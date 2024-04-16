Nafaka Krizi Büyüyor: Demet Şener Ekonomik Sorunlarını Duyuran Eski Eşi İbrahim Kutluay Hakkında Net Konuştu
Nafaka Krizi Büyüyor: Demet Şener Ekonomik Sorunlarını Duyuran Eski Eşi İbrahim Kutluay Hakkında Net Konuştu
Eski eşler Demet Şener ve İbrahim Kutluay, nafaka davası nedeniyle bir kez daha yüz yüze gelmişti. Ekonomik durumunun kötüye gittiğini öne sürerek oğlu için ödediği nafakanın kesilmesini talep eden eski basketbolcunun isteğine Şener'den sert çıkış gelmişti. Geçtiğimiz günlerde bu durumu ti'ye alan Demet Şener ilk kez kamera karşısında açıklama yaptı.
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Demet Şener ve İbrahim Kutluay ikilisinin aşkı bir döneme damgasını vuran olaylardandı. İhanetle başladığı konuşulan çiftin aşkı 2005 yılında nikah masasına taşınmıştı.
İhanet dememizdeki sebebi de belirtmek gerekirse; 2000'lerin başında şarkıcı Demet Akalın'la aşk yaşayan İbrahim Kutluay'ın gönlünü Demet Şener'e kaptırdığı ileri sürülmüştü.
Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikahlarını kıydığı ünlü çiftin bu evliliğinden İrem ve Ömer adını verdikleri iki çocukları olmuştu.
Evliliklerine gıptayla bakılan Şener ve Kutluay cephesinden kara dedikodular yayılmaya başlandı. Ki bunun da kokusu 2016 yılında çıkmıştı.
Tescilli güzel "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını" ve "aldatıldığını" açıklayarak basketbolcu eşine boşanma davası açmıştı.
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İki yıl süren çekişmeli süren boşanma davasınında kazanan taraf olan Demet Şener çocuklarının velayetini de almıştı. Mahkeme o dönem Kutluay'ın İrem ve Ömer için 30'ar bin lira iştirak nafakası ödemesine karar vermişti.
Günümüzde 59 bin 442 lira 5’er kuruştan toplam 118 bin 885 liraya denk geleyen nafaka ödemesine itiraz eden Kutluay, oğlunun Real Madrid'e transfer olmasından sonra bu parayı ödemek istemediğini belirterek Şener'e dava açmıştı.
Eski eşininin ekonomik durumunun kötüye gittiğini söylemesi üzerine Kanal D'ye konuşan Demet Şener "Bir yardım defilesi düzenlemeyi düşünüyorum kendisine. Böyle bir ironiyle de kapatmış olayım, bayağı komik geliyor" sözleriyle Kutluay'ı fena tiye almıştı.
Sesli röportajın ardından ilk kez konuyla ilgili kamera karşısına geçen Demet Şener Aramızda Kalmasın'dan Umut Ünver'e konuştu.
Şener, “Benim ondan daha çok kazandığım iddiasına çocuklar güler. Kızım İrem de şimdi Londra’ya gidiyor. Tabii ki babası okutacak, zahmet olmazsa...” ifadelerini kullanıdı.
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