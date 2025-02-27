Yıllar Önce Anlatmış: Hande Erçel Keşfedilme Hikayesindeki İlk Deneme Çekiminde Hayal Kırıklığı Yaşamış!

Genç yaşında yer aldığı projelerle hayatımıza giren Hande Erçel kariyerindeki yükselişle birlikte ülkemizin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Ülkemizin en fazla takipçiye sahip kadın oyuncularından olan Erçel kimileri tarafından epey sevilse de bir kesim tarafından da eleştirilerin hedefi oluyor. Şimdilerde yeni yapımlarla sıkça karşımıza çıkan ünlü oyuncunun kariyer basamaklarını ilk tırmandığı dönemler de ara ara gündeme gelebiliyor.

Bundan 8 yıl önce katıldığı bir programda kendisinin nasıl keşfedildiğini anlatan Hande Erçel, ilk deneme çekiminde yaşadığı hayal kırıklığının altını çizmiş. Hadi gelin, o anları beraber görelim...