onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sinan Akçıl'ın AKP'de MKYK'da Yer Almayacağına Dair Yaptığı Açıklamaya Yeşim Salkım'dan Sert Çıkış!

Sinan Akçıl'ın AKP'de MKYK'da Yer Almayacağına Dair Yaptığı Açıklamaya Yeşim Salkım'dan Sert Çıkış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.02.2025 - 23:54

Geçtiğimiz günlerde, bugün AKP kongresinin ardından açıklanan yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yer alacağı iddia edilen Sinan Akçıl açıklamasını yapmış, yönetimde yer almadığını duyurmuştu. 

Yönetimle ilgili açıklamasında 'Yerim belli' vurgusu yapan Sinan Akçıl'a Yeşim Salkım'dan sert bir çıkış geldi. Kimsenin Akçıl'ın politik görüşünü merak etmediğini söyleyen Yeşim Salkım, öfkesine hakim olamadı. 

Buyurun, neler yaşanmış beraber görelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AKP'nin geçtiğimiz saatlerde düzenlediği kongrede yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda kimlerin yer alacağı merakla bekleniyordu.

AKP'nin geçtiğimiz saatlerde düzenlediği kongrede yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda kimlerin yer alacağı merakla bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı basına kapalı gerçekleştirildi.

İYİ Parti’den ayrılarak AKP’ye katılan Kürşad Zorlu, Ünal Karaman gibi isimlerin yer aldığı listede asıl sürpriz beklenmedik yerden geldi.

İYİ Parti’den ayrılarak AKP’ye katılan Kürşad Zorlu, Ünal Karaman gibi isimlerin yer aldığı listede asıl sürpriz beklenmedik yerden geldi.

Eski futbolcu AKP’nin yeni yönetiminde Mesut Özil'in AKP'nin yeni yönetiminde yer alacağı öğrenilmişti.

Kongreden bir gün önce Sinan Akçıl'ın da yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yerini aldığı iddia edilmişti.

Kongreden bir gün önce Sinan Akçıl'ın da yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yerini aldığı iddia edilmişti.

X üzerinden bir açıklamada bulunan Sinan Akçıl, yönetimde yer almadığını vurgularken 'yerim belli' diyerek Türkiye için çalışmalarına sanat ve müzik alanında devam edeceğini söylemişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde konuya ünlü şarkıcı Yeşim Salkım dahil oldu.

Geçtiğimiz saatlerde konuya ünlü şarkıcı Yeşim Salkım dahil oldu.

X hesabı üzerinden Sinan Akçıl'ın açıklamasına cevap veren Yeşim Salkım, Sinan Akçıl'a epey sert çıktı.

Sivri dili ve lafını esirgemediği açıklamalarıyla meşhur Yeşim Salkım, öfkesine hakim olamadı.

Sivri dili ve lafını esirgemediği açıklamalarıyla meşhur Yeşim Salkım, öfkesine hakim olamadı.

'Biraz insan ol' çıkışında bulunduğu Sinan Akçıl'a 'senin politik görüşünü merak etmiyoruz' mesajı verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın