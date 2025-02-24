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Pınar Sabancı'nın Kapitalizm Eleştirisi Sosyal Medyada Tartışma Başlattı

Pınar Sabancı'nın Kapitalizm Eleştirisi Sosyal Medyada Tartışma Başlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.02.2025 - 20:25

Sabancı ailesinin gelini, Uzman Psikolog Pınar Sabancı, kapitalizm ve mutluluk üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nazlı Sabancı ve Hande Erçel kadar magazin dünyasında adından sıkça söz edilmeyen Pınar Sabancı daha çok açıklamaları ve sunduğu programlardaki konukları ve konularla gündeme geliyor biliyorsunuz ki. 

Bu kez katıldığı bir programda ekonominin mutluluğa yalnızca belli bir noktaya kadar katkı sağladığını, zengin insanların sanıldığı kadar mutlu olmadığını dile getirmesiyle gündem oldu.  E tabi sosyal medyada tepkiler de kaçınılmaz oldu. Kimi haklı buldu kimi soyadına atıfta bulundu.

Bakalım neler demiş ve sosyal medyada nasıl tepkiler gelmiş 👇 🔎

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Sabancı ailesi denildiğinde akla gelen ilk isimler genellikle Hakan Sabancı, Hacı Sabancı, Hande Erçel ve Nazlı Sabancı oluyor biliyorsunuz ki.

Sabancı ailesi denildiğinde akla gelen ilk isimler genellikle Hakan Sabancı, Hacı Sabancı, Hande Erçel ve Nazlı Sabancı oluyor biliyorsunuz ki.

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminden düşmeyen Erçel, sık sık tatilleri, davetlerdeki şıklığı ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor.

Nazlı Sabancı da Hakan Sabancı ile olan evliliğiyle magazin haberlerini süslüyor.

Nazlı Sabancı da Hakan Sabancı ile olan evliliğiyle magazin haberlerini süslüyor.

Hatırlarsanız son olarak F.D. isimli kadın tarafından ortaya atılan 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğu iddiası net olarak tescillenmişti. DNA sonucuyla birlikte Uzay'ın biyolojik babasının Sabancı olduğu ortaya çıkmıştı. Ve bu olay haftalarda konuşulmuştu.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Sabancı ailesinin bir diğer gelini Pınar Sabancı ise magazinin dışında bambaşka bir çizgide ilerliyor.

Sabancı ailesinin bir diğer gelini Pınar Sabancı ise magazinin dışında bambaşka bir çizgide ilerliyor.

O, ne eşiyle davet davet gittiği yerleri paylaşıyor, ne de tatillerini. Daha çok psikoloji alanındaki uzmanlığı, yaptığı açıklamalar ve programlarıyla konuşuluyor.

Üç çocuk annesi ve Uzman Psikolog olan Pınar Sabancı, daha önce gerçekleştirdiği “Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?” adlı programla büyük beğeni toplamıştı.

Üç çocuk annesi ve Uzman Psikolog olan Pınar Sabancı, daha önce gerçekleştirdiği “Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?” adlı programla büyük beğeni toplamıştı.

Programında birçok ünlü konuğu ağırlayan Sabancı, izleyicilere farklı bakış açıları sunuyordu. Konukları arasında Zülfü Livaneli, Hasan Can Kaya,  Prof. Dr Sinan Canan, Yasemin Sakallıoğlu, Doğu Demirkol gibi isimler bulunuyordu. Onlarla mutluluk, başarının psikolojisi, insan ilişkileri ve hayatta dengeyi sağlamak üzerine samimi sohbetler gerçekleştirmişti.

Sadece programlarıyla değil, yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme gelen Sabancı, gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk oldu.

Sadece programlarıyla değil, yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme gelen Sabancı, gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk oldu.

Çeşitli konuların konuşulduğu programda Sabancı, tüketerek mutlu olunmayacağını söyleyerek kapitalizm eleştirisinde bulundu.

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Haz odaklı mutlulukların daha sonra büyük bir boşluk oluşturduğunu söyleyen Sabancı, bu durumun dopamin bağımlılığı kaynaklı olduğunu ifade etti.

Haz odaklı mutlulukların daha sonra büyük bir boşluk oluşturduğunu söyleyen Sabancı, bu durumun dopamin bağımlılığı kaynaklı olduğunu ifade etti.

'Hedonik mutluluk başka bir şey. Haz odaklı mutluluk anlık bir haz hop boşluk hissi. Daha çok alayım sonra yine boşluk hissi. Bu durum böyledir. Dopamin bağımlılığında bir çıkış yaşıyoruz sonra daha derine düşüyoruz. Tekrar çıkayım sonra tekrar aynı şey. Tüketme üzerine kurulu. Ben her zaman şunu söylerim, belli şartlar sağlandığı ölçüde. Ekonomi çok önemli bir şey insanın mutluluğunda, kendini güvende hissetmesi gibi. Ama bu da belli bir seviyeye kadar. Şimdi görüyoruz ben de çok iç içe oluyorum, çok zengin insanlar Türkiye’de çok mu mutlu? İnanın gerçekten mutsuz insanlar görüyorum ben. Neden o zaman diye soruyorum. Bir hedef yok mesela, hedefsiz bir hayat sadece tüketim üzerine kurulu. Bu sefer ne oluyor uyuşturucu çok yaygınlaşıyor, sürekli haz odaklı sürekli tüketme odaklı. Tüketmeyle satın alma anlamında demiyorum sadece içerik tüketme, dizi tüketme, şarkı tüketme, her şeyi tüketme üzerine kuruluyuz. Eskiden bir müzisyen şarkı çıkaracak olurdu onu beklerdik.'

Gelelim sosyal medyadaki yorumlara...

Gelelim sosyal medyadaki yorumlara...
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Sabancı'nın bu sözleri sosyal medyada kullanıcıları ikiye böldü. Kimi sözlerine hak verirken kimi de soyadından ötürü sözlerini ciddiye alamadığını dile getirdi. Buyrun o yorumlar:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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