Ünlü Oyuncunun Eşini "Kocam" Diye Paylaşan Ayşe Hatun Önal'ın Hareketi Arkasındaki Gerçek!

Birbirinden başarılı şarkılara imza atan Ayşe Hatun Önal günlerdir magazin dünyasının gündeminde. Önal'ın, 'Kocam' notuyla bir paylaşım yapmış ve bu kişinin de ünlü oyuncunun eşi olduğu ortaya çıkmıştı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, kareyi jet hızıyla silen Ayşe Hatun Önal'ın bu hareketinin nedeni belli oldu.