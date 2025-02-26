onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Athena Üyesi Gökhan Özoğuz, Farah Zeynep'le Aşk Yaşadığı İddialarına 'Film' Duyurusuyla Yanıt Verdi!

Athena Üyesi Gökhan Özoğuz, Farah Zeynep'le Aşk Yaşadığı İddialarına 'Film' Duyurusuyla Yanıt Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
26.02.2025 - 14:24

Kariyeri ve özel hayatıyla sıkça gündem olan Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz ay Melis Ülken'le 13 yıllık evliliğini noktalamıştı.  Yeni boşanan ünlü şarkıcı bugün yeni aşk iddiasıyla manşetlere bomba gibi düştü. Athena grubu üyesi Gökhan, Farah Zeynep Abdullah'la aşk yaşadığı iddialarına 'film projesi' açıklamasıyla net bir yanıt verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ülkemizin en sevilen müzik gruplarından Athena ile gönülleri fetheden Gökhan Özoğuz her adımıyla gündem olmayı başarıyor.

Ülkemizin en sevilen müzik gruplarından Athena ile gönülleri fetheden Gökhan Özoğuz her adımıyla gündem olmayı başarıyor.

Başarılarla dolu kariyeriyle büyük bir kesim tarafından çok sevilen Gökhan, şimdilerde yıllar sonra ekranlara dönen O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyeleri arasında yer alıyor.

Kendine has stili ve sempatik halleriyle sıkça manşetlerde yer alan ünlü şarkıcı özel hayatıyla da magazinin gözdesi haline geliyor.

Kendine has stili ve sempatik halleriyle sıkça manşetlerde yer alan ünlü şarkıcı özel hayatıyla da magazinin gözdesi haline geliyor.

2012 yılında Melis Ülken'le nikah masasına oturmuş ve özel hayatını gözlerden ve magazin dünyasının karmaşasından uzak şekilde yürütmüştü.

Ünlüler dünyasının gözde çiftleri arasında bulunan ikilinin bu evlilikten Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu olmuştu.

Ünlüler dünyasının gözde çiftleri arasında bulunan ikilinin bu evlilikten Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu olmuştu.

Özoğuz ve Ülken’in bundan birkaç ay önce sessiz sedasız şekilde ayrılık kararı alması hayranlarını şaşırtmıştı. Ortak bir anlayış çerçevesinde yollarını ayıran ikili tek celsede boşanmıştı.

Bugün ise 13 yıllık evliliği geçtiğimiz ay sona eren Gökhan Özoğuz hakkında bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

Bugün ise 13 yıllık evliliği geçtiğimiz ay sona eren Gökhan Özoğuz hakkında bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü şarkıcının aşka kısa sürede yeniden ışık yaktığı iddia edildi. Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; Gökhan, ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile sürpriz bir ilişkiye başladı.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Tüm bu iddialar çok kısa bir sürede sosyal medyayı fena şekilde çalkaladı.

Tüm bu iddialar çok kısa bir sürede sosyal medyayı fena şekilde çalkaladı.

Dedikodunun alıp başını yürümesinden sonra akıllara 'Gerçekten ilişki yaşıyorlar mı?' sorusu düşünce iddiaların odağındaki Gökhan Özoğuz'dan jet hızında açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Athena Gökhan şaşırtan bir paylaşımda bulunarak "Yeni FİLM projemiz var. Ormantik komedy" ifadesini kullandı.

Athena Gökhan şaşırtan bir paylaşımda bulunarak "Yeni FİLM projemiz var. Ormantik komedy" ifadesini kullandı.

Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah ikilisinin romantik komedi türündeki bir filmde birlikte rol alacağı iddiaları da kısa sürede konuşulmaya başlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın