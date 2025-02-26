Bahar'da Efsun'un Sinir Harbi Yüzünden Kızının Erken Doğumla Karşı Karşıya Kalması Herkesi Çıldırttı!
Bahar'da Efsun'un Sinir Harbi Yüzünden Kızının Erken Doğumla Karşı Karşıya Kalması Herkesi Çıldırttı!
Show Tv ekranlarının en iddialı dizilerinden biri olan Bahar'da her bölüm ayrı bir heyecanlı geçiyor. Dizi izlerken zaman zaman kahkahalara boğulurken bazen de sinir krizleri geçirebiliyoruz. Son zamanlarda bu krizlerimizin adı da Efsun oldu! Dün akşam yayınlanan yeni bölümün son sahnesinde Bahar'ın evindeki aile yemeğini basan Efsun tüm sırları halanın önünde ortaya döktü. Ortamın inanılmaz gerildiği anlarda Seren'in suyu geldi. İkizlerin erken doğacağını düşünen izleyiciler Efsun'a adeta ateş püskürdü.
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Show Tv'nin en sevilen yapımları arasında yer alan Bahar dizisi ikinci sezonda da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
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Dizi izleyicileri bilir, yapıma ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk dahil oldu. Kendisi 'Leyla Yavuzoğlu' karakterine hayat veriyor.
Emre Karayel'in hayat verdiği psikolog Tolga ise aile üyelerine, halaya yeni olaylarları açıklamamaları gerektiğini söylemişti.
Ancak Seren ve Aziz Uras’ın aldığı kararı bir türlü kabullenemeyen Efsun adeta deliye döndü.
Leyla'nın sağlığı için saklı kalan tüm gerçekleri bir bir ortaya döken Efsun’un çıkışı hem ev halkını hem de izleyicileri çok sinirlendirdi.
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Ortalığı darma duman eden Efsun, o sinirle hamile kızı Seren'e de çok fena patladı.
Yaşanan stresi, gerilimi ve tartışmayı kaldıramayan Seren ağlamaya başlayıp kendini suçladığı anlarda olan oldu!
Seren'in bir türlü sevgiyi alamadığı annesi yüzünden erken doğuracağını düşünen izleyiciler ise Efsun'a ateş püskürdü.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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