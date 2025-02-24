İşte Şimdi Oldu: Peş Peşe Giydiği Berbat Elbiselerle Dillere Fena Düşen Sibel Can'dan U Dönüşü!
İşte Şimdi Oldu: Peş Peşe Giydiği Berbat Elbiselerle Dillere Fena Düşen Sibel Can'dan U Dönüşü!
Son birkaç aydır düzenli olarak sahnelerinde giydiği her biri birbirinden kötü elbiselerle gündeme oturan Sibel Can, geçtiğimiz gece Cahide Palazzo'da unutulmaz bir geceye imza attı.
Yalnızca sahne performansı ve sesi değil, bu sefer uzun bir aradan sonra ilk kez elbisesi de çok beğenildi! Sibel Can'ın nihayet özüne döndüğünü gören sosyal medya kullanıcıları daha önceki elbiseleriyle yerin dibine soktukları ünlü şarkıcıyı bu sefer de yere göğe sığdıramadı!
Gelin, detaylara beraber bakalım.
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Sesiyle senelerdir kulaklarımızın pasını silen, asil ve zarif duruşuyla dikkat çeken Sibel Can aylardır sahne kıyafetleriyle linçleniyor.
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Aşağıdaki fotoğraflar da o çok üzgünüz ama berbat elbiselerden yalnızca üçü...
Geçtiğimiz saatlerde Cahide Palazzo'da unutulmaz bir geceye imza atan Sibel Can, tüm sevenlerinin de gönlünü aldı.
Sosyal medyada dump olarak paylaştığı Cahide pozlarıyla büyük ses getiren ünlü şarkıcıya yorumlar da gecikmedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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