdiği sahnede bir askının birkaç saniye içinde yok olması kullanıcıların diline düştü.