Kaşı Gözü Anneden Ciddiyeti Babadan: Volkan Demirel'den Üçüncü Kızı Yasmin'le İlk Poz!
Kaşı Gözü Anneden Ciddiyeti Babadan: Volkan Demirel'den Üçüncü Kızı Yasmin'le İlk Poz!
Geçtiğimiz gün uzun bir aranın ardından üçüncü bebeğini kucağına alan Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel, birkaç gündür minik kızlarıyla aşk yaşıyor!
Daha dün gece birçok ünlümüzün aksine kızını saklamak için ekstra bir çaba harcamayan ve üç kızını birden kareye sığdırdığı şahane bir fotoğraf paylaşan Volkan Demirel, bugün de kızının tatlılığı karşısında kendisini tutamadı.
Bebeği çok net görebildiğimiz bir baba kız pozu paylaşan Volkan Demirel, kızı Yasmin'in bakışlarının kendisinin kopyası olduğunu resmen gözler önüne serdi... ❤️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2010'dan bu yana, dile kolay tam 15 senedir dillere destan bir aşka şahitlik ediyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seneler içinde kurdukları dünya tatlısı aile birkaç gün önce büyüdü.
Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'in üçüncü kızı Yasmin geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi.
Kızıyla büyük aşk yaşayan Volkan Demirel yine dayanamadı!
Kaşını gözünü güzel annesi Zeynep Demirel'den almış gibi gözüken Yasmin'in ciddi bakışları ise dikkat çekmeyecek gibi değildi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın