China Suárez Detayı Tadını Kaçırmıştır: 'Yılın Kadını' Seçilen Wanda Nara'nın Başrol Teklifi Aldığı Söylendi!

Geçtiğimiz günlerde boşanma arefesinde olduğu Mauro Icardi ile aynı günde İstanbul'a iniş yapan Wanda Nara gündeme bomba gibi düşmüştü. Kendisi, Best of Europe Awards töreninde “Yılın Kadını” ödülüne layık görüldü. Sosyal medyada hem tepki çekip hem de goygoyculara malzeme olan Wanda'nın Türkiye'ye gelişi altından bambaşka bir iddia çıktı! Arjantin basınında yer alan Revista Paparazzi'nin haberine göre; olayların kadını Wanda'ya bir dizi teklifi geldiğini söylendi.

Arjantinli magazin muhabiri ise Wanda Nara'nın hiç de hoşuna gitmeyecek China Suárez detayıyla ortalığı yıktı geçti.