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MasterChef Jürisi Mehmet Şef'ten Londra'da Aşçılık Eğitimi Alan Kıvanç Tatlıtuğ'a İnce Bir Serzeniş!

MasterChef Jürisi Mehmet Şef'ten Londra'da Aşçılık Eğitimi Alan Kıvanç Tatlıtuğ'a İnce Bir Serzeniş!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
02.03.2025 - 13:55

MasterChef Türkiye'nin en sevilen jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya bazen sinirli halleri bazen de babacan tavırlarıyla gündem oluyor. İzleyicinin gönlünü fetheden Mehmet Şef geçtiğimiz günlerde Ferit Ömeroğlu'nun 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu. Samimi sohbetiyle beğeni toplayan Mehmet Şef'in, Londra'da aşçılık eğitimi alan Kıvanç Tatlıtuğ hakkındaki sözleri dikkat çekti.

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MasterChef Türkiye denilince aklımıza gelen ilk isimlerden biri şüphesiz ki, Şef Mehmet Yalçınkaya'dır.

MasterChef Türkiye denilince aklımıza gelen ilk isimlerden biri şüphesiz ki, Şef Mehmet Yalçınkaya'dır.

Zorlu yarışmanın Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile birlikte jüri üyeliğini üstlenen Mehmet Şef yıllar içerisinde programın bel kemiği haline geldi.

Kimi zaman yarışmacılara laf sayarken takındığı sert tavırlarıyla bizleri ufaktan korkutabiliyor.

Kimi zaman yarışmacılara laf sayarken takındığı sert tavırlarıyla bizleri ufaktan korkutabiliyor.

Ancak yarışmacıların neredeyse hepsi, Mehmet Şef'in ekranlarda çok sert biri olarak görünse de programın en babacan ismi olduğunu da söylemeden geçemiyor.

Her açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Şef, bu sefer de Ferit Ömeroğlu'nun Haber Global'de sunduğu 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu.

Her açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Şef, bu sefer de Ferit Ömeroğlu'nun Haber Global'de sunduğu 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu.

Pek çok konuya dair soruya cevap veren Mehmet Şef'in ünlüler hakkındaki sözleri de dikkatlerden kaçmadı tabii.

Ünlü şef açıklamasının bir kısmında; dizi ve film projelerinden sonra şarap ürettiği çiftlikle beraber aşçılığa da el atan Kıvanç Tatlıtuğ'a değinmeden geçemedi.

Ünlü şef açıklamasının bir kısmında; dizi ve film projelerinden sonra şarap ürettiği çiftlikle beraber aşçılığa da el atan Kıvanç Tatlıtuğ'a değinmeden geçemedi.

Belki duymuşsunuzdur, yakışıklı oyuncu Londra’daki dünyaca ünlü Le Cordon Bleu mutfak okulunda üç aylık aşçılık eğitimi almaya başladı.

Somer Şef de Tatlıtuğ'a tatlı bir sitemde bulunmuştu:

Tatlıtuğ'un yeni tutkusuna dikkat çeken Mehmet Şef'in bu konudaki sözleri de kimileri tarafından göndermeli bulundu.

Tatlıtuğ'un yeni tutkusuna dikkat çeken Mehmet Şef'in bu konudaki sözleri de kimileri tarafından göndermeli bulundu.

Kimileri ise bunun sadece tatlı bir takılma olduğunu düşündü. 

Kıvanç Tatlıtuğ'un menemen yaptığı videosunu izlerken 'Ben ne olduğunu bilmiyorum bunun. Menemen değil, soğanlama değil, salçalı yumurta değil...' eleştirilerde bulunan Mehmet Şef, ünlü oyuncuya esprili bir dille seslendi:

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"Bir şeyleri de bize bıraksın. En yakışıklısın zaten, filmlerde oynuyorsun, çok iyi ve çok güzel aktörsün, yemeği de bırak biz yapalım."

"Bir şeyleri de bize bıraksın. En yakışıklısın zaten, filmlerde oynuyorsun, çok iyi ve çok güzel aktörsün, yemeği de bırak biz yapalım."

Mehmet Şef'in Kıvanç Tatlıtuğ'a yönelik söylemleri kısa sürede sosyal medyanın öne çıkanları arasındaki yerini aldı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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