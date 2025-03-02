MasterChef Jürisi Mehmet Şef'ten Londra'da Aşçılık Eğitimi Alan Kıvanç Tatlıtuğ'a İnce Bir Serzeniş!

Kimileri ise bunun sadece tatlı bir takılma olduğunu düşündü.

Kıvanç Tatlıtuğ'un menemen yaptığı videosunu izlerken 'Ben ne olduğunu bilmiyorum bunun. Menemen değil, soğanlama değil, salçalı yumurta değil...' eleştirilerde bulunan Mehmet Şef, ünlü oyuncuya esprili bir dille seslendi: