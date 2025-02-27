Aile Üyeleri Davadan Çekilmişti: Yayın Durdurma Kararı Kaldırılan Şakir Paşa Ailesi'nden Yeni Fragman Geldi!
Aile Üyeleri Davadan Çekilmişti: Yayın Durdurma Kararı Kaldırılan Şakir Paşa Ailesi'nden Yeni Fragman Geldi!
Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla ekranlara damga vuran Şakir Paşa Ailesi bir süredir mahkeme olaylarıyla gündeme geliyordu. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı davayla birlikte dizinin yayından kaldırılma tehlikesi gündeme gelmişti. Söz konusu kriz ise geçtiğimiz gün tatlıya bağlandı.
Aile üyelerinin davadan feragat etmesi üzerine Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeniden yayınlanacağı netlik kazandı. Dizinin hayranlarını sevindiren haberin ardından Şakir Paşa Ailesi'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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NOW TV'nin son dönemlerdeki en iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yayınlandığı günden bu yandan sürekli gündemde yer alıyor.
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Devasa bütçeli dizi hem kadrosunun başarılı oyunculuklarıyla hem de hikayeyi işleyişiyle büyük beğeni toplamıştı.
Ve Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı davada karar açıklanmıştı.
Bu kadar olayın ardından yayından tamamen kaldırılacağı düşünülen dizi cephesinde gelişme yaşanmış ve aileyle yapım şirketi arasında anlaşma sağlanmıştı.
Bu kez de, pazar günü yeniden izleyicilerinin karşısına çıkacak olan Şakir Paşa Ailesi'nin yeni bölüm fragmanı paylaşıldı.
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İşte Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm fragmanı...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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