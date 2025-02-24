Kardeş Acısı Hayatını Değiştirdi: Müzik Kariyerini Noktalayan Yaşar İpek'in Yeni İşi Sizi Epey Şaşırtacak

Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, geçtiğimiz yıl büyük bir acı yaşadı ve bu acı hayatını tamamen değiştirdi. Kardeşi Işık İpek’in ani vefatının ardından müziği bırakan sanatçı, yepyeni bir sektöre adım attı. Kendi işini kurarak bambaşka bir yol çizen İpek, bu kararıyla sevenlerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Peki ünlü şarkıcının yeni mesleği ne? İşte detaylar…