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Kaşı Gözü Anneden Ciddiyeti Babadan: Volkan Demirel'den Üçüncü Kızı Yasmin'le İlk Poz!

Kaşı Gözü Anneden Ciddiyeti Babadan: Volkan Demirel'den Üçüncü Kızı Yasmin'le İlk Poz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.02.2025 - 13:42

Geçtiğimiz gün uzun bir aranın ardından üçüncü bebeğini kucağına alan Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel, birkaç gündür minik kızlarıyla aşk yaşıyor!

Daha dün gece birçok ünlümüzün aksine kızını saklamak için ekstra bir çaba harcamayan ve üç kızını birden kareye sığdırdığı şahane bir fotoğraf paylaşan Volkan Demirel, bugün de kızının tatlılığı karşısında kendisini tutamadı. 

Bebeği çok net görebildiğimiz bir baba kız pozu paylaşan Volkan Demirel, kızı Yasmin'in bakışlarının kendisinin kopyası olduğunu resmen gözler önüne serdi... ❤️

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2010'dan bu yana, dile kolay tam 15 senedir dillere destan bir aşka şahitlik ediyoruz!

2010'dan bu yana, dile kolay tam 15 senedir dillere destan bir aşka şahitlik ediyoruz!

Fenerbahçe'nin efsane eski kalecisi Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'in içleri sımsıcak yapan aşkından bahsediyoruz elbette. İlk günden bu yana birbirlerine yaptıkları jestlerle, mükemmel uyumları ve asaletleriyle gündeme gelen çift son günlerde yepyeni bir heyecan yaşıyor!

Seneler içinde kurdukları dünya tatlısı aile birkaç gün önce büyüdü.

Seneler içinde kurdukları dünya tatlısı aile birkaç gün önce büyüdü.

Takip edenler vakıftır, çiftimiz ilk kızları Yade’yi 8 Şubat 2014’te, ikinci kızları Yeda’yı ise 31 Ağustos 2017’de kucağına almıştı. Çekirdek pozlarıyla her defasında hayran bırakan aile, geçtiğimiz aylarda yeni bir üyenin daha aralarına katılacağının haberini vermişti.

Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'in üçüncü kızı Yasmin geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi.

Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'in üçüncü kızı Yasmin geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi.

Birkaç saat önce de Volkan Demirel'den kızını gösterdiği ilk fotoğraf gelmişti. Üç kızını aynı karede paylaşan Volkan Demirel, bebeğinin yüzünü çoğu ünlümüz gibi emoji'lerle kapatmayınca da şaşırmıştık hatta!

Kaçıranlar o dünya tatlısı poz ve detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kızıyla büyük aşk yaşayan Volkan Demirel yine dayanamadı!

Kızıyla büyük aşk yaşayan Volkan Demirel yine dayanamadı!

Az önce kızı Yasmin'in yüzünü doğrudan görebildiğimiz yepyeni bir fotoğraf daha paylaştı. Paylaşımına da 'Güzel kızım' notunu düştü.

Kaşını gözünü güzel annesi Zeynep Demirel'den almış gibi gözüken Yasmin'in ciddi bakışları ise dikkat çekmeyecek gibi değildi!

Kaşını gözünü güzel annesi Zeynep Demirel'den almış gibi gözüken Yasmin'in ciddi bakışları ise dikkat çekmeyecek gibi değildi!

Aynı babasının sert ve kararlı bakışlarına sahip olan minik Yasmin ilk günden kalbimizi eritmeyi başardı! Yolun, bahtın hep çok açık olsun, güzel ailenle bir ömür mutlu yaşa Yasmin ❤️ 🧿

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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