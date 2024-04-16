Metin Akpınar'ın Kızından Biyolojik Babalık İddiasının Reddedildiğini Duyuran Uğur Dündar'a Sert Çıkış
Metin Akpınar'ın Kızından Biyolojik Babalık İddiasının Reddedildiğini Duyuran Uğur Dündar'a Sert Çıkış
Metin Akpınar'ın kızı olduğunu söyleyerek mahkemeye başvuran ve davayı kazanan Duygu Nebioğlu açıklamalarıyla ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Ablasının babasının da ünlü bir gazeteci olduğunu öne sürerek bu kişinin Uğur Dündar olduğunu öne sürdü. Dündar'a babalık davasının açıldığı haberlerinden sonra öfke kusan Nilay Toprak'ın paylaşımını yayınlayan Duygu Nebioğlu'nun imalı sözleri yine dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yeşilçam'ın dev isimlerinden Metin Akpınar son birkaç aydır magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Neden mi? Kendisinin evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızlarının olduğu ortaya çıktı.
Akpınar'ın babası olduğunu söyleyerek ortaya çıkan Duygu Nebioğlu mahkeme kararı ve DNA testiyle ünlü oyuncunun öz babası olduğunu kanıtlamıştı.
Kızlarının varlığından bihaber olduğunu açıklayan Metin Akpınar ise "hayat geriye doğru akmıyor" demiş ve hem kızlarından hem de kızların annesinden özür dilemişti.
Nebioğlu ise bu konu hakkında çok farklı iddialar ortaya atarak, Akpınar'ın kendisini uzun yıllardır oyaladığını söylemişti. Hatta sonucu pozitif olan DNA testlerini bile kabul etmediğini öne sürmüştü.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, 2010 yılından bu yana görmediği annesini bulmak isteyen Nebioğlu "Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum" demişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu konunun iyice dallanıp budaklanmasından sonra gelen her açıklama daha yakından takip ediliyordu ki, yeni bir bomba patladı.
Sabah Gazetesi’nden Tuba Kalçık, "Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından" diyen Duygu Nebioğlu'nun bahsettiği kişinin Uğur Dündar olduğunu öne sürdü.
Oyuncu Metin Akpınar ile oldukça yakın arkadaş olduğu bilinen Uğur Dündar hakkında babalık davası açıldığı belirtildi.
İddiaların ardından Uğur Dündar'dan da "Adli Tıp Kurumu biyolojik babalık iddiasını reddetti" açıklaması geldi.
Olayların arap saçına döndüğü anlarda Duygu Nebioğlu, fenomen Nilay Toprak'ın hem Metin Akpınar'a hem de Uğur Dündar'a küfür eden paylaşımını hikayesine ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Uğur Dündar ve Metin Akpınar'ın yer aldığı kareye "benzerliklerini biz biliyoruz" diyen Nebioğlu "Annem yok ya ortada herkes rahat maşallah" diyerek göndermede bulundu.
Duygu Nebioğlu'nun bu açıklamasından önce takipçileriyle paylaştıklarını da bir görelim... 👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
anne de kimin altına yatacağını şaşırmış.
Kızmayın ama bu anneyi anlamadım ben
Anne sağlam yerlere tezgah açmış ama ne tez gah yavrım gah🤣🤣🤣
Öffff, yeter be, anası alenen or....puluk yapmış, derdi 50 sene sonra bizi mi tuttu???