Survivor'da Korkutan Anlar: Dokunulmazlık Oyununun Zorluğuna Dayanamayan Elif Bayıldı!
Survivor'da Korkutan Anlar: Dokunulmazlık Oyununun Zorluğuna Dayanamayan Elif Bayıldı!
Tv8'de yayınlanan Survivor 2025 nefes kesen oyunlarıyla izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Popüler yarışmadaki kıran kıran mücadeleler sürerken yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 2 Mart akşamı yayınlacak olan bölümün fragmanında korkutan anlar yaşandı. Elif Şadoğlu'nun oyunun zorluğuna dayanamayıp bayıldığı anlar sevenlerini bir hayli üzdü.
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Survivor 2025 All Star yarışmasında mücadele tüm hızıyla sürerken izleyenleri şaşırtan anlar da yaşanıyor.
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Geçtiğimiz gün, 2 Mart akşamı yayınlanacak olan bölümün fragmanı yayınlandı.
1. dokunulmazlık oyunu için düzenlenen parkurdaki mücadele inanılmaz zorlu ve güç gerektiriyordu.
Parkurun zorluğuna dayanamayan Elif Şadoğlu oyun alanındaki havuzun içinde bayıldı.
All Star takımındaki Elif'in bayılması tüm sevenlerini korkuturken sakatlık iddiaları da merak konusu oldu.
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Survivor'ın yeni bölüm fragmanını da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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