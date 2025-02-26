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China Suárez Detayı Tadını Kaçırmıştır: 'Yılın Kadını' Seçilen Wanda Nara'nın Başrol Teklifi Aldığı Söylendi!

China Suárez Detayı Tadını Kaçırmıştır: 'Yılın Kadını' Seçilen Wanda Nara'nın Başrol Teklifi Aldığı Söylendi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
26.02.2025 - 11:43

Geçtiğimiz günlerde boşanma arefesinde olduğu Mauro Icardi ile aynı günde İstanbul'a iniş yapan Wanda Nara gündeme bomba gibi düşmüştü. Kendisi, Best of Europe Awards töreninde “Yılın Kadını” ödülüne layık görüldü. Sosyal medyada hem tepki çekip hem de goygoyculara malzeme olan Wanda'nın Türkiye'ye gelişi altından bambaşka bir iddia çıktı! Arjantin basınında yer alan Revista Paparazzi'nin haberine göre; olayların kadını Wanda'ya bir dizi teklifi geldiğini söylendi. 

Arjantinli magazin muhabiri ise Wanda Nara'nın hiç de hoşuna gitmeyecek China Suárez detayıyla ortalığı yıktı geçti.

Kaynak: https://www.paparazzi.com.ar/teve/la-...
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Aylar önce başlayan Icardi ve Wanda Nara'nın sancılı boşanma süreci günden güne daha da olaylı bir hale geliyor.

Aylar önce başlayan Icardi ve Wanda Nara'nın sancılı boşanma süreci günden güne daha da olaylı bir hale geliyor.

Yıllardır aşk, ihanet ve skandallarla dolu bir evliliğe evrilen bu hikaye dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de adım adım takip edilir oldu.

İlk başta aşk evliliği yapan ikili her geçen gün daha tuhaf kaoslarla karşımıza çıkmaya devam etti.

İlk başta aşk evliliği yapan ikili her geçen gün daha tuhaf kaoslarla karşımıza çıkmaya devam etti.

'Her şey burada bitti' diyerek Türkiye'yi terk eden Wanda,  Arjantin'e gidip rapçi L-Gante'yle sevgili olup gününü gün ederken 'nispet' paylaşımlarıyla gündeme oturmaya yemin etti adeta.

Wanda Nara'nın kendisini aldattığını öğrenen Icardi de nihayet Wanda'dan vazgeçip yepyeni bir aşka yelken açtı.

Wanda Nara'nın kendisini aldattığını öğrenen Icardi de nihayet Wanda'dan vazgeçip yepyeni bir aşka yelken açtı.

Wanda'nın baş düşmanı ilan edilen China Suarez'le sevgili olan Icardi her fırsatta aşkını dağlara taşlara haykırıp sosyal medya hesabından da romantik kareler paylaşmaya doyamadı. Galatasaray camiası da yeni yengelerini epey sevdi.

Pek çoğunuz görmüştür, Icardi ve China çifti geçtiğimiz gün Fenerbahçe-Galatasaray derbisini stattan izlemek için İstanbul'a iniş yaptı.

Pek çoğunuz görmüştür, Icardi ve China çifti geçtiğimiz gün Fenerbahçe-Galatasaray derbisini stattan izlemek için İstanbul'a iniş yaptı.

İstanbul turu yapan çift keyiflerine bakarken, Wanda Nara da L-Gante ile beraber İstanbul'a geldi.

Icardi yeni aşkının Dolmabahçe'deki pozunu "Kraliçe evinde" notuyla paylaşarak sağlam bir gönderme yaptı.

Wanda Nara ise Çırağan Sarayı'nda düzenlenen "Best of Europe Awards"da "Yılın Kadını" ödülünü alarak herkesi şoke etti.

Wanda Nara ise Çırağan Sarayı'nda düzenlenen "Best of Europe Awards"da "Yılın Kadını" ödülünü alarak herkesi şoke etti.

İspanyol basınındaki Paparazzi'nin haberine göre; Wanda bu ödülü almak için para ödedi.

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Ülkemizde sansasyonel haberlerle gündem oturan Wanda'nın "Yılın Kadını" ödülü alması da tepkilere neden oldu.

Ülkemizde sansasyonel haberlerle gündem oturan Wanda'nın "Yılın Kadını" ödülü alması da tepkilere neden oldu.

Kimileri bu durumu tiye alıp goygoya vururken kimileri de ağır eleştirilerde bulundu.

Detaylar...

Wanda Nara'nın İstanbul'a gelmesinde bir başka neden daha ortaya çıktı.

Wanda Nara'nın İstanbul'a gelmesinde bir başka neden daha ortaya çıktı.

Kendisine Türkiye'den oyunculuk teklifi geldiğini duyuran Wanda duyanları fena afallattı. Paparazzi'de yer alan habere göre; Wanda'nın  Instagram'dan paylaşım yaparak 'Orası çok oyuncuyla dolu ve benden Türkiye'de pembe dizi çekmemi istiyorlar' dediği aktarıldı. Ardından biraz daha detay verip Çok önemli bir toplantım var' ifadelerini kullandı.

Arjantinli magazin muhabiri Guillermo Barrios ise konuyla ilgili açıklama yaparak Wanda'ya teklif edilen rolün önce China Suárez'e gittiğini söyledi.

Arjantinli magazin muhabiri Guillermo Barrios ise konuyla ilgili açıklama yaparak Wanda'ya teklif edilen rolün önce China Suárez'e gittiğini söyledi.

'Bu kimsenin beklemediği bir bomba' ifadeleri kullanan muhabir 'Bu son dakika haberine göre; dizi için teklif edilen rolü China Suárez rolü reddetti ve tahmin edin bu rol sonra kime teklif edildi? Wanda Nara! Başrolü o kaptı' dedi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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