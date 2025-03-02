Nilay'ın Kol Askısı Nerede? Kızılcık Şerbeti'nde İfşalanan Çekim Hatası Kullanıcıların Diline Düştü!
Nilay'ın Kol Askısı Nerede? Kızılcık Şerbeti'nde İfşalanan Çekim Hatası Kullanıcıların Diline Düştü!
Her sezon izleyicisini kendisine daha da bağlamayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisi gündemimizden düşmek bilmiyor. Ekranların olduğu gibi sosyal medyanın da en popüler yapımlarından biri haline gelen dizideki olaylar kadar, çekim hataları da konuşuluyor. Daha önce çok kez örneğini yaşadığımız gibi, bir kullanıcı Kızılcık Şerbeti'ndeki çekim hatasını ifşaladı. Nilay'ın kol askısıyla girdiği sahnede bir askının birkaç saniye içinde yok olması kullanıcıların diline düştü.
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Show TV'nin en popüler yapımlarından olan Kızılcık Şerbeti sosyal medyada da bir fenomen haline geldi.
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Her hafta cuma akşamları ekranlara kilitlenmemize neden olan Şerbo, son bölümüyle yine trendlere oturdu.
90. bölümüyle ekranlara gelen dizinin her konusu heyecan içinde takip edilirken Pembe ve Nilay'ın bir sahnesinde bir çekim hatasına rastlandı.
Nilay, dizinin henüz ilk dakikalarında Pembe'nin odasına girdi. Sağ kolundaki askı ise dikkatlerden kaçmadı.
Pembe'yle konuşması bittikten sonra odadan çıkan Nilay'ın geniş çekime alındığında kolundaki askısının olmadığı fark edildi.
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İşte o anlar...
Bu sahneyi gören TikTok kullanıcıları da yorum yapmaktan kendini alamadı...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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