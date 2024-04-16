Nafaka Krizi Büyüyor: Demet Şener Ekonomik Sorunlarını Duyuran Eski Eşi İbrahim Kutluay Hakkında Net Konuştu

'Konu yargı sürecin hiç konuşmaya gerek bile yok. Benim İbrahim Kutluay'dan daha çok kazandığıma çocuklar bile güler. 8 senedir böyle şeyler yaşıyoruz. Keşke yaşamasak. Keşke böyle gündeme gelmesek. Ömer'in velayeti bende. Ömer eğer herhangi bir kulüple bir anlaşma imzalamak gerekirse bunu ben imzalarım.'