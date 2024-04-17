Ünlü Oyuncunun Eşini "Kocam" Diye Paylaşan Ayşe Hatun Önal'ın Hareketi Arkasındaki Gerçek!
Ünlü Oyuncunun Eşini "Kocam" Diye Paylaşan Ayşe Hatun Önal'ın Hareketi Arkasındaki Gerçek!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Birbirinden başarılı şarkılara imza atan Ayşe Hatun Önal günlerdir magazin dünyasının gündeminde. Önal'ın, 'Kocam' notuyla bir paylaşım yapmış ve bu kişinin de ünlü oyuncunun eşi olduğu ortaya çıkmıştı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, kareyi jet hızıyla silen Ayşe Hatun Önal'ın bu hareketinin nedeni belli oldu.
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1999 yılında Miss Turkey yarışmasında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik hayatına başlayan Ayşe Hatun Önal kariyerini pek çok farklı alana yönlendirmişti.
"Çeksene Elini" şarkısıyla müzik dünyasına bomba gibi bir giriş yapan Önal, daha sonra sayısız parçasıyla müzik listelerinin yegane ismi olmuştu.
Disco şarkılarıyla gönülleri fetheden ünlü isim sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla manşetlerde tanışınıyordu.
2014 yılında Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkı o dönemin en bomba magazin olaylarından olmuştu. Ünlü komedyenle ne ara ayrıldıklarını tam anlayamadığımız Önal 2017'de de Cem Belevi'ye kaptırmıştı gönlünü.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ayşe Hatun Önal bir gün bu fotoğrafı paylaşıp 'Kocam benim seni çok seviyorum' notunu düşünce ortalık karıştı.
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Ünlü şarkıcının ne ara evlendiğini düşünür olduk ki, konu bambaşka çıktı. Bu kişinin oyuncu Selin Demiratar'ın 2020 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Mehmet Ali Çebi olduğu ortaya çıktı.
Önal'ın kısa sürede paylaşımını silmesi daha da kafaları karıştırdı desek yanılmış olmayız. Ne oldu, ne bitti derken çeşitli iddialar ortaya atıldı.
"Adanalı" dizisinin İdil'i Demiratar'la evlenmeden önce bir süre Önal'la aşk yaşadıkları söylenen Çebi'nin tüm bu olanlardan habersiz olduğu söylendi.
Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre, paylaşımıyla ortalığı ayağa kaldıran Önal’ın neden böyle bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı! İddialara göre; uzun süredir evden dışarı adım atmadığı söylenen Ayşe Hatun Önal'ın bu süreçte hiç kimseyle konuşmadığı ifade edildi.
Ünlü şarkıcının bir arkadaşına ulaşan Bülent Cankurt o kişinin de, "Ayşe mental olarak hiç iyi değil, çok endişeliyiz" dediğini açıkladı.
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