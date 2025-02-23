AKP’de MKYK’da Yer Alacağı İddia Edilmişti: Şarkıcı Sinan Akçıl’dan “Yerim Belli” Açıklaması
AKP’de MKYK’da Yer Alacağı İddia Edilmişti: Şarkıcı Sinan Akçıl’dan “Yerim Belli” Açıklaması
AKP’nin bugün düzenlediği 8. Olağan Genel Kongresi’nde yeni parti yönetiminde sürpriz değişiklikler olmuştu. Şarkıcı Sinan Akçıl’ın da AKP MKYK’da yer alacağı iddia edilmiş ancak açıklanan listede Sinan Akçıl’ın ismi yer almamıştı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından iddialar üzerine açıklamada bulundu.
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AKP’nin bugün düzenlediği kongrede yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) kimlerin yer alacağı merakla bekleniyordu.
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Dün akşam ortaya atılan “şarkıcı Sinan Akçıl da MKYK’da yer alacak” iddiası ise doğru çıkmadı.
Sinan Akçıl’ın Twitter’dan yaptığı paylaşım 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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