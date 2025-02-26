China Suárez Detayı Tadını Kaçırmıştır: 'Yılın Kadını' Seçilen Wanda Nara'nın Başrol Teklifi Aldığı Söylendi!
China Suárez Detayı Tadını Kaçırmıştır: 'Yılın Kadını' Seçilen Wanda Nara'nın Başrol Teklifi Aldığı Söylendi!
Kaynak: https://www.paparazzi.com.ar/teve/la-...
Geçtiğimiz günlerde boşanma arefesinde olduğu Mauro Icardi ile aynı günde İstanbul'a iniş yapan Wanda Nara gündeme bomba gibi düşmüştü. Kendisi, Best of Europe Awards töreninde “Yılın Kadını” ödülüne layık görüldü. Sosyal medyada hem tepki çekip hem de goygoyculara malzeme olan Wanda'nın Türkiye'ye gelişi altından bambaşka bir iddia çıktı! Arjantin basınında yer alan Revista Paparazzi'nin haberine göre; olayların kadını Wanda'ya bir dizi teklifi geldiğini söylendi.
Arjantinli magazin muhabiri ise Wanda Nara'nın hiç de hoşuna gitmeyecek China Suárez detayıyla ortalığı yıktı geçti.
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Aylar önce başlayan Icardi ve Wanda Nara'nın sancılı boşanma süreci günden güne daha da olaylı bir hale geliyor.
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İlk başta aşk evliliği yapan ikili her geçen gün daha tuhaf kaoslarla karşımıza çıkmaya devam etti.
Wanda Nara'nın kendisini aldattığını öğrenen Icardi de nihayet Wanda'dan vazgeçip yepyeni bir aşka yelken açtı.
Pek çoğunuz görmüştür, Icardi ve China çifti geçtiğimiz gün Fenerbahçe-Galatasaray derbisini stattan izlemek için İstanbul'a iniş yaptı.
Wanda Nara ise Çırağan Sarayı'nda düzenlenen "Best of Europe Awards"da "Yılın Kadını" ödülünü alarak herkesi şoke etti.
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Ülkemizde sansasyonel haberlerle gündem oturan Wanda'nın "Yılın Kadını" ödülü alması da tepkilere neden oldu.
Wanda Nara'nın İstanbul'a gelmesinde bir başka neden daha ortaya çıktı.
Arjantinli magazin muhabiri Guillermo Barrios ise konuyla ilgili açıklama yaparak Wanda'ya teklif edilen rolün önce China Suárez'e gittiğini söyledi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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