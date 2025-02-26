Bahar'da Efsun'un Sinir Harbi Yüzünden Kızının Erken Doğumla Karşı Karşıya Kalması Herkesi Çıldırttı!

Parla'nın Timur'un kızı olduğunu, Bahar'la Timur'un boşandığını, Bahar'ın Evren'le sevgili olduğunu, Rengin'in de Timur'un nişanlısı olduğu gibi ne var ne yoksa her şeyi açıklayarak Leyla Hala'yı şoke etti.