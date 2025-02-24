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İşte Şimdi Oldu: Peş Peşe Giydiği Berbat Elbiselerle Dillere Fena Düşen Sibel Can'dan U Dönüşü!

İşte Şimdi Oldu: Peş Peşe Giydiği Berbat Elbiselerle Dillere Fena Düşen Sibel Can'dan U Dönüşü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.02.2025 - 16:05

Son birkaç aydır düzenli olarak sahnelerinde giydiği her biri birbirinden kötü elbiselerle gündeme oturan Sibel Can, geçtiğimiz gece Cahide Palazzo'da unutulmaz bir geceye imza attı. 

Yalnızca sahne performansı ve sesi değil, bu sefer uzun bir aradan sonra ilk kez elbisesi de çok beğenildi! Sibel Can'ın nihayet özüne döndüğünü gören sosyal medya kullanıcıları daha önceki elbiseleriyle yerin dibine soktukları ünlü şarkıcıyı bu sefer de yere göğe sığdıramadı!

Gelin, detaylara beraber bakalım.

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Sesiyle senelerdir kulaklarımızın pasını silen, asil ve zarif duruşuyla dikkat çeken Sibel Can aylardır sahne kıyafetleriyle linçleniyor.

Sesiyle senelerdir kulaklarımızın pasını silen, asil ve zarif duruşuyla dikkat çeken Sibel Can aylardır sahne kıyafetleriyle linçleniyor.

Normalde üstüne cuk oturan assolist elbiseleriyle görmeye alışık olduğumuz ve sahnelerinde kıyafetlerinden çok müthiş performansını konuştuğumuz Sibel Can, peş peşe yaptığı kötü elbise tercihleriyle fena göze batmış durumda!

Aşağıdaki fotoğraflar da o çok üzgünüz ama berbat elbiselerden yalnızca üçü...

Aşağıdaki fotoğraflar da o çok üzgünüz ama berbat elbiselerden yalnızca üçü...

Yukarıda gördüğünüz her bir elbise sosyal medyaya düştüğü gibi kullanıcıların goygoyuna kurban gitmişti hatırlarsanız. 'Modacını değiş', 'Nurella'nın kemikleri sızlıyor', 'Seni kimse uyarmadı mı?' gibi yorumlar bir bir sıralanmış, Sibel Can yine de kimsecikleri kale almadan bildiğini okumaya devam etmişti.

Hatta sosyal medya kullanıcılarının Nur Yerlitaş vurgusu üzerine ChatGPT aracılığıyla bir moda analizi içeriği hazırlamıştık. Kaçıranlar için içeriği şöyle bırakalım:

Geçtiğimiz saatlerde Cahide Palazzo'da unutulmaz bir geceye imza atan Sibel Can, tüm sevenlerinin de gönlünü aldı.

Geçtiğimiz saatlerde Cahide Palazzo'da unutulmaz bir geceye imza atan Sibel Can, tüm sevenlerinin de gönlünü aldı.

Bu sefer oldukça şık taşlı bacak dekoltesi olan simsiyah bir elbise giyen ünlü şarkıcı sanıyoruz ki nihayet özüne döndü!

Sosyal medyada dump olarak paylaştığı Cahide pozlarıyla büyük ses getiren ünlü şarkıcıya yorumlar da gecikmedi.

Sosyal medyada dump olarak paylaştığı Cahide pozlarıyla büyük ses getiren ünlü şarkıcıya yorumlar da gecikmedi.

Sibel Can'ı gören bir daha bakarken, 'Nihayet' ve 'Hele şükür' konseptli yorumlar ünlü şarkıcının bu sefer doğru yolda olduğunu kanıtladı. Seni hep böyle görelim Sibel n'olur, diğerleri hiç sen değilsin!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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