Kaşı Gözü Anneden Ciddiyeti Babadan: Volkan Demirel'den Üçüncü Kızı Yasmin'le İlk Poz!

Geçtiğimiz gün uzun bir aranın ardından üçüncü bebeğini kucağına alan Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel, birkaç gündür minik kızlarıyla aşk yaşıyor!

Daha dün gece birçok ünlümüzün aksine kızını saklamak için ekstra bir çaba harcamayan ve üç kızını birden kareye sığdırdığı şahane bir fotoğraf paylaşan Volkan Demirel, bugün de kızının tatlılığı karşısında kendisini tutamadı.

Bebeği çok net görebildiğimiz bir baba kız pozu paylaşan Volkan Demirel, kızı Yasmin'in bakışlarının kendisinin kopyası olduğunu resmen gözler önüne serdi... ❤️