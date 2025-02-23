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AKP’de MKYK’da Yer Alacağı İddia Edilmişti: Şarkıcı Sinan Akçıl’dan “Yerim Belli” Açıklaması

AKP’de MKYK’da Yer Alacağı İddia Edilmişti: Şarkıcı Sinan Akçıl’dan “Yerim Belli” Açıklaması

Sinan Akçıl
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.02.2025 - 14:25

AKP’nin bugün düzenlediği 8. Olağan Genel Kongresi’nde yeni parti yönetiminde sürpriz değişiklikler olmuştu. Şarkıcı Sinan Akçıl’ın da AKP MKYK’da yer alacağı iddia edilmiş ancak açıklanan listede Sinan Akçıl’ın ismi yer almamıştı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından iddialar üzerine açıklamada bulundu.

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AKP’nin bugün düzenlediği kongrede yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) kimlerin yer alacağı merakla bekleniyordu.

AKP’nin bugün düzenlediği kongrede yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) kimlerin yer alacağı merakla bekleniyordu.

Kongrede ortaya çıkan listeye göre, MKYK’daki en büyük sürpriz Mesut Özil oldu. Eski futbolcu AKP’nin yeni yönetiminde yer alırken, İYİ Parti’den ayrılarak AKP’ye katılan Kürşad Zorlu, Ünal Karaman gibi isimler de listede kendine yer bulmuştu.

Dün akşam ortaya atılan “şarkıcı Sinan Akçıl da MKYK’da yer alacak” iddiası ise doğru çıkmadı.

Dün akşam ortaya atılan “şarkıcı Sinan Akçıl da MKYK’da yer alacak” iddiası ise doğru çıkmadı.

Kongrede ortaya çıkan yeni MKYK listesinde Sinan Akçıl yer almadı. Bugün sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sinan Akçıl, yeni kongrenin hayırlı olmasını diledi ve Türkiye için çalışmalarına sanat ve müzik alanında devam edeceğini söyledi.

Sinan Akçıl’ın Twitter’dan yaptığı paylaşım 👇

Sinan Akçıl’ın Twitter’dan yaptığı paylaşım 👇
twitter.com

Dün geceden beri, benim de 'sizler gibi medyadan okuduğum' bazı haberler ile birlikte 'olağanüstü' bir teveccüh gördüm mesajlarınızda..

Şunu söylemeliyim ki; ben her zaman 'güzel' ülkemin hizmetindeyim ve 10, 15 yıldan fazla süredir de duruşum bellidir, bu değişmedi, değişemez..

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni kongrenin, ülkemize hayırlı olmasını dilerim..

Ben 'şimdilik' sanat, müzik alanında bayrağımızı dalgalandırmaya çalışmaya devam ediyorum, ve sizi çok seviyorum. Yüce Allah'a emanet olun…”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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