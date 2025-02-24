Kardeş Acısı Hayatını Değiştirdi: Müzik Kariyerini Noktalayan Yaşar İpek'in Yeni İşi Sizi Epey Şaşırtacak
Kardeş Acısı Hayatını Değiştirdi: Müzik Kariyerini Noktalayan Yaşar İpek'in Yeni İşi Sizi Epey Şaşırtacak
Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, geçtiğimiz yıl büyük bir acı yaşadı ve bu acı hayatını tamamen değiştirdi. Kardeşi Işık İpek’in ani vefatının ardından müziği bırakan sanatçı, yepyeni bir sektöre adım attı. Kendi işini kurarak bambaşka bir yol çizen İpek, bu kararıyla sevenlerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Peki ünlü şarkıcının yeni mesleği ne? İşte detaylar…
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Şarkıcı Yaşar İpek, geçtiğimiz yıl ailesini derinden sarsan büyük bir kayıpla karşı karşıya kalmıştı hatırlarsanız.
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Işık İpek’in vefat haberinin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlar yapmıştı.
Mahsun Kırmızıgül ise üzüntüsünü şu sözlerle dile getirmişti:
Özellikle kardeşi Yaşar İpek için bu kayıp çok ağır oldu.
Kardeşinin ölümünden sonra uzun süre toparlanamayan Yaşar İpek, hayatında radikal bir karar alarak müzik kariyerini noktaladı.
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Şimdi ise bu maneviyatı hayatının merkezine koyarak kardeşinin anısını yaşatmak için çok farklı bir alana yöneldi.
Bu şekilde hem kardeşinin anısını yaşatacağını hem de onun adına hayırlı işler yapacağını belirtti.
Bakalım müziği bırakan Yaşar İpek, yeni hayatında neler yapacak? Turizm sektörüne nasıl bir yön verecek?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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