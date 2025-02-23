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Ayşe Hatun Önal, Cumhurbaşkanlığına Adaylığını Koyan Ekrem İmamoğlu'na Olay Sözlerle Destek Verdi!

Ayşe Hatun Önal, Cumhurbaşkanlığına Adaylığını Koyan Ekrem İmamoğlu'na Olay Sözlerle Destek Verdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.02.2025 - 11:58

Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı olmak için resmi başvuruda bulunduğunu açıklamasının ardından, sosyal medyada destek mesajları yağmaya başladı. Bu destek mesajlarından biri de bir dönem Türkiye güzeli seçilen ve ardından müzik kariyeriyle adını duyuran Ayşe Hatun Önal’dan geldi.

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Bir zamanların en ilginç popçularından biri olan Ayşe Hatun Önal’ı hatırlarsınız.

Bir zamanların en ilginç popçularından biri olan Ayşe Hatun Önal’ı hatırlarsınız.

90’ların sonunda Türkiye güzeli seçilmiş, ardından “Çeksene Elini” ve “Çak Bir Selam” gibi şarkılarıyla müzik piyasasında adını duyurmayı başarmıştı. Uçuk kaçık tarzı, sıradışı şarkıları ve tuhaf klipleriyle dönemine damga vurmuş ama sonra aniden ortadan kaybolmuştu.

Son yıllarda yeni bir şarkı çıkarmaktansa sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Önal, bu kez de siyaset gündemine bomba gibi düştü.

Son yıllarda yeni bir şarkı çıkarmaktansa sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Önal, bu kez de siyaset gündemine bomba gibi düştü.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusu yaptığını duyurmuştu.

“İnsanca yaşamayı hak eden özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz.” diyerek takipçilerine seslenen İmamoğlu, siyasetin en sıcak gündemine oturdu.

“İnsanca yaşamayı hak eden özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz.” diyerek takipçilerine seslenen İmamoğlu, siyasetin en sıcak gündemine oturdu.

Elbette böyle bir açıklamanın ardından destek mesajları da gecikmedi.

Ve işte tam burada Ayşe Hatun Önal devreye girdi.

Ve işte tam burada Ayşe Hatun Önal devreye girdi.

Sessizliğini bozan Önal, İmamoğlu’nun paylaşımını alıntılayarak çok sert bir yorum yaptı: “Başkan senden korktukları kadar Allah’tan korksalar şu an böyle it gibi sana saldırmazlardı.”

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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