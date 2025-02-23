Ayşe Hatun Önal, Cumhurbaşkanlığına Adaylığını Koyan Ekrem İmamoğlu'na Olay Sözlerle Destek Verdi!
Ayşe Hatun Önal, Cumhurbaşkanlığına Adaylığını Koyan Ekrem İmamoğlu'na Olay Sözlerle Destek Verdi!
Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı olmak için resmi başvuruda bulunduğunu açıklamasının ardından, sosyal medyada destek mesajları yağmaya başladı. Bu destek mesajlarından biri de bir dönem Türkiye güzeli seçilen ve ardından müzik kariyeriyle adını duyuran Ayşe Hatun Önal’dan geldi.
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Bir zamanların en ilginç popçularından biri olan Ayşe Hatun Önal’ı hatırlarsınız.
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Son yıllarda yeni bir şarkı çıkarmaktansa sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Önal, bu kez de siyaset gündemine bomba gibi düştü.
“İnsanca yaşamayı hak eden özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz.” diyerek takipçilerine seslenen İmamoğlu, siyasetin en sıcak gündemine oturdu.
Ve işte tam burada Ayşe Hatun Önal devreye girdi.
İşte o paylaşım:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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