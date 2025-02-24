Pınar Sabancı'nın Kapitalizm Eleştirisi Sosyal Medyada Tartışma Başlattı
Pınar Sabancı'nın Kapitalizm Eleştirisi Sosyal Medyada Tartışma Başlattı
Sabancı ailesinin gelini, Uzman Psikolog Pınar Sabancı, kapitalizm ve mutluluk üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nazlı Sabancı ve Hande Erçel kadar magazin dünyasında adından sıkça söz edilmeyen Pınar Sabancı daha çok açıklamaları ve sunduğu programlardaki konukları ve konularla gündeme geliyor biliyorsunuz ki.
Bu kez katıldığı bir programda ekonominin mutluluğa yalnızca belli bir noktaya kadar katkı sağladığını, zengin insanların sanıldığı kadar mutlu olmadığını dile getirmesiyle gündem oldu. E tabi sosyal medyada tepkiler de kaçınılmaz oldu. Kimi haklı buldu kimi soyadına atıfta bulundu.
Bakalım neler demiş ve sosyal medyada nasıl tepkiler gelmiş 👇 🔎
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabancı ailesi denildiğinde akla gelen ilk isimler genellikle Hakan Sabancı, Hacı Sabancı, Hande Erçel ve Nazlı Sabancı oluyor biliyorsunuz ki.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nazlı Sabancı da Hakan Sabancı ile olan evliliğiyle magazin haberlerini süslüyor.
Sabancı ailesinin bir diğer gelini Pınar Sabancı ise magazinin dışında bambaşka bir çizgide ilerliyor.
Üç çocuk annesi ve Uzman Psikolog olan Pınar Sabancı, daha önce gerçekleştirdiği “Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?” adlı programla büyük beğeni toplamıştı.
Sadece programlarıyla değil, yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme gelen Sabancı, gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haz odaklı mutlulukların daha sonra büyük bir boşluk oluşturduğunu söyleyen Sabancı, bu durumun dopamin bağımlılığı kaynaklı olduğunu ifade etti.
Gelelim sosyal medyadaki yorumlara...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın