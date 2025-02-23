Saklamakla Uğraşmadılar: Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'in Üç Numaralı Kızı Yasmin'in Yüzü Gözüktü!
Saklamakla Uğraşmadılar: Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'in Üç Numaralı Kızı Yasmin'in Yüzü Gözüktü!
Uzun yıllardır evli mutlu ve çocuklu olan Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel geçtiğimiz gün uzun bir aranın ardından üçüncü bebeklerini kucağına almıştı.
Kızlarının dünyaya gelişini Volkan Demirel duyururken ismini Yasmin koyduklarını açıklamıştı. Birkaç saat önce üç kızını birden paylaşan Volkan Demirel bebeklerinin yüzünü gizlemek için özel bir çabada bulunmadı!
Belki de ilk kez doğduğu gibi bir ünlü bebeğini görme şerefine sahip olduk! Gelin, detaylara beraber bakalım!
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2010'dan bu yana, dile kolay 15 yıldır evli olan Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel yıllardır magazinin favori çiftlerinin başında geliyor.
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Takip edenler mutlaka bilir çitimiz sadece aşık değil aynı zamanda dünya tatlısı bir de aileleri var!
Aylar önce üçüncü çocuğa hamile olduğu dedikoduları yayılan Zeynep Sever Demirel, kısa süre içerisinde hamile olduğunu kabul etmişti hatırlarsanız.
Geçtiğimiz saatlerde Volkan Demirel'den bir paylaşım daha geldi.
Böylelikle güzel Yasmin'in güzel yüzünü de ilk kez görmüştük!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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