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Derbi Günü İstanbul'a Gelen Wanda Nara'nın "Yılın Kadını" Ödülü Almasına Tepki Yağdı

Derbi Günü İstanbul'a Gelen Wanda Nara'nın "Yılın Kadını" Ödülü Almasına Tepki Yağdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.02.2025 - 00:20

Mauro Icardi ve boşanma sürecindeki eşi Wanda Nara, aynı gün İstanbul’a geldi. Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Icardi, takımını desteklemek için gelirken, Wanda Nara ise “Yılın Kadını” ödülünü almak için İstanbul’daydı. Tören öncesinde şehirde gezmeyi ihmal etmeyen Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündem oldu. Dikkat çeken detaylardan biri de bir hayranının onu omzundan öptüğü anları paylaşması oldu. 

Nara'nın bu paylaşımı goygoycularına diline düşerken, “Yılın Kadını” ödülüne layık görülmesine de tepki yağdı. 

Gelin neler demişler birlikte bakalım 👇

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Futbol dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın ilişkisi, yıllar içinde aşk, ihanet ve sansasyonlarla dolu bir hikayeye dönüştü.

Futbol dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın ilişkisi, yıllar içinde aşk, ihanet ve sansasyonlarla dolu bir hikayeye dönüştü.

Galatasaray taraftarının sevgilisi Icardi, sahadaki performansı kadar özel hayatıyla da Türkiye gündeminde kendine sıkça yer buldu. Wanda Nara ise hem futbolcunun menajeri hem de eski eşi olarak magazin basınının değişmez isimlerinden biri haline geldi.

Boşanma kararı alan çiftin davası çekişmeli bir sürece girdi.

Boşanma kararı alan çiftin davası çekişmeli bir sürece girdi.

Wanda Nara’nın Icardi’nin servetinin büyük bir kısmını ve çocuklarının velayetini istediği iddia edildi. Bu süreçte Wanda, ünlü Arjantinli rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye yelken açarak dikkatleri üzerine çekti. İcardi ise eski aşkına veda eder etmez Arjantinli oyuncu ve model China Suárez ile adı anılmaya başlandı.

Bugün Süper Lig’de derbi heyecanı yaşanırken, İstanbul’da olan yalnızca Icardi değildi.

Bugün Süper Lig’de derbi heyecanı yaşanırken, İstanbul’da olan yalnızca Icardi değildi.

Wanda Nara, Best of Europe Awards töreninde “Yılın Kadını” ödülüne layık görülerek bu vesileyle İstanbul’a geldi. Acun Ilıcalı’nın kendisini derbiyi izlemek için davet ettiği söylentileri çıksa da ünlü televizyoncu bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Tören öncesi İstanbul’u dolaşan Wanda Nara, her zamanki gibi sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturdu.

Tören öncesi İstanbul’u dolaşan Wanda Nara, her zamanki gibi sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturdu.

Bir hayranının ona duyduğu coşkulu sevgi gösterisi de sosyal medyada olay oldu. Çekimleri sırasında bir hayranı, Nara’yı omzundan öpünce ünlü isim de bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o anlar:

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Wanda Nara'nın bu paylaşımı goygoycuların diline düşerken, "Yılın Kadını" ödülü alması da tepkilere neden oldu.

Wanda Nara'nın bu paylaşımı goygoycuların diline düşerken, "Yılın Kadını" ödülü alması da tepkilere neden oldu.

İşte gelen yorumlar:

İşte gelen yorumlar:
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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