Derbi Günü İstanbul'a Gelen Wanda Nara'nın "Yılın Kadını" Ödülü Almasına Tepki Yağdı
Derbi Günü İstanbul'a Gelen Wanda Nara'nın "Yılın Kadını" Ödülü Almasına Tepki Yağdı
Mauro Icardi ve boşanma sürecindeki eşi Wanda Nara, aynı gün İstanbul’a geldi. Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Icardi, takımını desteklemek için gelirken, Wanda Nara ise “Yılın Kadını” ödülünü almak için İstanbul’daydı. Tören öncesinde şehirde gezmeyi ihmal etmeyen Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündem oldu. Dikkat çeken detaylardan biri de bir hayranının onu omzundan öptüğü anları paylaşması oldu.
Nara'nın bu paylaşımı goygoycularına diline düşerken, “Yılın Kadını” ödülüne layık görülmesine de tepki yağdı.
Gelin neler demişler birlikte bakalım 👇
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Futbol dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın ilişkisi, yıllar içinde aşk, ihanet ve sansasyonlarla dolu bir hikayeye dönüştü.
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Boşanma kararı alan çiftin davası çekişmeli bir sürece girdi.
Bugün Süper Lig’de derbi heyecanı yaşanırken, İstanbul’da olan yalnızca Icardi değildi.
Tören öncesi İstanbul’u dolaşan Wanda Nara, her zamanki gibi sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturdu.
İşte o anlar:
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Wanda Nara'nın bu paylaşımı goygoycuların diline düşerken, "Yılın Kadını" ödülü alması da tepkilere neden oldu.
İşte gelen yorumlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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