Sinan Akçıl'ın AKP'de MKYK'da Yer Almayacağına Dair Yaptığı Açıklamaya Yeşim Salkım'dan Sert Çıkış!
Sinan Akçıl'ın AKP'de MKYK'da Yer Almayacağına Dair Yaptığı Açıklamaya Yeşim Salkım'dan Sert Çıkış!
Geçtiğimiz günlerde, bugün AKP kongresinin ardından açıklanan yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yer alacağı iddia edilen Sinan Akçıl açıklamasını yapmış, yönetimde yer almadığını duyurmuştu.
Yönetimle ilgili açıklamasında 'Yerim belli' vurgusu yapan Sinan Akçıl'a Yeşim Salkım'dan sert bir çıkış geldi. Kimsenin Akçıl'ın politik görüşünü merak etmediğini söyleyen Yeşim Salkım, öfkesine hakim olamadı.
Buyurun, neler yaşanmış beraber görelim!
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AKP'nin geçtiğimiz saatlerde düzenlediği kongrede yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda kimlerin yer alacağı merakla bekleniyordu.
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İYİ Parti’den ayrılarak AKP’ye katılan Kürşad Zorlu, Ünal Karaman gibi isimlerin yer aldığı listede asıl sürpriz beklenmedik yerden geldi.
Kongreden bir gün önce Sinan Akçıl'ın da yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yerini aldığı iddia edilmişti.
Geçtiğimiz saatlerde konuya ünlü şarkıcı Yeşim Salkım dahil oldu.
Sivri dili ve lafını esirgemediği açıklamalarıyla meşhur Yeşim Salkım, öfkesine hakim olamadı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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