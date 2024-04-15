Müge Anlı, Annesini Bulmak İsteyen Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu'na Jet Hızıyla Cevap Verdi!

Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu sosyal medya paylaşımlarıyla gündemi sarsıyor adeta. Son olarak GÜNAYDIN'a açıklamalarda bulunan Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'dan da yardım istedi. Yardım çağrısının üzerinden çok geçmemişti ki Müge Anlı'dan jet hızıyla cevap geldi.