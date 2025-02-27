Yıllar Önce Anlatmış: Hande Erçel Keşfedilme Hikayesindeki İlk Deneme Çekiminde Hayal Kırıklığı Yaşamış!
Yıllar Önce Anlatmış: Hande Erçel Keşfedilme Hikayesindeki İlk Deneme Çekiminde Hayal Kırıklığı Yaşamış!
Genç yaşında yer aldığı projelerle hayatımıza giren Hande Erçel kariyerindeki yükselişle birlikte ülkemizin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Ülkemizin en fazla takipçiye sahip kadın oyuncularından olan Erçel kimileri tarafından epey sevilse de bir kesim tarafından da eleştirilerin hedefi oluyor. Şimdilerde yeni yapımlarla sıkça karşımıza çıkan ünlü oyuncunun kariyer basamaklarını ilk tırmandığı dönemler de ara ara gündeme gelebiliyor.
Bundan 8 yıl önce katıldığı bir programda kendisinin nasıl keşfedildiğini anlatan Hande Erçel, ilk deneme çekiminde yaşadığı hayal kırıklığının altını çizmiş. Hadi gelin, o anları beraber görelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyon ve magazin dünyasının en popüler isimleri arasında yer alan Hande Erçel sıkça gündemimize oturuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha sonra 'Çılgın Dersane Üniversite'de' dizisinde 5 bölüm yer almış 'Meryem ' olarak karşımıza çıkmıştı.
Oyunculuk ve modellik yapan Erçel'in Tvem kanalında yayınlanan magazin programında sunuculuk yaptığı da ortaya çıkmıştı.
Güzel oyuncuyu son olarak Sen Çal Kapımı ve Bambaşka Biri dizileriyle ekranlarda izlemiştik.
Geçtiğimiz günlerde Rüzgara Bırak dizisiyle karşımıza çıkıp, Barış Arduç'la partner olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki Hande Erçel'in bu kariyer sürecinin en başına bi' dönelim mi?
"'Şakır şakır ağla' dediler. Hiç deneyimim yoktu. Ama bana ‘Seni kaybedemem’ dediler.”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın