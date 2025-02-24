Derbi Günü İstanbul'a Gelen Wanda Nara'nın "Yılın Kadını" Ödülü Almasına Tepki Yağdı

Mauro Icardi ve boşanma sürecindeki eşi Wanda Nara, aynı gün İstanbul’a geldi. Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Icardi, takımını desteklemek için gelirken, Wanda Nara ise “Yılın Kadını” ödülünü almak için İstanbul’daydı. Tören öncesinde şehirde gezmeyi ihmal etmeyen Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündem oldu. Dikkat çeken detaylardan biri de bir hayranının onu omzundan öptüğü anları paylaşması oldu.

Nara'nın bu paylaşımı goygoycularına diline düşerken, “Yılın Kadını” ödülüne layık görülmesine de tepki yağdı.

Gelin neler demişler birlikte bakalım 👇