MasterChef Jürisi Mehmet Şef'ten Londra'da Aşçılık Eğitimi Alan Kıvanç Tatlıtuğ'a İnce Bir Serzeniş!
MasterChef Jürisi Mehmet Şef'ten Londra'da Aşçılık Eğitimi Alan Kıvanç Tatlıtuğ'a İnce Bir Serzeniş!
MasterChef Türkiye'nin en sevilen jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya bazen sinirli halleri bazen de babacan tavırlarıyla gündem oluyor. İzleyicinin gönlünü fetheden Mehmet Şef geçtiğimiz günlerde Ferit Ömeroğlu'nun 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu. Samimi sohbetiyle beğeni toplayan Mehmet Şef'in, Londra'da aşçılık eğitimi alan Kıvanç Tatlıtuğ hakkındaki sözleri dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye denilince aklımıza gelen ilk isimlerden biri şüphesiz ki, Şef Mehmet Yalçınkaya'dır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kimi zaman yarışmacılara laf sayarken takındığı sert tavırlarıyla bizleri ufaktan korkutabiliyor.
Her açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Şef, bu sefer de Ferit Ömeroğlu'nun Haber Global'de sunduğu 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu.
Ünlü şef açıklamasının bir kısmında; dizi ve film projelerinden sonra şarap ürettiği çiftlikle beraber aşçılığa da el atan Kıvanç Tatlıtuğ'a değinmeden geçemedi.
Tatlıtuğ'un yeni tutkusuna dikkat çeken Mehmet Şef'in bu konudaki sözleri de kimileri tarafından göndermeli bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bir şeyleri de bize bıraksın. En yakışıklısın zaten, filmlerde oynuyorsun, çok iyi ve çok güzel aktörsün, yemeği de bırak biz yapalım."
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın