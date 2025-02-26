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Bahar'da Efsun'un Sinir Harbi Yüzünden Kızının Erken Doğumla Karşı Karşıya Kalması Herkesi Çıldırttı!

Bahar'da Efsun'un Sinir Harbi Yüzünden Kızının Erken Doğumla Karşı Karşıya Kalması Herkesi Çıldırttı!

Show tv Bahar Dizi
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
26.02.2025 - 15:55

Show Tv ekranlarının en iddialı dizilerinden biri olan Bahar'da her bölüm ayrı bir heyecanlı geçiyor. Dizi izlerken zaman zaman kahkahalara boğulurken bazen de sinir krizleri geçirebiliyoruz. Son zamanlarda bu krizlerimizin adı da Efsun oldu! Dün akşam yayınlanan yeni bölümün son sahnesinde Bahar'ın evindeki aile yemeğini basan Efsun tüm sırları halanın önünde ortaya döktü. Ortamın inanılmaz gerildiği anlarda Seren'in suyu geldi. İkizlerin erken doğacağını düşünen izleyiciler Efsun'a adeta ateş püskürdü.

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Show Tv'nin en sevilen yapımları arasında yer alan Bahar dizisi ikinci sezonda da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Show Tv'nin en sevilen yapımları arasında yer alan Bahar dizisi ikinci sezonda da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Her hafta salı akşamları izleyicisinin karşısına çıkan dizi sosyal medyanın da gündemine oturuyor. İzlerken hem gülüp hem ağladığımız anlarla dolu olan yapım yine X'te trendler arasına girdi.

Dizi izleyicileri bilir, yapıma ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk dahil oldu. Kendisi 'Leyla Yavuzoğlu' karakterine hayat veriyor.

Dizi izleyicileri bilir, yapıma ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk dahil oldu. Kendisi 'Leyla Yavuzoğlu' karakterine hayat veriyor.

Timur'un Amerika'da yaşayan halası Leyla, Los Angeles yangının da evini kaybettiği için Türkiye'ye dönmüştü. Ancak yaşadığı ağır psikolojik travma yüzünden Bahar ve Timur'un boşandığını unutmuştu.

Emre Karayel'in hayat verdiği psikolog Tolga ise aile üyelerine, halaya yeni olaylarları açıklamamaları gerektiğini söylemişti.

Emre Karayel'in hayat verdiği psikolog Tolga ise aile üyelerine, halaya yeni olaylarları açıklamamaları gerektiğini söylemişti.

Bunun üzerine neler yaşandığını Leyla'dan gizleyen, Bahar ve Timur evliymiş gibi devam ekip dizinin son sahnesinde kocaman bir aile yemeğinde bir araya geldi.

Ancak Seren ve Aziz Uras’ın aldığı kararı bir türlü kabullenemeyen Efsun adeta deliye döndü.

Ancak Seren ve Aziz Uras’ın aldığı kararı bir türlü kabullenemeyen Efsun adeta deliye döndü.

Duyduklarını hiçbir şekilde sindiremeyen Efsun o anlık sinirliyle soluğu Bahar’ın evinde, aile yemeğinin yapıldığı ortamda aldı.

Leyla'nın sağlığı için saklı kalan tüm gerçekleri bir bir ortaya döken Efsun’un çıkışı hem ev halkını hem de izleyicileri çok sinirlendirdi.

Leyla'nın sağlığı için saklı kalan tüm gerçekleri bir bir ortaya döken Efsun’un çıkışı hem ev halkını hem de izleyicileri çok sinirlendirdi.

Parla'nın Timur'un kızı olduğunu, Bahar'la Timur'un boşandığını, Bahar'ın Evren'le sevgili olduğunu, Rengin'in de Timur'un nişanlısı olduğu gibi ne var ne yoksa her şeyi açıklayarak Leyla Hala'yı şoke etti.

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Ortalığı darma duman eden Efsun, o sinirle hamile kızı Seren'e de çok fena patladı.

Ortalığı darma duman eden Efsun, o sinirle hamile kızı Seren'e de çok fena patladı.

'Bu kendine seçtiğin aile? Bu mu alamadığını söylediğini sevgiyi-şefkati sana verecek aile? Bu musun!? Bunlar mı senin ailene sahip çıkacaklar?!' diye Seren'e bağıran Efsun herkesi çıldırttı.

Yaşanan stresi, gerilimi ve tartışmayı kaldıramayan Seren ağlamaya başlayıp kendini suçladığı anlarda olan oldu!

Yaşanan stresi, gerilimi ve tartışmayı kaldıramayan Seren ağlamaya başlayıp kendini suçladığı anlarda olan oldu!

İkizlere hamile olan Seren'in suyu geldi! Tüm ev halkı bir kez daha panik haline büründü.

Seren'in bir türlü sevgiyi alamadığı annesi yüzünden erken doğuracağını düşünen izleyiciler ise Efsun'a ateş püskürdü.

Seren'in bir türlü sevgiyi alamadığı annesi yüzünden erken doğuracağını düşünen izleyiciler ise Efsun'a ateş püskürdü.

Nihal Yalçın'ın hayat verdiği Efsun karakteri şüphesiz ki 36. bölümün en olaylı ismi olup eleştiriye boğuldu.

Gelin, X kullanıcıları Efsun'a yönelik nasıl tepkiler göstermiş birlikte bakalım...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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