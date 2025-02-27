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Yıllar Önce Anlatmış: Hande Erçel Keşfedilme Hikayesindeki İlk Deneme Çekiminde Hayal Kırıklığı Yaşamış!

Yıllar Önce Anlatmış: Hande Erçel Keşfedilme Hikayesindeki İlk Deneme Çekiminde Hayal Kırıklığı Yaşamış!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
27.02.2025 - 18:46 Son Güncelleme: 27.02.2025 - 19:12

Genç yaşında yer aldığı projelerle hayatımıza giren Hande Erçel kariyerindeki yükselişle birlikte ülkemizin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Ülkemizin en fazla takipçiye sahip kadın oyuncularından olan Erçel kimileri tarafından epey sevilse de bir kesim tarafından da eleştirilerin hedefi oluyor. Şimdilerde yeni yapımlarla sıkça karşımıza çıkan ünlü oyuncunun kariyer basamaklarını ilk tırmandığı dönemler de ara ara gündeme gelebiliyor. 

Bundan 8 yıl önce katıldığı bir programda kendisinin nasıl keşfedildiğini anlatan Hande Erçel, ilk deneme çekiminde yaşadığı hayal kırıklığının altını çizmiş. Hadi gelin, o anları beraber görelim...

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Televizyon ve magazin dünyasının en popüler isimleri arasında yer alan Hande Erçel sıkça gündemimize oturuyor.

Televizyon ve magazin dünyasının en popüler isimleri arasında yer alan Hande Erçel sıkça gündemimize oturuyor.

Başrollerinde Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in yer aldığı Çalıkuşu dizisinde hayat verdiği 'Zahide' karakteriyle ekranlara adım atmıştı.

Daha sonra 'Çılgın Dersane Üniversite'de' dizisinde 5 bölüm yer almış 'Meryem ' olarak karşımıza çıkmıştı.

Daha sonra 'Çılgın Dersane Üniversite'de' dizisinde 5 bölüm yer almış 'Meryem ' olarak karşımıza çıkmıştı.

Hande Erçel'in yıldızını parlatan yapım ise hiç şüphesiz ki 2015-2016 yılları arasında yayınlanan Güneşin Kızları dizisi olmuştu. 'Selin' karakterine hayat veren Erçel o dönem tüm gözleri üzerine çekmiş ve diğer projelerin de kapısını aralamıştı adeta.

Oyunculuk ve modellik yapan Erçel'in Tvem kanalında yayınlanan magazin programında sunuculuk yaptığı da ortaya çıkmıştı.

Oyunculuk ve modellik yapan Erçel'in Tvem kanalında yayınlanan magazin programında sunuculuk yaptığı da ortaya çıkmıştı.

Kariyerini pek çok alana taşıdığına şahit olduğumuz ünlü oyuncu yıllar içinde birçok dizide rol almaya başlamış ve ülkemizde romantik komedi dendiğinde akıllara gelen ilk isimlerden birine dönüşmüştü.

Güzel oyuncuyu son olarak Sen Çal Kapımı ve Bambaşka Biri dizileriyle ekranlarda izlemiştik.

Güzel oyuncuyu son olarak Sen Çal Kapımı ve Bambaşka Biri dizileriyle ekranlarda izlemiştik.

Burak Deniz'le rol aldığı dizide 'Savcı Leyla Gediz' karakterini canlandıran Erçel bu yapımdan sonra ekranlardan bir uzaklaşıp dijital projelere yöneldi. Bunun en büyük nedenlerinden birinin de Erçel'in son dönemlerde oyunculuğunun ağır şekilde eleştirilmesi olduğu da düşünüldü.

Geçtiğimiz günlerde Rüzgara Bırak dizisiyle karşımıza çıkıp, Barış Arduç'la partner olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Rüzgara Bırak dizisiyle karşımıza çıkıp, Barış Arduç'la partner olmuştu.

Buram buram yaz kokan romantik filmdeki performansıyla yine öne çıkan Erçel, Aşkı Hatırla ve İki Dünya Bir Dilek gibi yapımlar için hazırlık yapıyor. 

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Peki Hande Erçel'in bu kariyer sürecinin en başına bi' dönelim mi?

Peki Hande Erçel'in bu kariyer sürecinin en başına bi' dönelim mi?

Hande Erçel, 8 yıl önce ‘Renkli Sayfalar’ adlı magazin programına katılmış. Oyunculuk konusunda nasıl keşfedildiğini anlatan Erçel, ilk deneme çekiminin (Audition) hiç de istediği gibi gitmediğini söylemişti. 

Bir akrabasının kendisini ünlü oyuncu Hülya Duyar'la tanıştırdığını anlatan Erçel “Audition (deneme) çekimi yapıldı. Olmadı.' demişti.

"'Şakır şakır ağla' dediler. Hiç deneyimim yoktu. Ama bana ‘Seni kaybedemem’ dediler.”

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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