Müge Anlı, Annesini Bulmak İsteyen Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu'na Jet Hızıyla Cevap Verdi!
Müge Anlı, Annesini Bulmak İsteyen Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu'na Jet Hızıyla Cevap Verdi!
Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu sosyal medya paylaşımlarıyla gündemi sarsıyor adeta. Son olarak GÜNAYDIN'a açıklamalarda bulunan Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'dan da yardım istedi. Yardım çağrısının üzerinden çok geçmemişti ki Müge Anlı'dan jet hızıyla cevap geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yeşilçam'ın dev isimlerinden Metin Akpınar, 62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bomba bir haberle usta oyuncunun evlilik dışı ilişkisinden kızları olduğunu öğrenmiştik.
Tüm detaylar, ikiz oldukları öğrenilen kızlarından Duygu Nebioğlu'nun ortaya çıkmasıyla gün yüzüne çıktı.
Akpınar 'Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm' diyerek kızlarını nüfusuna geçireceğini açıklamıştı.
Mahkeme başvurusu ardından da DNA testi sonucuyla Duygu Nebioğlu'nun öz kızı olduğu iddialarının doğrulanmasından sonra yeni açıklama yapan Akpınar "hayat geri doğru akmıyor" diyerek hem kızından hem de annesinden özür dilemişti.
Magazin dünyasını ayağa kaldıran tüm bu süreç boyunca yaptığı her açıklama ve paylaşımı mercek altına alınan Duygu Nebioğlu cephesinde yeni gelişme yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulunan Duygu Nebioğlu, annesine bir türlü ulaşamadığını ve kendisini en son 2010 yılında gördüğünü belirtti.
Evlilik dışı 4 olmak üzere toplamda 6 çocuğu olduğunu söylediği annesi hakkında "Annem bizimle görüşmek istemiyor. Ben annemi bulmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Nebioğlu "Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Ancak onun bulabileceğine inanıyorum. Gerekirse onun programına çıkarım. Müge Anlı'yı 15 yaşımdan beri takip ediyorum. Çok güveniyorum ona" sözleriyle gündeme oturdu.
Tüm kayıpları bulan, çözülmemiş cinayetlere el atan Müge Anlı ise annesini arayan Duygu Nebioğlu'nun bu yardım çağrısına kayıtsız kalmadı!
Tuba Kalçık'ın paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Müge Anlı, "herkese kapımız açık, her zaman bekleriz" diyerek çağrıya kulak vererek Duygu Nebioğlu'na destek oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda