Athena Üyesi Gökhan Özoğuz, Farah Zeynep'le Aşk Yaşadığı İddialarına 'Film' Duyurusuyla Yanıt Verdi!
Athena Üyesi Gökhan Özoğuz, Farah Zeynep'le Aşk Yaşadığı İddialarına 'Film' Duyurusuyla Yanıt Verdi!
Kariyeri ve özel hayatıyla sıkça gündem olan Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz ay Melis Ülken'le 13 yıllık evliliğini noktalamıştı. Yeni boşanan ünlü şarkıcı bugün yeni aşk iddiasıyla manşetlere bomba gibi düştü. Athena grubu üyesi Gökhan, Farah Zeynep Abdullah'la aşk yaşadığı iddialarına 'film projesi' açıklamasıyla net bir yanıt verdi.
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Ülkemizin en sevilen müzik gruplarından Athena ile gönülleri fetheden Gökhan Özoğuz her adımıyla gündem olmayı başarıyor.
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Kendine has stili ve sempatik halleriyle sıkça manşetlerde yer alan ünlü şarkıcı özel hayatıyla da magazinin gözdesi haline geliyor.
Ünlüler dünyasının gözde çiftleri arasında bulunan ikilinin bu evlilikten Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu olmuştu.
Bugün ise 13 yıllık evliliği geçtiğimiz ay sona eren Gökhan Özoğuz hakkında bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.
Tüm bu iddialar çok kısa bir sürede sosyal medyayı fena şekilde çalkaladı.
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Athena Gökhan şaşırtan bir paylaşımda bulunarak "Yeni FİLM projemiz var. Ormantik komedy" ifadesini kullandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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