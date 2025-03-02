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Survivor'da Korkutan Anlar: Dokunulmazlık Oyununun Zorluğuna Dayanamayan Elif Bayıldı!

Survivor'da Korkutan Anlar: Dokunulmazlık Oyununun Zorluğuna Dayanamayan Elif Bayıldı!

survivor
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
02.03.2025 - 11:27

Tv8'de yayınlanan Survivor 2025 nefes kesen oyunlarıyla izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Popüler yarışmadaki kıran kıran mücadeleler sürerken yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 2 Mart akşamı yayınlacak olan bölümün fragmanında korkutan anlar yaşandı. Elif Şadoğlu'nun oyunun zorluğuna dayanamayıp bayıldığı anlar sevenlerini bir hayli üzdü.

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Survivor 2025 All Star yarışmasında mücadele tüm hızıyla sürerken izleyenleri şaşırtan anlar da yaşanıyor.

Survivor 2025 All Star yarışmasında mücadele tüm hızıyla sürerken izleyenleri şaşırtan anlar da yaşanıyor.

Tansiyonun bir an olsun düşmediği, aksiyonun her geçen an daha da arttığı yarışmada zaman zaman yaşanan gerginlikler ve kavgalar sosyal medyanın da gündemine oturuyor.

Geçtiğimiz gün, 2 Mart akşamı yayınlanacak olan bölümün fragmanı yayınlandı.

Geçtiğimiz gün, 2 Mart akşamı yayınlanacak olan bölümün fragmanı yayınlandı.

Kısa sürede X platformunda trendelere giren fragmandaki oyun kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Sunucu Murat Ceylan'ın 'Bugün mükemmel bir oyun var. Temasın önde olduğu bir oyun' diyerek açıkladığı oyun adeta izleyenlerin nefesini kesti.

1. dokunulmazlık oyunu için düzenlenen parkurdaki mücadele inanılmaz zorlu ve güç gerektiriyordu.

1. dokunulmazlık oyunu için düzenlenen parkurdaki mücadele inanılmaz zorlu ve güç gerektiriyordu.

Yarışmada elinden geleni yapan isimlerden biri de Elif Şadoğlu oldu. Rakibiyle kıyasıya mücadeleye giren Elif oyunun zorluğuna bir yere kadar dayanabildi.

Parkurun zorluğuna dayanamayan Elif Şadoğlu oyun alanındaki havuzun içinde bayıldı.

Parkurun zorluğuna dayanamayan Elif Şadoğlu oyun alanındaki havuzun içinde bayıldı.

İzleyenleri korkutan anlarda arkadaşları hemen müdahale ederek, Elif'i sudan çıkarttı.

All Star takımındaki Elif'in bayılması tüm sevenlerini korkuturken sakatlık iddiaları da merak konusu oldu.

All Star takımındaki Elif'in bayılması tüm sevenlerini korkuturken sakatlık iddiaları da merak konusu oldu.

Elif'in sağlık durumu da bu akşam yayınlanacak yeni bölümle beraber belli olacak.

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Survivor'ın yeni bölüm fragmanını da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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