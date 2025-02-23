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Saklamakla Uğraşmadılar: Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'in Üç Numaralı Kızı Yasmin'in Yüzü Gözüktü!

Saklamakla Uğraşmadılar: Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'in Üç Numaralı Kızı Yasmin'in Yüzü Gözüktü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.02.2025 - 00:28

Uzun yıllardır evli mutlu ve çocuklu olan Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel geçtiğimiz gün uzun bir aranın ardından üçüncü bebeklerini kucağına almıştı. 

Kızlarının dünyaya gelişini Volkan Demirel duyururken ismini Yasmin koyduklarını açıklamıştı. Birkaç saat önce üç kızını birden paylaşan Volkan Demirel bebeklerinin yüzünü gizlemek için özel bir çabada bulunmadı!

Belki de ilk kez doğduğu gibi bir ünlü bebeğini görme şerefine sahip olduk! Gelin, detaylara beraber bakalım!

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2010'dan bu yana, dile kolay 15 yıldır evli olan Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel yıllardır magazinin favori çiftlerinin başında geliyor.

2010'dan bu yana, dile kolay 15 yıldır evli olan Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel yıllardır magazinin favori çiftlerinin başında geliyor.

Efsane futbolcu Volkan Demirel, yıllardır sahalardaki sert duruşunun aksine özel hayatında karısına çok aşık örnek baba modeli sergiliyor. 2009 yılında Belçika’da düzenlenen Miss Belçika Güzellik Yarışması’nda birinci olan güzel eşi Zeynep Sever Demirel ise tüm samimiyeti ve içtenliğiyle kalbimizi fethediyor.

Takip edenler mutlaka bilir çitimiz sadece aşık değil aynı zamanda dünya tatlısı bir de aileleri var!

Takip edenler mutlaka bilir çitimiz sadece aşık değil aynı zamanda dünya tatlısı bir de aileleri var!

İlk kızları Yade’yi 8 Şubat 2014’te, ikinci kızları Yeda’yı ise 31 Ağustos 2017’de kucaklarına alan ikili, senelerdir dört kişilik tatlı mı tatlı bir çekirdek aile olarak yansıyor dışarıya. Fakat özellikle son zamanlarda yepyeni bir heyecanının içinde ailenin her bir üyesi!

Aylar önce üçüncü çocuğa hamile olduğu dedikoduları yayılan Zeynep Sever Demirel, kısa süre içerisinde hamile olduğunu kabul etmişti hatırlarsanız.

Aylar önce üçüncü çocuğa hamile olduğu dedikoduları yayılan Zeynep Sever Demirel, kısa süre içerisinde hamile olduğunu kabul etmişti hatırlarsanız.

Hamilelik dönemi boyunca sosyal medya hesabından oldukça eğlenceli paylaşımlar yapan, üçüncü bebeğinin de kız olduğunu esprili bir dille duyuran Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz gün bebeğine kavuşmuştu.

Kızlarının aralarına katıldığını ve adını da Yasmin koyduklarını ise Volkan Demirel duyurmuştu. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Volkan Demirel'den bir paylaşım daha geldi.

Geçtiğimiz saatlerde Volkan Demirel'den bir paylaşım daha geldi.

Hastane odasında üç numarası Yasmin'in başında bekleyen kızları Yade ve Yeda'yı paylaşan Volkan Demirel, ünlülerimizin çoğunluğunun aksine Yasmin'in yüzünü gizlemek için özel bir çabada bulunmadı.

Böylelikle güzel Yasmin'in güzel yüzünü de ilk kez görmüştük!

Böylelikle güzel Yasmin'in güzel yüzünü de ilk kez görmüştük!

Aynı zamanda yine belki de ilk kez bu kadar popüler bir ünlü çiftin bebeğini doğduğu gibi, -emoji'lere maruz kalmadan- görmüş olduk! Allah analı babalı büyütsün, ömrü de kendi kadar güzel olsun Yasmin'in! ❤️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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