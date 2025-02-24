Pınar Sabancı'nın Kapitalizm Eleştirisi Sosyal Medyada Tartışma Başlattı

Sabancı ailesinin gelini, Uzman Psikolog Pınar Sabancı, kapitalizm ve mutluluk üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nazlı Sabancı ve Hande Erçel kadar magazin dünyasında adından sıkça söz edilmeyen Pınar Sabancı daha çok açıklamaları ve sunduğu programlardaki konukları ve konularla gündeme geliyor biliyorsunuz ki.

Bu kez katıldığı bir programda ekonominin mutluluğa yalnızca belli bir noktaya kadar katkı sağladığını, zengin insanların sanıldığı kadar mutlu olmadığını dile getirmesiyle gündem oldu. E tabi sosyal medyada tepkiler de kaçınılmaz oldu. Kimi haklı buldu kimi soyadına atıfta bulundu.

Bakalım neler demiş ve sosyal medyada nasıl tepkiler gelmiş 👇 🔎