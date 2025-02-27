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Aile Üyeleri Davadan Çekilmişti: Yayın Durdurma Kararı Kaldırılan Şakir Paşa Ailesi'nden Yeni Fragman Geldi!

Aile Üyeleri Davadan Çekilmişti: Yayın Durdurma Kararı Kaldırılan Şakir Paşa Ailesi'nden Yeni Fragman Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
27.02.2025 - 22:44

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla ekranlara damga vuran Şakir Paşa Ailesi bir süredir mahkeme olaylarıyla gündeme geliyordu. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı davayla birlikte dizinin yayından kaldırılma tehlikesi gündeme gelmişti. Söz konusu kriz ise geçtiğimiz gün tatlıya bağlandı.

Aile üyelerinin davadan feragat etmesi üzerine Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeniden yayınlanacağı netlik kazandı. Dizinin hayranlarını sevindiren haberin ardından Şakir Paşa Ailesi'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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NOW TV'nin son dönemlerdeki en iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yayınlandığı günden bu yandan sürekli gündemde yer alıyor.

NOW TV'nin son dönemlerdeki en iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yayınlandığı günden bu yandan sürekli gündemde yer alıyor.

Yayın hayatına bomba gibi başlayan dizinin başına gelmeyen talihsizlik kalmamıştı. İlk olarak platosunda büyük bir yangın çıkmış ve birkaç hafta çekim yapılamadığından ekranlara ara vermişti. Ardından da RTÜK'ten yediği cezalarla başı ağrımıştı.

Devasa bütçeli dizi hem kadrosunun başarılı oyunculuklarıyla hem de hikayeyi işleyişiyle büyük beğeni toplamıştı.

Devasa bütçeli dizi hem kadrosunun başarılı oyunculuklarıyla hem de hikayeyi işleyişiyle büyük beğeni toplamıştı.

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın yani Halikarnas Balıkçısı'nın ailesinin, yeni başlayan diziye dava açtığı ortaya çıkmıştı. Mahkemenin yolunun tutan aile üyeleri, aile itibarlarını zedelediği ve aileleri hakkında yanlış bilgiler yer aldığı gerekçelerini öne sürerek dizinin yayınının durdurulmasını istemişti.

Ve Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı davada karar açıklanmıştı.

Ve Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı davada karar açıklanmıştı.

YouTubeDisney Plus ve NOW TV'nin resmi sitesinden dizinin yayınlanmış bölümleri silindi. Bu da yetmedi, yapımın yeni bölümlerin çekimi yasaklanıp, yayın durduruldu.

Bu kadar olayın ardından yayından tamamen kaldırılacağı düşünülen dizi cephesinde gelişme yaşanmış ve aileyle yapım şirketi arasında anlaşma sağlanmıştı.

Bu kadar olayın ardından yayından tamamen kaldırılacağı düşünülen dizi cephesinde gelişme yaşanmış ve aileyle yapım şirketi arasında anlaşma sağlanmıştı.

Tedbir davası açan aile üyelerinin davadan çekilmesiyle birlikte diziye verilen yayın durdurma kararı da kaldırıldı.

Detaylar:

Bu kez de, pazar günü yeniden izleyicilerinin karşısına çıkacak olan Şakir Paşa Ailesi'nin yeni bölüm fragmanı paylaşıldı.

Bu kez de, pazar günü yeniden izleyicilerinin karşısına çıkacak olan Şakir Paşa Ailesi'nin yeni bölüm fragmanı paylaşıldı.

Resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan fragman kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

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İşte Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm fragmanı...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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