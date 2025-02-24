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Kardeş Acısı Hayatını Değiştirdi: Müzik Kariyerini Noktalayan Yaşar İpek'in Yeni İşi Sizi Epey Şaşırtacak

Kardeş Acısı Hayatını Değiştirdi: Müzik Kariyerini Noktalayan Yaşar İpek'in Yeni İşi Sizi Epey Şaşırtacak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.02.2025 - 17:53

Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, geçtiğimiz yıl büyük bir acı yaşadı ve bu acı hayatını tamamen değiştirdi. Kardeşi Işık İpek’in ani vefatının ardından müziği bırakan sanatçı, yepyeni bir sektöre adım attı. Kendi işini kurarak bambaşka bir yol çizen İpek, bu kararıyla sevenlerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Peki ünlü şarkıcının yeni mesleği ne? İşte detaylar…

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Şarkıcı Yaşar İpek, geçtiğimiz yıl ailesini derinden sarsan büyük bir kayıpla karşı karşıya kalmıştı hatırlarsanız.

Şarkıcı Yaşar İpek, geçtiğimiz yıl ailesini derinden sarsan büyük bir kayıpla karşı karşıya kalmıştı hatırlarsanız.

Muhabir olan kardeşi Işık İpek, 26 Aralık 2024’te evinde ölü bulunmuş ve ani vefatı basın dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Acun Ilıcalı’nın ekip arkadaşlarından biri olan ve mesleğinde önemli işlere imza atan Işık İpek’in beklenmedik ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Işık İpek’in vefat haberinin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlar yapmıştı.

Işık İpek’in vefat haberinin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlar yapmıştı.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, “Melek gibi biriydi Işık, şimdi gerçekten melek oldu… Mekânın cennet olsun kardeşim, seni hep çok güzel hatırlayacağız” sözleriyle üzüntüsünü dile getirmişti.

Mahsun Kırmızıgül ise üzüntüsünü şu sözlerle dile getirmişti:

Mahsun Kırmızıgül ise üzüntüsünü şu sözlerle dile getirmişti:

“Ah Işık ah… Sen ne güzel bir insandın. Güler yüzlü, içten ve candan biriydin. Nur içinde uyu kardeşim”

Özellikle kardeşi Yaşar İpek için bu kayıp çok ağır oldu.

Özellikle kardeşi Yaşar İpek için bu kayıp çok ağır oldu.

Işık İpek’le arasındaki güçlü bağ herkes tarafından biliniyordu. Işık İpek’in ölümünün ardından üzüntüsünü sık sık dile getiren Yaşar İpek, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda kardeşiyle olan anılarını paylaşmış, bu acının kendisini derinden sarstığını söylemişti.

Kardeşinin ölümünden sonra uzun süre toparlanamayan Yaşar İpek, hayatında radikal bir karar alarak müzik kariyerini noktaladı.

Kardeşinin ölümünden sonra uzun süre toparlanamayan Yaşar İpek, hayatında radikal bir karar alarak müzik kariyerini noktaladı.

Şarkıcılıkla vedalaşan İpek, yepyeni bir sektöre adım attı. Hatırlarsanız, ünlü şarkıcı kardeşiyle birlikte Umre’ye gitmiş ve o dönemde yaptığı paylaşımlarla manevi bir yolculuğa çıktığını belirtmişti.

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Şimdi ise bu maneviyatı hayatının merkezine koyarak kardeşinin anısını yaşatmak için çok farklı bir alana yöneldi.

Şimdi ise bu maneviyatı hayatının merkezine koyarak kardeşinin anısını yaşatmak için çok farklı bir alana yöneldi.

Yaşar İpek, kardeşi Işık İpek’in en sevdiği yerlerden biri olan Mekke ve Medine’ye seyahatler düzenlemek için bir turizm şirketi kurdu. Yeni girişimine ‘Talha Işık’ adını veren İpek, hac ve umreye gitmek isteyen insanlara organizasyon hizmeti sunacak.

Bu şekilde hem kardeşinin anısını yaşatacağını hem de onun adına hayırlı işler yapacağını belirtti.

Bu şekilde hem kardeşinin anısını yaşatacağını hem de onun adına hayırlı işler yapacağını belirtti.

Müzik dünyasına veda eden İpek, bu yeni işini “manevi bir yolculuk” olarak tanımlıyor. Sanatçının bu kararı hayranlarını şaşırtsa da kardeşine olan bağlılığı herkes tarafından takdir topladı.

Bakalım müziği bırakan Yaşar İpek, yeni hayatında neler yapacak? Turizm sektörüne nasıl bir yön verecek?

Bakalım müziği bırakan Yaşar İpek, yeni hayatında neler yapacak? Turizm sektörüne nasıl bir yön verecek?

Bekleyip göreceğiz…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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