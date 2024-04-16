Metin Akpınar'ın Kızından Biyolojik Babalık İddiasının Reddedildiğini Duyuran Uğur Dündar'a Sert Çıkış

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu söyleyerek mahkemeye başvuran ve davayı kazanan Duygu Nebioğlu açıklamalarıyla ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Ablasının babasının da ünlü bir gazeteci olduğunu öne sürerek bu kişinin Uğur Dündar olduğunu öne sürdü. Dündar'a babalık davasının açıldığı haberlerinden sonra öfke kusan Nilay Toprak'ın paylaşımını yayınlayan Duygu Nebioğlu'nun imalı sözleri yine dikkat çekti.